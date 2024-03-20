Житель Киргизии прорыл 130-метровый тоннель в Узбекистан для переправки контрабанды

В доме жителя Киргизии обнаружили тоннель, который вёл на территорию Узбекистана. Как рассказали в пресс-служба Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии, дом контрабандиста находился в 50 метрах от госграницы, однако протяжённость сооружения составляет 135 метров.

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Несколько позже уже в Службе госбезопасности (СГБ) Узбекистана сообщили об обнаружении ещё одного тоннеля протяжённостью 350 метров. Там рассказали, что в банде контрабандистов состояли как граждане Узбекистана, так и Киргизии. В ходе обысков у подозреваемых в узбекском Андижане сотрудники СГБ изъяли мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки на общую сумму 11 миллиардов сумов (около 900 тысяч долларов/83,4 млн рублей).