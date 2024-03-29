Как был найден знаменитый "клад из Карамболо"

В 6 веке до н.э. на этой территории располагался древний город Тартесс, столица Тартессийской державы. Вплоть до середины 20 веке это государство считался мифическим, несмотря на то, что упоминания о нём встречалось в записях у Геродота, Авиана и некоторых других классических источниках, однако никаких прямых доказательств не было. Связано это было также с тем, что держава имела очень тесные связи с Грецией, а особенно с Финикией - крупным, сильным и богатым государством, которое с юга граничило с Израильским царством, а с севера и востока с Сирией. Так как их связь с Тартессом была значительной, долгое время учёные думали, что это всё одно государство. Впрочем, во многом обе державы были похожи, потому что жители Тартесса многое переняли от финикийцев. Однако стоит отметить, что система письма у них была своя. Даже сейчас о Тартессе мало что известно, даже то, кто его основал. По одной из версии это были этруски, пришедшие сюда из Малой Азии, а по другой, несколько объединившихся местных племён.