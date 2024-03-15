Весна началась, самодельщики вышли из сумрака

Если честно, то когда видишь подобные видео, где автор на полном серьёзе предлагает изготовить опасную приблуду под красивым названием DIY, то возникает желание... желание сделать очень-очень больно автору. Понятно, что видео снято исключительно ради просмотров на Ютубе и монетизации данных просмотров... Но как можно советовать изготовить подобную штуку? Мало ли... Может кто-нибудь из недорослей действительно изготовит данное средство для самоубийства из лепесткового диска и цепочки... Да уж, хорошую вещь диайваем точно не назовут. Радует, что в комментариях под постом обитатели ютуба высказали автору всё, что думают о таком "полезном изобретении". 250 полуляхов из 250!