"Давай, иди отсюда!": в Измайловском Кремле у студенток отобрали флаг Российской Империи

Две девушки записывали видео в поддержку России, когда на них налетел бородатый мужчина и отнял флаг.
В Измайловском Кремле две девушки снимали видео, танцуя перед камерой с триколором и флагом Российской Империи. Видимо, кому-то это зрелище сильно не понравилось. К девчонкам подошёл бородач, отнял флаг и стал прогонять студенток.
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На втором видео специалиста можно рассмотреть более детально.
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Как сообщает Телеграм-канал "Сыны Монархии", возмущавшихся было четверо, из них двое - крепкие кавказцы. Конечно, хрупким девчонкам тягаться с ними оказалось не по силам.
Жители Измайлово считают, что этот район давно превратился в оплот, заселённый иностранцами, и находиться здесь девушкам без сопровождения может быть опасно. "Кишлак" в центре Москвы рядом с историческими и памятными сердцу россиян местами - разве такое могло присниться в самом страшном сне?
И вообще, чем помешал имперский флаг бородачу?
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И вместо того, чтоб приравнять диаспоры к ОПГ, чтоб гнать таджиков с азерами из России, нам опять рассказывают, какие они "хорошие" и что у нас "дружба народов". Когда нормальные люди стали отказываться от услуг таджиков-таксистов, их едва ли не "фошистами" назвали. Ах, бедненьких чучмеков обижают! Караул! Фошизм!
Мы на Америку, Францию, Германию и Англию киваем, что у них творится из-за бесконтрольной миграционной политики. Ну так и мы к этому приближаемся.
уж больно мееестными стали!