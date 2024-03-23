У Кейт Миддлтон обнаружен рак

Как отметила сама принцесса, ей потребовалось время, чтобы оправиться от серьезной операции и начать лечение.

"В это время я также думаю обо всех тех, на чьи жизни повлиял рак. Прошу всех, кто сталкивается с этим заболеванием, в какой бы форме оно ни проявлялось, не терять веру и надежду", - заключила она.

Представитель Кенсингтонского дворца заявил: "Мы больше не будем делиться никакой частной медицинской информацией. Принцесса имеет право на медицинскую тайну, как и все мы".