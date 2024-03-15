Весна началась, самодельщики вышли из сумрака

Поделюсь сегодня с вами потрясающей самоделкой, которая позволит сэкономить деньги и время. Изготовить её сможет даже первоклассник, а безопасность данной самоделки гарантирована автором изобретения. На самом деле нет, это сарказм. Пост запилен исключительно ради ржачных комментариев.
Обучающее видео по созданию полезной и очень безопасной самоделки, которая пригодится на даче
Если честно, то когда видишь подобные видео, где автор на полном серьёзе предлагает изготовить опасную приблуду под красивым названием DIY, то возникает желание... желание сделать очень-очень больно автору. Понятно, что видео снято исключительно ради просмотров на Ютубе и монетизации данных просмотров... Но как можно советовать изготовить подобную штуку? Мало ли... Может кто-нибудь из недорослей действительно изготовит данное средство для самоубийства из лепесткового диска и цепочки... Да уж, хорошую вещь диайваем точно не назовут. Радует, что в комментариях под постом обитатели ютуба высказали автору всё, что думают о таком "полезном изобретении". 250 полуляхов из 250!
К видео у меня особых претензий нет, там автор наглядно показывает, что дурачок. Но кто те 9,5 тыс. человек, которые поставили лайки под видео?
Источник:
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Косилку предлагалось сделать из полотёра, как на картинке.
Я такую косилку сделал и рассказал об этом приятелю из нашей лаборатории. Ему тоже понравилось, такой полотёр у него был и он тоже сделал эту косилку. Дальше было следующее...
Примерно через неделю приходит этот товарищ на работу - рука в гипсе и физиономия вся поцарапанная и опухшая. Ну мы спрашиваем, конечно, что случилось.
И он рассказал - начал он косить этой штукой газон и через некоторое время пошёл небольшой дождичек. Полотёр не приспособлен для работы на мокрой траве и шибануло его током. Шибануло хорошо, он упал, да не просто так, а головой в куст крыжовника, а до кучи там ещё оказалось осиное гнездо. В общем получил по полной программе...
Или - 30% длительности работы аккумулятора, в частности у меня гринвокс 40в 4ач.
Кроме того, триммер, в частности его подшипники на такую нагрузку не рассчитаны, будут вылетать 100%. А чинить триммер - то ещё удовольствие, да и нерентабельно, они в основном одноразовые.
Ну и последнее - прикрепить цепь к диску, который сделан из смолы, так себе идея. Диск рано или поздно (скорее - рано) раскрошится, и куда улетит обрезок цепи - неизвестно. В ногу? В окно? В радиатор твоего авто? В кого-то из близких?
Короче - повторять не советую...