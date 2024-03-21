В Центральноафриканской республике начнут изучать русский язык

Отмечается, что русский язык будет изучаться в качестве иностранного, на этом месте он потеснит испанский. С французским, будет сложнее. Наряду с санго ("суржик" из смеси африканский языков)

французский является официальным языком. И если санго является языком общения во всех сферах, включая образование, то французский используется в документах.





Добавим, что русский язык в ЦАР уже изучали в 1966-1979 годах во время правления Жана Беделя Бокассы. И вот, он возвращается снова.



