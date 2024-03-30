FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7798 постов • 3098 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
В Иране арестовали порноактёра, назвавшего себя "персидским принцем", ему грозит смертная казнь

В Иране арестовали порноактёра, назвавшего себя "персидским принцем", ему грозит смертная казнь

Автор:
30 марта 2024 13:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Иран   Смертная казнь   арест   двойное гражданство   оскорбление религии   порноактёр   премия дарвина   
821
3

51-летний Серин Бадия имеет иранско-американские корни. Последние годы он жил в США и снимался в порно, а потом вдруг вздумал приехать в Иран - и пожалел.

Серин Бадия родился в Тегеране в 1971 году, после уехал в США, где через время получил американское гражданство. Он зарабатывал на порно с мужчинами*, называл себя «бессмертным Серином из Сасанидской Персидской империи» и «персидским принцем древней королевской крови», а также утверждал, что в Иране у него убили отца, конфисковали всё имущество, и Америка - единственный оплот свободы.


Сложно сказать, насколько эта ложь пополам с лестью продвинула карьеру Бадии и помогла ему заработать, однако, похоже, ума он так и не нажил, т.к. недавно решил навестить Родину, о чём в последствие здорово пожалел.


После приезда в Иран через три дня Бадию арестовали. Ему предъявлено обвинение в оскорблении святынь, ведении войны против Бога, Корана и иранского правительства.. Для Ирана это очень серьёзные статьи обвинения, и задержанному может грозить смертная казнь через повешение.


Арест Бадии вызвал, как пишут местные СМИ, раскол в иранском обществе. Многие пользователи согласились с тем, что их бывшего соотечественника нужно наказать за аморальность, однако некоторые считают арест иранца уловкой правительства, которая призвана отвлечь внимание от насущных проблем, таких как обменный курс, инфляция и обвинения в финансовой коррупции.


Напомним, Иран - одна из стран мира, в которых однополые отношения являются уголовным преступлением, за который может грозить как тюремный срок, так и смертная казнь. Точное количество казнённых за извращения иранцев не разглашается, однако по приблизительным данным, таковых насчитывается несколько тысяч.


За однополые контакты также наказывают смертной казнью в государствах, где действуют законы шариата: в Йемене, Саудовской Аравии, части Нигерии и Сомали.


  • ЛГБТ - признана экстремистской организацией, запрещена в РФ.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Иран   Смертная казнь   арест   двойное гражданство   оскорбление религии   порноактёр   премия дарвина   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Rom 23 минуты назад
Он зарабатывал на порно с мужчинами- это ж надо на столько политкорректно его назвать то, а! ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр Сучков 56 секунд назад
как это ему 51 год при рождении в 1971??? Тут все 53, как-то так...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Alex 3 минуты назад
Нахрена нам эта инфа? Повесят, взорвут, порвут пополам, сугубо насрать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
203
Чубака 4 минуты назад
Новый Саакашвили нашелся !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 23 минуты назад
я так понимаю хардкор, только хардкор. в смысле нашел новые хардкорные приключения на свою многострадальную попу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
6k
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1937 постов (1925 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

234047



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Славные попутчики, являющиеся скорее исключением, а не правилом
Славные попутчики, являющиеся скорее исключением, а не правилом
"Это в Москве траур, а у нас траура нет": в РФ продолжают задерживать авторов циничных комментариев и видео
"Это в Москве траур, а у нас траура нет": в РФ продолжают задерживать авторов циничных...
Набирающие популярность в сообществах
Спасение ёжиков - дело всех и каждого
Спасение ёжиков - дело всех и каждого
Секс, маргиналы и апокалипсис — 21 лучший британский сериал 21-го века⁠⁠
Секс, маргиналы и апокалипсис — 21 лучший британский сериал 21-го века⁠⁠
"По-любому трофей"
"По-любому трофей"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#автомобили#люди#забавно#Автовсячина#аварии#Суд#задержание#США
#животные#интересное#автомир#интересно#полиция#подборка#ДТП#работа#Индия#теракт
#в мире#машина#Прикол#факты#Китай#собака#авто аварии#Еда#кино#природа
"По-любому трофей" "По-любому трофей" Суд в Москве отправил за решётку восьмого подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе" Суд в Москве отправил за решётку восьмого подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе" «Никто её не отменял»: в Госдуме обсуждают снятие моратория на смертную казнь для террористов «Никто её не отменял»: в Госдуме обсуждают снятие моратория на смертную казнь для террористов "Талибан"* планирует вернуть суровое наказание за супружескую измену "Талибан"* планирует вернуть суровое наказание за супружескую измену «Это единственное соразмерное наказание»: депутат Миронов заявил, что в России нужно ввести смертную казнь для террористов «Это единственное соразмерное наказание»: депутат Миронов заявил, что в России нужно ввести... «Мы любим смерть»: уехавший актёр Дмитрий Назаров* записал видео, посвящённое теракту в «Крокус Сити Холлу» и в Госдуме заявили, что он окончательно выжил из ума «Мы любим смерть»: уехавший актёр Дмитрий Назаров* записал видео, посвящённое теракту в «Крокус...

На что жалуетесь?

Вернуться