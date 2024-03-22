Женщина на примере своего ребёнка рассказала, что такое пикацизм и с чем его едят

25-летней Стейси А'Хирн из Блэквуда (Уэльс) приходится буквально не спускать глаз со своей трехлетней дочери Уинтер, поскольку та всё время норовит то пожевать поролон, то погрызть стекло. Малышка страдает от пикацизма — расстройства пищевого поведения, вызывающего непреодолимую тягу к несъедобным предметам.
Уинтер поймали на том, что она разбила фоторамку (и не одну, а все, до каких дотянулась) и пыталась съесть осколки стекла. Также девочка лакомилась штукатуркой со стен, растениями, свечным воском, грызла свою кроватку и распотрошила диван, чтобы попробовать его мягкий наполнитель.
«Она в буквальном смысле слова поедает наш дом, — говорит Стейси. — Я купила новый диван, а она вырвала из него куски. Она очень привередлива к обычной еде, но может сесть и съесть губку для мытья посуды».
Впервые необычные пищевые привычки своей дочери Стейси заметила, когда та была еще младенцем. Младенец пробует предмет на вкус, вроде ничего страшного... И поскольку все другие показатели были в полной норме, она не придала этому значения.
Однако с тех пор тяга к несъедобным предметам у ребёнка усилилась, к тому же Уинтер практически перестала говорить и идти на контакт. Ей диагностировали аутизм.
«Несмотря ни на что, она находит способ съесть то, что ей не следует, — рассказывает Стейси. — К счастью, она никогда не причиняла себе вреда, поскольку я очень внимательно слежу за ней. Но следить за ней — это работа на полный рабочий день».
До возраста 13 месяцев девочка развивалась в пределах нормы — вовремя пошла, заговорила и пр. Но потом, по словам Стейси, всё изменилось в одночасье. Ребенок замолчал, а пищевое расстройство начало усиливаться.
Врачи объяснили, что пикацизм часто встречается у младенцев и затем может проходить бесследно. У детей с аутизмом он встречается чаще.
«Я сажаю Уинтер в стульчик с закусками, но она предпочитает съесть стульчик, — говорит Стейси. — Ее аутизм очень влияет на сон, и она часто просыпается. По ночам это расстройство сильнее. Она просыпается в 2 часа ночи, и я обнаруживаю, что она ест кроватку и одеяло».
У Стейси есть еще один ребенок, годовалая Эверли, и она не проявляет никаких странных наклонностей в еде
«Дети с аутизмом любят сенсорные вещи, которые можно потрогать, или звуки. У меня есть для нее жевательное ожерелье с разными текстурами, специально разработанное для людей с пищевыми расстройствами. Также она может есть макароны разной формы, которые можно потрогать или с которыми можно играть».
«Врачи сказали, что мы мало что можем сделать. Это не очень хорошо для нее, но и не очень опасно — если только это не стекло. Мне остается только внимательно следить за ней и надеяться, что со временем она перерастет это».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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