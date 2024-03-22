Женщина на примере своего ребёнка рассказала, что такое пикацизм и с чем его едят

До возраста 13 месяцев девочка развивалась в пределах нормы — вовремя пошла, заговорила и пр. Но потом, по словам Стейси, всё изменилось в одночасье. Ребенок замолчал, а пищевое расстройство начало усиливаться.

Врачи объяснили, что пикацизм часто встречается у младенцев и затем может проходить бесследно. У детей с аутизмом он встречается чаще.