В Центральноафриканской республике начнут изучать русский язык

Совсем скоро российские учителя отправятся учить африканцев великому и могучему.
Россия решила направить в Центральноафриканскую республику (ЦАР) учителей русского языка для внедрения великого и могучего в национальную образовательную систему. Решение было принято сегодня, 21 марта, во время видеоконференции между сотрудниками министерства образования ЦАР и Минпросвещения России.
"Российская сторона сообщила о решении направить в ЦАР российских преподавателей с целью внедрения в национальную образовательную программу русского языка в качестве иностранного", — сообщили в посольстве РФ в Банги.
Помимо этого, стороны обсудили проект строительства российско-центральноафриканского учебного комплекса в пригороде Банги. Также российский чиновники пригласили госминистра национального образования ЦАР на Второй форум министров образования, который пройдёт в июле нынешнего года в Казани.
Отмечается, что русский язык будет изучаться в качестве иностранного, на этом месте он потеснит испанский. С французским, будет сложнее. Наряду с санго ("суржик" из смеси африканский языков)
французский является официальным языком. И если санго является языком общения во всех сферах, включая образование, то французский используется в документах.
Добавим, что русский язык в ЦАР уже изучали в 1966-1979 годах во время правления Жана Беделя Бокассы. И вот, он возвращается снова.
"Одно время мы же от Африки отвернулись. <…> Сейчас у нас широкие связи с Африкой, особенно в энергетической, геологической, гуманитарной областях. Поэтому и там в Африке возникла потребность в знании русского языка. <…> Перспективы сотрудничества хорошие. У нас с ними подписана масса соглашений в области экономики, торговли. Нас интересуют их ресурсы: золото, алмазы, уран. <…> Вижу, что ЦАР очень перспективна для нас. Это богатая страна, особенно в плане таких материалов, как алмазы и уран" , — поделился мнением ведущий сотрудник Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов.
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Подумайте, почему наши неуважаемые западные партнеры стараются везде, где дотягиваются, отменить русскую культуру и язык?
Вкладывая туда средства, мы работаем на своё будущее (и речь не о выкачивании ресурсов).
"Добавим, что русский язык в ЦАР уже изучали в 1966-1979 годах во время правления Жана Беделя Бокассы. "
Хочу спросить: " Чем та история с Бокассой закончилась? Заговорили они на Великом и Могучем?"
"Специалистов" из соседних стран бы обучить...