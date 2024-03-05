Пьяная посетительница бара в Москве порезала мужчину "розочкой" из пивного бокала

28-летняя барышня из Чебоксар обиделась на замечание и решила, что моралисты должны ответить за публичное унижение.
Говорят, что характер человека можно узнать по тому, как он себя ведёт, будучи пьяным. Алиса из Чебоксар тест на выдержку не прошла.
Девушка мирно накачивалась пивом в баре "Трибуна" на Новослободской. А потом , дойдя до кондиции, стала проявлять характер. Она, как рассказывают очевидцы, буянила, скандалила и орала во всю глотку. Бармен сделал посетительнице замечание. Его поддержал другой гость заведения. Но это лишь еще больше разозлило пьяную дамочку, которая решила, что её обидели, и пошла на разборки. Она разбила пивной бокал и с "розочкой" напала на моралистов.
Осторожно! Сцены жестокости!
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В результате, как сообщает источник информации - Телеграм-канал SHOT, бармену напавшая успела порезать руку, а другому мужчине целилась в шею, но тому удалось увернуться. Сейчас в обстоятельствах конфликта разбирается прокуратура.
Хотелось бы знать, что думает о своём поведении наверняка протрезвевшая Алиса...
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