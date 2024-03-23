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"Знали, что что-то произойдет". О чем молчат западные спецслужбы

"Знали, что что-то произойдет". О чем молчат западные спецслужбы

Автор:
23 марта 2024 11:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: crocus city hall   Нуланд   Реакция   запад   спецслужбы   теракт   теракт Москва   
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7 марта американское посольство призвало своих граждан не посещать ТЦ в Москве. Коллеги из Британии и ЕС к ним, как мы помним, присоединились. Сразу после теракта первыми побежали оправдываться США и Украина. Хотя их даже никто не начинал спрашивать.

Чьи уши торчат за чудовищным терактом в Москве, по большому счету, всем понятно.

Прямо об этом заявил Президент Сербии Вучич:

Их спецслужбы знали, что что-то произойдет. 7 марта американское посольство призвало своих граждан не посещать ТЦ. Потом это же сделали британцы и еще кто-то. Это значит что их спецслужбы перехватили определенные переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдет. Кто-то скажет, что это Киев, Киев скажет, что это Москва. К моему несчастью, я был прав. Я считаю, что с каждым днем мы приближаемся к великому мировому конфликту, крупнейшему в истории, и боюсь, что он унесет больше жизней, чем Вторая мировая война»

Ирландский журналист Джон Моран также напоминает:

Про теракт на московском концерте, в результате которого погибло более 60 человек - две недели назад посольства США и Великобритании предупредили своих граждан, чтобы они специально избегали «концертов». А в своем прощальном слове Виктория Нуланд предупредила Россию, что ее ждут неприятные «сюрпризы»:

А вот и Вика Нуланд собственной персоной с обещаниями под камеру:

И как я уже говорила в Киеве три недели назад, благодаря этому дополнительному финансированию Путина точно будет ожидать ряд неприятных сюрпризов.

Если исходить из предупреждений США и Британии, террористы изначально готовились к нападению на зрителей на концерте Шамана, который проходил в «Крокусе» 9 марта.

, - пишет ТГ-канал "ПУЛ №3.

Это совпадает с датами, которые называли американское и британское посольство, и с точки зрения врагов России, имеет другой подтекст, чем концерт «Пикника». По каким-то причинам, в тот момент им это сделать не удалось.

Но деньги заплачены, значит, нужно отрабатывать.


Сейчас же Вашингтон пытается выкручиваться из сложившейся ситуации.

В частности, "заднюю включил" координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям, Джон Кирби. По его словам:

Вашингтон на данный момент не может оценить, насколько связаны предупреждения американского посольства в Москве в начале марта с сегодняшним терактом.

В данный момент времени заявления сыпятся как из рога изобилия, а "превая рука не знает, что делает левая. Одни американские чиновники заявляют о том, что, якобы, располагали разведданными, подтверждающими заявление «Исламского государства» об ответственности за смертельную стрельбу на концерте под Москвой. Другие, в частности, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон пдтверждает:

Ранее в этом месяце правительство США располагало информацией о планируемом теракте в Москве – потенциально нацеленном на крупные собрания, включая концерты, – что побудило Госдепартамент направить американцам в России общественную рекомендацию.

А пока о реакции международного сообщества. Не будем перечислять дружественные страны, которые в первые минуты направили в адрес нашей страны соболезнования. Остановимся на тех, кто "по другую сторону баррикады". Чтобы потом не забыть:

Если даже Макрон поднатужился и решительно осудил теракт, то Литва остается верна себе. Глава МИД Литвы призвал не обращать внимания на теракт в «Крокусе»

Министр Габриэлюс Ландсбергис опубликовал твит, в котором призвал «не терять фокус» на фоне трагедии в РФ. Что именно он имел ввиду, министр не пояснил, но нетрудно догадаться, что «фокус» в данном случае заключается в дальнейшей культивации ненависти к россиянам и поддержке киевских террористов.

А это депутат Европарламета от Франции Бернард Гетта - с улыбкой рассказывает, что трагедия в «Крокусе» «могла быть русской провокацией»: Очевидно, что это террористический акт. Но кем совершено? Что за террористы и какова их цель?

Вполне возможно, что это была провокация, вполне возможно, что это были солдаты, вернувшиеся с фронта. Можно представить все, что угодно. Единственное, что не вызывает сомнений, это последствия, и я боюсь, что это политические последствия.

На обложках мировых СМИ трагедии в Москве практически нет. Во Франции, в Германии за редчайшим исключением. Только в двух странах Европы газеты не пошли против профессии - в Италии и Португалии, там все обложки в фото из «Крокус Сити Холла», пишет ПУЛ №3.

Совсем обойти событие, тем не менее, нельзя, но можно преподнести его под особым соусом:

А это обложки сегодняшних газет из Великобритании. На них одна новость. У Кейт Миддлтон рак.

На данный момент установлено, что количество погибших составляет 115 человека. Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

, - передает Следственный комитет.

Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют о том, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР. Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые»

Со всем этим нам еще предстоит разобраться. После того как Москва похоронит погибших и спасет тех, кого можно спасти.

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Метки: crocus city hall   Нуланд   Реакция   запад   спецслужбы   теракт   теракт Москва   
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10  комментариев
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1k
АртемШишков 42 минуты назад
Гребанное террористическое государство соединённых штатов! Горите в аду суки!
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3k
Бомбардир 2 минуты назад
Образ террористов (бородачи с калашами) нарисован кем? Правильно. фашингтоном. Кто террорист номер 1 в мире? Правильно. Они. Ну лондон еще это утверждение оспорить может.
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436
Дима Новосельский 16 минут назад
Журналист из пула Белого дома усомнился в версии о причастности ИГИЛ к атаке на «Крокус» в Красногорске
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124
Aleksandr Ivanov 21 минуту назад
Я вот одно не пойму, Сша и Великобритания предупредают. А почему Россия не предупреждает своих граждан, если сейчас такая обстановка творится??? Вообще считаю если какое то мероприятие проводится 1000+ человек, должен быть хотя бы ! 1наряд! с оружием дежурить... А тут просто охрана получается и все.
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11k
Vacony 23 минуты назад
ну про то, что реально предупредили - уж если я слышал, то все спецы тем более - и продолжают собираться БЕЗ должной охраны это крайне грустно. Такое сооружение - и где системы пожаротушения ? Ну и про охрану конечно просто в очередной раз показано доказано, что все эти заборчики, рамки, дяди охранники в школах, садах, ТЦ и т.д. это для галочки. С безопасностью не имеют ничего общего. Что ж...соболезнования погибшим... и ждем официальных реакций властей... надеюсь это не будет "выразим озабоченность" и закроем закупку помидор на два месяца.... Народ не поймет...
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1k
... 48 минут назад
Громче всех кричит держи вора именно вор.
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19
piharev1 56 минут назад
западные службы должны что то говорить?
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8k
Alex Час назад
Если Путин теперь не уничтожит Лондон, то грош ему цена.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1399 постов (1328 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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