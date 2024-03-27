Самодельная идея, которой я ещё не видел

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Именно так называется видос в Дзене, в котором диайвайщик пытается создать "потрясающий инструмент". Опять.
А когда мне понадобилось найти это же видео на Ютубе (для последующей его вставки на Fishki), то я перерыл просто чёртову тонну идиотских видосов, имеющих точно такое же название, которые не несут ничего информативного. Горите в аду, любители кликбейта.
Если честно, я не могу придумать ситуации, когда мне нужно нарезать узкую длинную доску под 45 градусов.
Но если нужно резать много и точно, то очень советую торцовочную пилу. Режет быстро и чисто, а самое прикольное, что под разными углами. Цена вопроса: 17000-55000 рублей. Ну или взять в аренду инструмент за 500-1000 рублей. А за сутки торцовочной пилой можно нарезать о-о-о-очень много.
А если лень городить огород и нужно что-то бюджетное, то можно купить обыкновенное стусло всего за 250-450 рублей.
И не надо тратить два дня своей жизни на малофункциональное нечто, похожее на какашку.
Столяры или слесари есть на сайте? Объясните, вы тоже для разметки заготовок используете толстый фломастер / маркер?
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