Как был найден знаменитый "клад из Карамболо"

В сентябре 1958 года в Испании, всего в нескольких километрах от крупного города Севилья, археологи сделали удивительное открытие, о происхождении которого учёные спорили десятки лет. Во время ремонтных работ строители наткнулись на древний керамический сосуд. Трогать они его не стали и решили дождаться, когда на место приедут вызванные археологи. Когда исследователи извлекли сосуд из земли они были поражены его содержимым.
Внутри было множество золотых украшений ручной работы, которые сразу же отправили в лабораторию для изучения и реставрации. Так называемый "Клад из Карамболо" или "Сокровище Эль-Карамболо" представляют собой 21 украшения из золота общим весом в 2,7 килограмма. Клад состоял из полного ожерелья с подвесками, пары золотых браслетов, двух нагрудных украшений и ещё шестнадцати золотых бляшек, которые, возможно, составляли ожерелье или даже диадему. Вся красота украшений раскрылась после того, как их очистили. Это была невероятно тонкая и филигранная работа. Древний мастер, изготовивший их, владел разными техниками работы с золотом: филигрань, пайка, гранулирование, эмалирование, благодаря чему изделия получились не просто великолепными, а волшебными. Эксперты считают, что клад был спрятан, примерно, в 6 веке до нашей эры, однако большинство украшений, кроме ожерелья, датируются 8 веком, то есть их возраст более 2800 лет. Для того времени подобный уровень мастерства был не просто высоким, а скорее новой ступенью в ювелирном деле.
В 6 веке до н.э. на этой территории располагался древний город Тартесс, столица Тартессийской державы. Вплоть до середины 20 веке это государство считался мифическим, несмотря на то, что упоминания о нём встречалось в записях у Геродота, Авиана и некоторых других классических источниках, однако никаких прямых доказательств не было. Связано это было также с тем, что держава имела очень тесные связи с Грецией, а особенно с Финикией - крупным, сильным и богатым государством, которое с юга граничило с Израильским царством, а с севера и востока с Сирией. Так как их связь с Тартессом была значительной, долгое время учёные думали, что это всё одно государство. Впрочем, во многом обе державы были похожи, потому что жители Тартесса многое переняли от финикийцев. Однако стоит отметить, что система письма у них была своя. Даже сейчас о Тартессе мало что известно, даже то, кто его основал. По одной из версии это были этруски, пришедшие сюда из Малой Азии, а по другой, несколько объединившихся местных племён.
Клад из Карамболо и некоторые другие материальные доказательства, обнаруженные в ходе раскопок в этом районе, наконец-то позволили говорить о Тартессе, как об отдельном государстве. Но загвоздка заключалась в другом. В какой-то момент научное сообщество раскололось относительно мнения о кладе. Факт отдельного государства уже не обсуждался, но некоторые эксперты утверждали, что сокровища из клада были изготовлены и привезены сюда финикийцами. Другие учёные держались противоположного мнения. Но в 1958 году не было тех технологий, которые мы имеем сейчас, поэтому выяснить это было нельзя. Споры шли долгие 50 лет. Но вот относительно недавно они наконец-то завершились.
В 2017 году группа испанских исследователей из университета Уэльвы провели ряд очень сложных анализов, чтобы точно определить место, где добывалось золото из которого изготовлены украшения. С помощью масс-спектрометрии археологи не просто изучили состав металла, а буквально разложили его вплоть до количества изотопов свинца в сплаве и посторонних примесей, количество которых настолько мало, что их концентрация не превышала 10 в минус 10 степени. Исследователи и ранее, в 60-х и 80-х годах пытались провести похожие анализы по изучению сплава, но тогда их результаты могли сказать только очень приблизительное местоположение. Современные исследования наконец-то расставили все точки над i. По результатам масс-спектрометрии золото имело местное происхождение, а значит и украшения изготовлены, вероятнее всего, на территории Тартесса.
Эта работа отличный пример того, что спустя каких-то 50 лет технологии стали настолько совершенны, что теперь мы можем изучить то, что ещё полвека назад казалось невозможным.
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