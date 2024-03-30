В Иране арестовали порноактёра, назвавшего себя "персидским принцем", ему грозит смертная казнь

51-летний Серин Бадия имеет иранско-американские корни. Последние годы он жил в США и снимался в порно, а потом вдруг вздумал приехать в Иран - и пожалел.
Серин Бадия родился в Тегеране в 1971 году, после уехал в США, где через время получил американское гражданство. Он зарабатывал на порно с мужчинами*, называл себя «бессмертным Серином из Сасанидской Персидской империи» и «персидским принцем древней королевской крови», а также утверждал, что в Иране у него убили отца, конфисковали всё имущество, и Америка - единственный оплот свободы.
Сложно сказать, насколько эта ложь пополам с лестью продвинула карьеру Бадии и помогла ему заработать, однако, похоже, ума он так и не нажил, т.к. недавно решил навестить Родину, о чём в последствие здорово пожалел.
После приезда в Иран через три дня Бадию арестовали. Ему предъявлено обвинение в оскорблении святынь, ведении войны против Бога, Корана и иранского правительства.. Для Ирана это очень серьёзные статьи обвинения, и задержанному может грозить смертная казнь через повешение.
Арест Бадии вызвал, как пишут местные СМИ, раскол в иранском обществе. Многие пользователи согласились с тем, что их бывшего соотечественника нужно наказать за аморальность, однако некоторые считают арест иранца уловкой правительства, которая призвана отвлечь внимание от насущных проблем, таких как обменный курс, инфляция и обвинения в финансовой коррупции.
Напомним, Иран - одна из стран мира, в которых однополые отношения являются уголовным преступлением, за который может грозить как тюремный срок, так и смертная казнь. Точное количество казнённых за извращения иранцев не разглашается, однако по приблизительным данным, таковых насчитывается несколько тысяч.
За однополые контакты также наказывают смертной казнью в государствах, где действуют законы шариата: в Йемене, Саудовской Аравии, части Нигерии и Сомали.
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