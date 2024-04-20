Два американца умерли от болезни зомби-оленей

Лекарств или вакцин нет, заболевание на 100% смертельно. Болезнь настолько заразна, что, если тест у одного животного положительный, зараженным считается все стадо. Вы скажете, что да, олени мрут, жалко зверушек, но причем тут люди?

Дело в том, что американцы внезапно выяснили, что есть мясо зараженных оленей смертельно опасно. До этого подтвержденных случаев передачи болячки от животного к человеку не было.

Два друга-охотника подстрелили оленя и неплохо пообедали мяском, а потом умерли. У 72-летнего мужчины «быстро наступили спутанность сознания и агрессия», а также судороги. Он умер в течение месяца. После смерти у него диагностировали истощающее мозг заболевание, которое сравнивают с коровьим бешенством. Друг охотника умер от этого же. Мужики скончались еще в 2022 году, но ученые только сейчас опубликовали данные об их смерти.