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Два американца умерли от болезни зомби-оленей

Два американца умерли от болезни зомби-оленей

Автор:
20 апреля 2024 11:32
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   зомби-олени   истощающая болезнь   лоси   мясо   олени   охотники   
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Ура! Новый конец света, человечество по старой доброй традиции обречено на вымирание.

Ладно, это не у меня весеннее обострение, а реальная новость в США. Там, в общем, дикие олени в последнее время стали все чаще болеть странным вирусом. Ученые обозвали его хронической истощающей болезнью (CWD) или болезнью зомби-оленей.


Похоже на коровье бешенство, CWD характеризуется хронической потерей веса и клиническими признаками, совместимыми с поражениями головного мозга, усугубляющимися со временем и всегда приводящими к смерти.

Впервые это заболевание обнаружили в 1967 году, а в 1978-м его уже классифицировали и принялись изучать. Выяснилось, что болеют не только олени, но и лоси. С тех пор CWD был обнаружен в популяциях животных на свободном выгуле и в неволе в 30 штатах США и четырех провинциях Канады.


В 2016 году эта зараза была обнаружена в стаде диких северных оленей в Норвегии, а также у диких лосей. Единичные случаи CWD у лосей были обнаружены в Финляндии (март 2018 г.) и в Швеции (март и май 2019 г., сентябрь 2020 г.).

Лекарств или вакцин нет, заболевание на 100% смертельно. Болезнь настолько заразна, что, если тест у одного животного положительный, зараженным считается все стадо. Вы скажете, что да, олени мрут, жалко зверушек, но причем тут люди?


Дело в том, что американцы внезапно выяснили, что есть мясо зараженных оленей смертельно опасно. До этого подтвержденных случаев передачи болячки от животного к человеку не было.


Два друга-охотника подстрелили оленя и неплохо пообедали мяском, а потом умерли. У 72-летнего мужчины «быстро наступили спутанность сознания и агрессия», а также судороги. Он умер в течение месяца. После смерти у него диагностировали истощающее мозг заболевание, которое сравнивают с коровьим бешенством. Друг охотника умер от этого же. Мужики скончались еще в 2022 году, но ученые только сейчас опубликовали данные об их смерти.


Врачи предупреждают американцев, что не стоит жрать что попало, особенно если оно плохо выглядит.





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Метки: США   зомби-олени   истощающая болезнь   лоси   мясо   олени   охотники   
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Алексей Куликов Час назад
Если это сродни коровьему бешенству, то это прионная болезнь. Не вирус
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7k
satra Час назад
"не стоит жрать что попало, особенно если оно плохо выглядит."
Великолепно! Браво! А мы обычно...

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