FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 4724 поста • 1919 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Скрины из соцсетей&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Скрины из соцсетей            

Автор:
21 марта 2024 07:40
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1287
27
Свернуть все комментарии под фото

Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
43  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
787
Dsident 2 часа назад
Комментарий к фото
Спасибо, теперь понял
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Korolev 15 минут назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Лаврентий Полчаса назад
Комментарий к фото
Человек Московского Обитания...
;-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mutantino 43 минуты назад
Комментарий к фото
смекалка родителей иногда вызывает искренние восхищение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
АнтонПолднев 44 минуты назад
Комментарий к фото
"Лучше вылететь через лобовое стекло, как гордый орёл, чем сдохнуть привязанным, как собака!"(с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mutantino 45 минут назад
Комментарий к фото
честно говоря изрядно подбешивают все эти англицизмы и новояз...
когда уже придет мода на нормальную русскую речь ?!
без мата, без коверканий .... эээх... поди не дождусь уже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Fat Lynx 56 минут назад
Комментарий к фото
Он по ходу дела ел деревья с корнями...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›