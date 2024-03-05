FISHKINET
Сообщество Криминал 2728 постов • 379 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Пьяная посетительница бара в Москве порезала мужчину "розочкой" из пивного бокала

Пьяная посетительница бара в Москве порезала мужчину "розочкой" из пивного бокала

Автор:
05 марта 2024 09:42
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   бар Трибуна   напала   пьяная   розочка   
1006
2
1

28-летняя барышня из Чебоксар обиделась на замечание и решила, что моралисты должны ответить за публичное унижение.

Говорят, что характер человека можно узнать по тому, как он себя ведёт, будучи пьяным. Алиса из Чебоксар тест на выдержку не прошла.


Девушка мирно накачивалась пивом в баре "Трибуна" на Новослободской. А потом , дойдя до кондиции, стала проявлять характер. Она, как рассказывают очевидцы, буянила, скандалила и орала во всю глотку. Бармен сделал посетительнице замечание. Его поддержал другой гость заведения. Но это лишь еще больше разозлило пьяную дамочку, которая решила, что её обидели, и пошла на разборки. Она разбила пивной бокал и с "розочкой" напала на моралистов.


В результате, как сообщает источник информации - Телеграм-канал SHOT, бармену напавшая успела порезать руку, а другому мужчине целилась в шею, но тому удалось увернуться. Сейчас в обстоятельствах конфликта разбирается прокуратура.


Хотелось бы знать, что думает о своём поведении наверняка протрезвевшая Алиса...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Москва   бар Трибуна   напала   пьяная   розочка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Совранский 53 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Feathery Минуту назад
Надо было звать Олега...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Axel 23 минуты назад
Какая-то морда у нее на фото мутная. Уже подозрительно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Отвратительный Мужик Час назад
Она же девочка, могли бы и поддаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

225270



Другие посты автора
Популярное в сообществах
16 вещей, которые вы&nbsp;не&nbsp;знали о&nbsp;Международной космической станции&nbsp;
16 вещей, которые вы не знали о Международной космической станции 
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Товарная стоимость Аляски и Датской Вест-Индии
Товарная стоимость Аляски и Датской Вест-Индии
Последняя битва змей
Последняя битва змей
Подвиг, на который способна только женщина
Подвиг, на который способна только женщина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#машина#аварии#интересно#Китай#фильм#удивительно#новости
#животные#люди#автомир#факты#ДТП#кино#авто аварии#кот#Реакция#повезло
#Прикол#Юмор#история#позитив#забавно#интересное#Москва#СССР#нападение#США
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Такер Карлсон поделился впечатлениями о Москве Такер Карлсон поделился впечатлениями о Москве В Москве задержали этно-бандита, ограбившего прохожего с помощью зажигалки в виде пистолета В Москве задержали этно-бандита, ограбившего прохожего с помощью зажигалки в виде пистолета В Москве молодёжь устроила полуголые покатушки В Москве молодёжь устроила полуголые покатушки "Самый крупный пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы": что известно о ЧП на ул. Черняховского "Самый крупный пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы": что известно о ЧП на ул. Черняховского Активисты пожаловались на «сатанинскую» вечеринку в Москве Активисты пожаловались на «сатанинскую» вечеринку в Москве

На что жалуетесь?

Вернуться