Пьяная посетительница бара в Москве порезала мужчину "розочкой" из пивного бокала

Говорят, что характер человека можно узнать по тому, как он себя ведёт, будучи пьяным. Алиса из Чебоксар тест на выдержку не прошла.

Девушка мирно накачивалась пивом в баре "Трибуна" на Новослободской. А потом , дойдя до кондиции, стала проявлять характер. Она, как рассказывают очевидцы, буянила, скандалила и орала во всю глотку. Бармен сделал посетительнице замечание. Его поддержал другой гость заведения. Но это лишь еще больше разозлило пьяную дамочку, которая решила, что её обидели, и пошла на разборки. Она разбила пивной бокал и с "розочкой" напала на моралистов.