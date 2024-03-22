Очередная поделка от блогеров: кольца для септика из ЭППС

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Помните пост про то, как дядя построил дом целиком из ЭППС? Ну так вот... "изобретатели" продолжают применять строительные материалы не по их прямому назначению. На этот раз из листов ЭППС Яша сделал септик. Нет, вы не совсем поняли, он не утеплил септик, а заменил бетонные кольца на кольца из ЭППС. Я сам в шоке от такого уровня [выбрать матерное слово на ваше усмотрение].
Я даже не знаю, как прокомментировать данное видео, не используя ненормативную лексику... Объяснение одно. Производители пеноплэкса бесплатно привозят утеплитель блогерам, чтобы они делали из него всё подряд. Дешевле ли такой "кольцо" по сравнению с ж/б кольцом? Нет! Надёжнее? Тоже нет. В чём смысл тогда? Опять контент ради просмотра и бабла? Ну так начнут же люди повторять за таким "мастером".
У человека своя секта по пеноплэксу:
Я, конечно, много всякого видел, но такого не видал
Надо будет производителям ж/б колец подсказать, чтобы вместо арматуры использовали штукатурную сетку. А то они деньги на сталь тратят, вот дураки ))). И толщину колец уменьшить раза в четыре... Для надёжности. А вместо цемента использовать пыльцу одуванчиков.
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