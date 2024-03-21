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Самодельщики не знают устали в создании неведомого

Самодельщики не знают устали в создании неведомого

Автор:
21 марта 2024 16:57
Метки: DIY   бесполезные самоделки   бред   идиотизм   мистер Навруз   самоделки   
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Понятно, что любой смысл создания самоделки на Youtube — это лишь замануха при помощи кликбейта для абсолютно непонятного ничего. Контент крутится, бабки мутятся... Но ё-моё... Когда самодельщики успели пробить дно у дна? Дзен выдал в рекомендованном следующее видео: "Беспрецедентный инструмент разблокирован на YouTube! Приготовьтесь удивляться...". И я действительно удивился. Удивитесь и вы такой безобразной бестолковщине.
Я до последнего момента не догадывался о том, какое же функциональное приспособление у данного неведомого девайса. Оказалось, что это... грязековырялка. Реально, если вам лень смотреть видос, то это замена... лопате! У человека есть сварка, болгарка, тиски, а грязековырялки нет. То есть, не было...
Самое смешное то, что проработала данная приблуда 3-4 раза. В самом конце видео можно заметить, как она забилась грязью и практические перестала "функционировать". 250 полуляхов из 250!
Помогите мистеру Наврузу придумать название для этого ничего: "грязековырялка", "тыкалка", "куличикопортилка"...

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Метки: DIY   бесполезные самоделки   бред   идиотизм   мистер Навруз   самоделки   
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16k
Ivan 48 минут назад
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Teodor 2 минуты назад
Да уж... сделали, таки, рекламу долбой`обу...
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Клёст 2 минуты назад
Надо было фару приделать, чтобы, как в древнем армейском анекдоте, можно было этой хренью ещë и ночью работать.
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Дмитрий Полчаса назад
А зачем нужна эта хренотень? Кубики из глины с дырочками делать? А зачем?
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дмитрий викторович 46 минут назад
Зачем здесь реклама говно-канала?
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Бернгард Кёне
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 676 постов (671 в горячем)

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