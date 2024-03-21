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В Центральноафриканской республике начнут изучать русский язык

В Центральноафриканской республике начнут изучать русский язык

Автор:
21 марта 2024 19:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: car   Африка   Россия   образование   русския язык   учителя   
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Совсем скоро российские учителя отправятся учить африканцев великому и могучему.

Россия решила направить в Центральноафриканскую республику (ЦАР) учителей русского языка для внедрения великого и могучего в национальную образовательную систему. Решение было принято сегодня, 21 марта, во время видеоконференции между сотрудниками министерства образования ЦАР и Минпросвещения России.


"Российская сторона сообщила о решении направить в ЦАР российских преподавателей с целью внедрения в национальную образовательную программу русского языка в качестве иностранного", — сообщили в посольстве РФ в Банги.

Помимо этого, стороны обсудили проект строительства российско-центральноафриканского учебного комплекса в пригороде Банги. Также российский чиновники пригласили госминистра национального образования ЦАР на Второй форум министров образования, который пройдёт в июле нынешнего года в Казани.

Отмечается, что русский язык будет изучаться в качестве иностранного, на этом месте он потеснит испанский. С французским, будет сложнее. Наряду с санго ("суржик" из смеси африканский языков)
французский является официальным языком. И если санго является языком общения во всех сферах, включая образование, то французский используется в документах.


Добавим, что русский язык в ЦАР уже изучали в 1966-1979 годах во время правления Жана Беделя Бокассы. И вот, он возвращается снова.


"Одно время мы же от Африки отвернулись. <…> Сейчас у нас широкие связи с Африкой, особенно в энергетической, геологической, гуманитарной областях. Поэтому и там в Африке возникла потребность в знании русского языка. <…> Перспективы сотрудничества хорошие. У нас с ними подписана масса соглашений в области экономики, торговли. Нас интересуют их ресурсы: золото, алмазы, уран. <…> Вижу, что ЦАР очень перспективна для нас. Это богатая страна, особенно в плане таких материалов, как алмазы и уран" , — поделился мнением ведущий сотрудник Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов.

Источник:

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Метки: car   Африка   Россия   образование   русския язык   учителя   
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18  комментариев
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34k
Ego sum qui sum 2 часа назад
сочуствую бедным неграм, русский язык конечно и могуч и велик но простым его не назовешь
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404
Dragon 9 минут назад
Странные люди сидят на фишках. Все хотят жить в сильной и богатой стране, но как только государство начинает что-то делать, чтобы расширить своё влиянние, начинается стон: "выкинутые деньги, они приедут в нашу страну и т.д"
Подумайте, почему наши неуважаемые западные партнеры стараются везде, где дотягиваются, отменить русскую культуру и язык?
Вкладывая туда средства, мы работаем на своё будущее (и речь не о выкачивании ресурсов).
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6k
Сергей Борисов 10 минут назад
В Анголе было много русских специалистов на строительстве ГЭС ,,Капанда". И много местных , которые сносно говорили на нашем русском языке, причём даже без всякого своего образования. Получалось у них хорошо.
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92k
sapér Vodička 22 минуты назад
Ура блэт ! Заменим таджиков на негров !
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22k
Альберт 22 минуты назад
Слегка насторожила фраза:

"Добавим, что русский язык в ЦАР уже изучали в 1966-1979 годах во время правления Жана Беделя Бокассы. "

Хочу спросить: " Чем та история с Бокассой закончилась? Заговорили они на Великом и Могучем?"
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36k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
А чуть не забыл.Надо их сразу строительным специальностям обучать.Можно факультативом.Будут ехать готовые специалисты.
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36k
БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Наверное смену готовят таджикам.Приедут сразу со знанием русского языка.И платить будут меньше.
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558
tokol 36 минут назад
Заипали со своими нигерами тут уже...
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1k
Аркадий 38 минут назад
Теперь и эти будут эмигрировать
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3k
Константин 56 минут назад
Лягушатники их своему обучили, теперь простые французы не знают куда от них во Франции спрятаться. Нам они нахрена?
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22k
иванов дмитрий Час назад
деньги на ветер (
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3k
Daimos Час назад
А для чего? Трудовые мигранты закончились?
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16k
Александр 2 часа назад
А надо?

"Специалистов" из соседних стран бы обучить...
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18
PPP... 2 часа назад
Готовят рабочую силу.
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129
r3mba4 PPP... Полчаса назад
Негров? А кто тогда над ними с кнутом стоять будет? Такжики и те не хотят работать. Всеми правдами и неправдами со строек разбегаются. шаурмой торговать и в курьеры. Еще одни на шее. СССР давно нет, а дармоеды все те же.
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Burzum
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  • 1888 постов (1893 в горячем)
Лесник
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