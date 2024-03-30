В Иране арестовали порноактёра, назвавшего себя "персидским принцем", ему грозит смертная казнь

Сложно сказать, насколько эта ложь пополам с лестью продвинула карьеру Бадии и помогла ему заработать, однако, похоже, ума он так и не нажил, т.к. недавно решил навестить Родину, о чём в последствие здорово пожалел.

После приезда в Иран через три дня Бадию арестовали. Ему предъявлено обвинение в оскорблении святынь, ведении войны против Бога, Корана и иранского правительства.. Для Ирана это очень серьёзные статьи обвинения, и задержанному может грозить смертная казнь через повешение.

Арест Бадии вызвал, как пишут местные СМИ, раскол в иранском обществе. Многие пользователи согласились с тем, что их бывшего соотечественника нужно наказать за аморальность, однако некоторые считают арест иранца уловкой правительства, которая призвана отвлечь внимание от насущных проблем, таких как обменный курс, инфляция и обвинения в финансовой коррупции.