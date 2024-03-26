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"Давай, иди отсюда!": в Измайловском Кремле у студенток отобрали флаг Российской Империи

"Давай, иди отсюда!": в Измайловском Кремле у студенток отобрали флаг Российской Империи

Автор:
26 марта 2024 09:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Измайловский кремль   Москва   бородач   измайлово   отобрал флаг   флаг Российской Империи   
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Две девушки записывали видео в поддержку России, когда на них налетел бородатый мужчина и отнял флаг.

В Измайловском Кремле две девушки снимали видео, танцуя перед камерой с триколором и флагом Российской Империи. Видимо, кому-то это зрелище сильно не понравилось. К девчонкам подошёл бородач, отнял флаг и стал прогонять студенток.



На втором видео специалиста можно рассмотреть более детально.


Как сообщает Телеграм-канал "Сыны Монархии", возмущавшихся было четверо, из них двое - крепкие кавказцы. Конечно, хрупким девчонкам тягаться с ними оказалось не по силам.


Жители Измайлово считают, что этот район давно превратился в оплот, заселённый иностранцами, и находиться здесь девушкам без сопровождения может быть опасно. "Кишлак" в центре Москвы рядом с историческими и памятными сердцу россиян местами - разве такое могло присниться в самом страшном сне?



И вообще, чем помешал имперский флаг бородачу?

Источник:

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Метки: Видео   Измайловский кремль   Москва   бородач   измайлово   отобрал флаг   флаг Российской Империи   
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8  комментариев
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22k
Shtoppi 45 минут назад
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3k
Pioner76 13 минут назад
Видимо этот контрацептив еще не видел, как с такими российские спецслужбы работает...
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363
FlakoBoy Полчаса назад
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18k
Kucher 38 минут назад
Писал уже об этом и ещё раз повторю. Заметьте, как активизировалась азерская, таджикская и прочая этническая преступность в эти годы. Такое ощущение, что их ОПГ-диаспорам поступила команда - открыть в нашем тылу "второй фронт". Кто в 90-м резал русских? Азеры и таджики. Кто на полигоне в Белгородской области расстрелял наших ребят? Таджики. Кто четыре дня назад совершил террористический акт? Таджики. А кому принадлежит "Крокус"? Азерам. И ещё кровь не остыла, а они уже кричат о компенсации им от государства за их имущество. Им плевать, что погибли русские, для них важнее хапнуть под эту лавочку, денег из наших с вами карманов. Вот такие вот ваххабиты, как на видео, чувствуют себя, лучше, чем дома. Для них любой русский - жертва.
И вместо того, чтоб приравнять диаспоры к ОПГ, чтоб гнать таджиков с азерами из России, нам опять рассказывают, какие они "хорошие" и что у нас "дружба народов". Когда нормальные люди стали отказываться от услуг таджиков-таксистов, их едва ли не "фошистами" назвали. Ах, бедненьких чучмеков обижают! Караул! Фошизм!
Мы на Америку, Францию, Германию и Англию киваем, что у них творится из-за бесконтрольной миграционной политики. Ну так и мы к этому приближаемся.
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273
Dima 40 минут назад
это стадо надо обратно в аулы загонять вместе с семьями!
уж больно мееестными стали!
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6k
Григорий 47 минут назад
и где эта мразь бородатая сейчас? где бородатый выпердыш ослицы? где извинетиинахуй идите!
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6k
Отвратительный Мужик Час назад
Очень похоже на постанову. А не ЦИПСО ли это ?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1917 постов (1906 в горячем)

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