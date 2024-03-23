"Знали, что что-то произойдет". О чем молчат западные спецслужбы

А пока о реакции международного сообщества. Не будем перечислять дружественные страны, которые в первые минуты направили в адрес нашей страны соболезнования. Остановимся на тех, кто "по другую сторону баррикады". Чтобы потом не забыть:

Если даже Макрон поднатужился и решительно осудил теракт, то Литва остается верна себе. Глава МИД Литвы призвал не обращать внимания на теракт в «Крокусе»

Министр Габриэлюс Ландсбергис опубликовал твит, в котором призвал «не терять фокус» на фоне трагедии в РФ. Что именно он имел ввиду, министр не пояснил, но нетрудно догадаться, что «фокус» в данном случае заключается в дальнейшей культивации ненависти к россиянам и поддержке киевских террористов.