Самодельная идея, которой я ещё не видел

Но если нужно резать много и точно, то очень советую торцовочную пилу. Режет быстро и чисто, а самое прикольное, что под разными углами. Цена вопроса: 17000-55000 рублей. Ну или взять в аренду инструмент за 500-1000 рублей. А за сутки торцовочной пилой можно нарезать о-о-о-очень много.