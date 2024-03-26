"Давай, иди отсюда!": в Измайловском Кремле у студенток отобрали флаг Российской Империи

Жители Измайлово считают, что этот район давно превратился в оплот, заселённый иностранцами, и находиться здесь девушкам без сопровождения может быть опасно. "Кишлак" в центре Москвы рядом с историческими и памятными сердцу россиян местами - разве такое могло присниться в самом страшном сне?