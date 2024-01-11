Таможенники обнаружили редких котят африканского сервала, которых пытались вывезти из России

Федеральная таможенная служба сообщила о том, что специалисты обнаружили двух котят африканского сервала, которые попадают под действие Конвенции СИТЕС. Котятам около двух месяцев. Они истощены и напуганы. Хищники в этом возрасте ещё должны находиться с матерью и перенимать у неё манеры поведения: учиться охоте и маскировке, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.