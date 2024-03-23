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У Кейт Миддлтон обнаружен рак

У Кейт Миддлтон обнаружен рак

Автор:
23 марта 2024 06:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Чарльз III   кейт миддлтон   королевская семья   принцесса уэльская   рак   химиотерапия   
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42-летняя принцесса Уэльская стала вторым человеком в королевской семье, кто открыто признался в этом заболевании. Первым был король Чарльз III со своей простатой.

После того как принцесса пропала с радаров прессы еще в конце прошлого года, местная общественность забеспокоилась, в сети поползли слухи, что Кейт отправил на тот свет муженек из-за сложного периода в отношениях. Масло в огонь подлила сама королевская семья, после публикации отфотошопленной фотографии принцессы в окружении детей. Фотографию изъяли, извинились, но народ заволновался еще больше.


В эту пятницу Кейт решилась лично рассказать, что с ней происходит и куда она пропала. В январе она перенесла серьезную абдоминальную операцию в Лондоне. После проведения всех тестов после операции стало ясно, что принцесса больна раком. Тип рака широкой публике не рассказывают. Сейчас она проходит курс профилактической химиотерапии.


Как отметила сама принцесса, ей потребовалось время, чтобы оправиться от серьезной операции и начать лечение.

"В это время я также думаю обо всех тех, на чьи жизни повлиял рак. Прошу всех, кто сталкивается с этим заболеванием, в какой бы форме оно ни проявлялось, не терять веру и надежду", - заключила она.


Представитель Кенсингтонского дворца заявил: "Мы больше не будем делиться никакой частной медицинской информацией. Принцесса имеет право на медицинскую тайну, как и все мы".


Новость о диагнозе принцессы Кейт появилась всего через несколько недель после того, как ее свекор король Чарльз объявил 5 февраля, что он проходит курс лечения от рака.


"Во время недавней процедуры короля в больнице по поводу доброкачественного увеличения простаты была отмечена отдельная проблема, вызывающая озабоченность. Последующие диагностические тесты выявили форму рака", - говорится в заявлении дворца.

Источник:

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Метки: Чарльз III   кейт миддлтон   королевская семья   принцесса уэльская   рак   химиотерапия   
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3  комментария
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142k
parallax 43 минуты назад
Богатые тоже плачут.
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vargas 7 минут назад
Ваще [мат], я не слышал от нее осуждений после Луганска. И на нее [мат]. Земля стекловатой, мразота аглицкая
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4k
Андрей 39 минут назад
Не везет принцессам в Англии.
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