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Весна началась, самодельщики вышли из сумрака

Весна началась, самодельщики вышли из сумрака

Автор:
15 марта 2024 10:18
Сообщество : Юмор
Метки: DIY   весенние работы   комментарии   косилки   насадки для триммера   самоделки   
3675
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Поделюсь сегодня с вами потрясающей самоделкой, которая позволит сэкономить деньги и время. Изготовить её сможет даже первоклассник, а безопасность данной самоделки гарантирована автором изобретения. На самом деле нет, это сарказм. Пост запилен исключительно ради ржачных комментариев.

Если честно, то когда видишь подобные видео, где автор на полном серьёзе предлагает изготовить опасную приблуду под красивым названием DIY, то возникает желание... желание сделать очень-очень больно автору. Понятно, что видео снято исключительно ради просмотров на Ютубе и монетизации данных просмотров... Но как можно советовать изготовить подобную штуку? Мало ли... Может кто-нибудь из недорослей действительно изготовит данное средство для самоубийства из лепесткового диска и цепочки... Да уж, хорошую вещь диайваем точно не назовут. Радует, что в комментариях под постом обитатели ютуба высказали автору всё, что думают о таком "полезном изобретении". 250 полуляхов из 250!


К видео у меня особых претензий нет, там автор наглядно показывает, что дурачок. Но кто те 9,5 тыс. человек, которые поставили лайки под видео?

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Метки: DIY   весенние работы   комментарии   косилки   насадки для триммера   самоделки   
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39  комментариев
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Это считай пуля если оторвётся .
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14k
..: Атеист :.. 2 минуты назад
ну мля.. да она вылетит быстро. Если уж и делать такой "диск" то основу не из диска для шлифовки, а из куска металла толщиной 1++ мм. А это куйня полнейшая. Прилетит так, мало не покажется. Расплодились всякие ..*%% .. умники.. Потом некоторые начитаются и переезжают в больницу.
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2k
Igor Grishaev 5 минут назад
Ссылка youtu.be
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21k
anpetrof 13 минут назад
Году в 1983 +/- год в журнале Наука и жизнь была напечатана статья, как сделать из электрополотёра газонокосилку. Сейчас эти электрополотёры не в моде, а тогда многие при помощи этой штуки натирали паркетные полы специальной мастикой, чтобы блестело.
Косилку предлагалось сделать из полотёра, как на картинке.
Я такую косилку сделал и рассказал об этом приятелю из нашей лаборатории. Ему тоже понравилось, такой полотёр у него был и он тоже сделал эту косилку. Дальше было следующее
...
Примерно через неделю приходит этот товарищ на работу - рука в гипсе и физиономия вся поцарапанная и опухшая. Ну мы спрашиваем, конечно, что случилось.
И он рассказал - начал он косить этой штукой газон и через некоторое время пошёл небольшой дождичек. Полотёр не приспособлен для работы на мокрой траве и шибануло его током. Шибануло хорошо, он упал, да не просто так, а головой в куст крыжовника, а до кучи там ещё оказалось осиное гнездо. В общем получил по полной программе...
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 22 минуты назад
Увеличение длинны штатной для триммера лески даже на 2 см (перемещением обрезателя к кожуху) грозит перегревом двигателя и более частым срабатыванием защиты.
Или - 30% длительности работы аккумулятора, в частности у меня гринвокс 40в 4ач.
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33k
Slonyash Полчаса назад
Нафига я это смотрел?
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11k
Алексей 36 минут назад
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10k
Сергей 36 минут назад
Смотрю такие видосы чтобы чисто поугарать. Переделки одной ненужной хрени в другую ненужную хрень, с использованием хренову тучу дорогого оборудования и инструментов. А если и есть какие-то стоящие идеи, они уже довно есть в заводском исполнении, и проще их купить (с гарантией производителя) чем тратить порой несколько дней на её изготовление.
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1k
Александр Куканов 40 минут назад
изобретатели, блин. Пойди в магазин - купи!
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2k
Илья 40 минут назад
"Я хочу сыграть с тобой в игру"(с)
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269
babai65 49 минут назад
Даже доктор Дью охренел
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7k
мемфрид 49 минут назад
Отличный вариант остаться без ног, браво
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6k
heta 51 минуту назад
На дзене таких "мастеров", как говна за баней...
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11k
Бендер Родригес 51 минуту назад
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4k
просто Дмитрий 52 минуты назад
Хохловским разводам по телефону мало кто уже верит, так те решили хоть "понадкусать"/покалечить кацапов
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9k
vasilykopkov Час назад
Леска для того и сделана чтобы не повреждать, например забор, рядом с скоторым косишь. А этой штукой погнёшь, поломаешь все что хочешь (и не хочешь).
Кроме того, триммер, в частности его подшипники на такую нагрузку не рассчитаны, будут вылетать 100%. А чинить триммер - то ещё удовольствие, да и нерентабельно, они в основном одноразовые.
Ну и последнее - прикрепить цепь к диску, который сделан из смолы, так себе идея. Диск рано или поздно (скорее - рано) раскрошится, и куда улетит обрезок цепи - неизвестно. В ногу? В окно? В радиатор твоего авто? В кого-то из близких?
Короче - повторять не советую...
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1k
Polotenchick Час назад
У доктора есть обзор на подобные самоделки.
Ссылка youtu.be
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32
Дядюшка Лю Час назад
Спасибо!!! Правда говорят, что все гениальное просто. У меня таких дисков целая коробка, как знал, что понадобятся, не выкинул. Наделаю побольше, и на рынок. Думаю, рублей по 300 влёт уйдут.
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17k
Совранский 2 часа назад
там таких целая секта)))
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4k
AlekZzz 2 часа назад
Матвеева нехаватает на его голову...
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3k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
C Дуру и х......й сломать можно!
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