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Очередная поделка от блогеров: кольца для септика из ЭППС

Очередная поделка от блогеров: кольца для септика из ЭППС

Автор:
22 марта 2024 12:53
Сообщество : Строитель
Метки: DIY   Пеноплэкс   ЭППС   блогеры   идиотизм   септик   
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Помните пост про то, как дядя построил дом целиком из ЭППС? Ну так вот... "изобретатели" продолжают применять строительные материалы не по их прямому назначению. На этот раз из листов ЭППС Яша сделал септик. Нет, вы не совсем поняли, он не утеплил септик, а заменил бетонные кольца на кольца из ЭППС. Я сам в шоке от такого уровня [выбрать матерное слово на ваше усмотрение].
Я даже не знаю, как прокомментировать данное видео, не используя ненормативную лексику... Объяснение одно. Производители пеноплэкса бесплатно привозят утеплитель блогерам, чтобы они делали из него всё подряд. Дешевле ли такой "кольцо" по сравнению с ж/б кольцом? Нет! Надёжнее? Тоже нет. В чём смысл тогда? Опять контент ради просмотра и бабла? Ну так начнут же люди повторять за таким "мастером".

У человека своя секта по пеноплэксу:

Я, конечно, много всякого видел, но такого не видал

Надо будет производителям ж/б колец подсказать, чтобы вместо арматуры использовали штукатурную сетку. А то они деньги на сталь тратят, вот дураки ))). И толщину колец уменьшить раза в четыре... Для надёжности. А вместо цемента использовать пыльцу одуванчиков.

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Метки: DIY   Пеноплэкс   ЭППС   блогеры   идиотизм   септик   
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4  комментария
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95k
Херанука Паибалу 53 минуты назад
В России дураков напасено - как говна за баней в деревне....
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118
Лопатин Михаил Полчаса назад
А чё только септик? По такой технологии можно себе целиком дом построить в два этажа с гаражом и бассейном...
Ссылка www.youtube.com
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32k
Юрьевич Полчаса назад
Вы знаете сколько на свете любителей что-то сделать из говна и палок? Вы видео из Индии посмотрите - вот там действительно размах!
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278
Игорь Полчаса назад
Да, круто. Как он умудряется пеноплекс гнуть? У меня он лопается при малейшей попытке согнуть. Ну а насчет дешевизны - кольцо из пеноплекса конечно дешевле ж/б (с учетом доставки и погрузки - выгрузки краном). Только боюсь, что при монтаже будут проблемы, т.к. грунт вокруг кольца в нижней части его раздавит, при пустом колодце. Да и с верхней крышкой не понятно что делать, разве только поднять ее выше уровня колодца, чтобы не раздавить. Опять же надо как то лестницу для спуска в колодей и обслуживания как то крепить, чтоб не деформировать стенку. Короче, вопросов много....
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Никифоридис
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 4288 постов (4206 в горячем)

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