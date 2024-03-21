Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Источник:
- Каждый сходит с ума по своему: как мастер маникюра прах ногтей отдавала
- Доширак от Шварценеггера и штаны от Чака Норриса: какой была реклама со знаменитостями в прошлом
- Художница создаёт забавные комиксы, в которых многие девушки узнают себя
- Подборка воодушевляющих фотографий, посвящённых папам
- Отец забавно фотошопит своих детей, вызывая приступ ужаса у мамочек