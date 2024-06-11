Феномен загадочного леса Трансильвании Хойя Бачу

Сам лес находится к западу от города Клуж-Напока. Несмотря на близость к городу, отдельные участки могут оказаться непроходимыми. Его площадь составляет около 3 квадратных километров. Территория вокруг застроена и поглощена цивилизацией, но некоторые участки леса по-прежнему остаются нетронутыми.

Помимо загадочного прошлого здесь есть и настоящая история. Неподалёку находится одно из старейших неолитических поселений, обнаруженных в Румынии. По оценкам учёных, оно использовалось около 6 500 лет до нашей эры.