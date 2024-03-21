Самодельщики не знают устали в создании неведомого

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Понятно, что любой смысл создания самоделки на Youtube — это лишь замануха при помощи кликбейта для абсолютно непонятного ничего. Контент крутится, бабки мутятся... Но ё-моё... Когда самодельщики успели пробить дно у дна? Дзен выдал в рекомендованном следующее видео: "Беспрецедентный инструмент разблокирован на YouTube! Приготовьтесь удивляться...". И я действительно удивился. Удивитесь и вы такой безобразной бестолковщине.
Я до последнего момента не догадывался о том, какое же функциональное приспособление у данного неведомого девайса. Оказалось, что это... грязековырялка. Реально, если вам лень смотреть видос, то это замена... лопате! У человека есть сварка, болгарка, тиски, а грязековырялки нет. То есть, не было...
Самое смешное то, что проработала данная приблуда 3-4 раза. В самом конце видео можно заметить, как она забилась грязью и практические перестала "функционировать". 250 полуляхов из 250!
Помогите мистеру Наврузу придумать название для этого ничего: "грязековырялка", "тыкалка", "куличикопортилка"...
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