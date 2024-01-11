Таможенники обнаружили редких котят африканского сервала, которых пытались вывезти из России

Оказалось, котиков хотели продать заграницу.
Федеральная таможенная служба сообщила о том, что специалисты обнаружили двух котят африканского сервала, которые попадают под действие Конвенции СИТЕС. Котятам около двух месяцев. Они истощены и напуганы. Хищники в этом возрасте ещё должны находиться с матерью и перенимать у неё манеры поведения: учиться охоте и маскировке, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
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Как и полагалась, у котят нет никаких документов. Вероятно, их хотели продать на чёрном рынке. Сейчас малышей передадут в Парк львов «Земля Прайда». Затем сервалы поедут в Липецкий зоопарк и останутся там, пока им не найдут постоянный дом.
Африканских сервалов в России некоторые держат в качестве домашних животных. Такие котики стоят около 500 тысяч рублей и требуют особого ухода. Сервалы растут около 2 лет, их вес может достигать 18 кг, а длина 135 см. Им требуется особое питание, лечение и витамины.
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