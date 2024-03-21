Самодельщики не знают устали в создании неведомого

Я до последнего момента не догадывался о том, какое же функциональное приспособление у данного неведомого девайса. Оказалось, что это... грязековырялка. Реально, если вам лень смотреть видос, то это замена... лопате! У человека есть сварка, болгарка, тиски, а грязековырялки нет. То есть, не было...