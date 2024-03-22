Очередная поделка от блогеров: кольца для септика из ЭППС

Я даже не знаю, как прокомментировать данное видео, не используя ненормативную лексику... Объяснение одно. Производители пеноплэкса бесплатно привозят утеплитель блогерам, чтобы они делали из него всё подряд. Дешевле ли такой "кольцо" по сравнению с ж/б кольцом? Нет! Надёжнее? Тоже нет. В чём смысл тогда? Опять контент ради просмотра и бабла? Ну так начнут же люди повторять за таким "мастером".