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Таможенники обнаружили редких котят африканского сервала, которых пытались вывезти из России

Таможенники обнаружили редких котят африканского сервала, которых пытались вывезти из России

Автор:
11 января 2024 18:39
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   контрабанда   росприроднадзор   сервал   уголовное дело   фото   
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Оказалось, котиков хотели продать заграницу.

Федеральная таможенная служба сообщила о том, что специалисты обнаружили двух котят африканского сервала, которые попадают под действие Конвенции СИТЕС. Котятам около двух месяцев. Они истощены и напуганы. Хищники в этом возрасте ещё должны находиться с матерью и перенимать у неё манеры поведения: учиться охоте и маскировке, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Как и полагалась, у котят нет никаких документов. Вероятно, их хотели продать на чёрном рынке. Сейчас малышей передадут в Парк львов «Земля Прайда». Затем сервалы поедут в Липецкий зоопарк и останутся там, пока им не найдут постоянный дом.

Африканских сервалов в России некоторые держат в качестве домашних животных. Такие котики стоят около 500 тысяч рублей и требуют особого ухода. Сервалы растут около 2 лет, их вес может достигать 18 кг, а длина 135 см. Им требуется особое питание, лечение и витамины.

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Метки: Видео   животные   контрабанда   росприроднадзор   сервал   уголовное дело   фото   
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4  комментария
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5k
Горожанин 2 часа назад
Госьподи, бедные котики.
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15k
Vital Idol Полчаса назад
как они попали в Россию, они ж африканские?!
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20k
Bill 46 минут назад
Не дадим вывозить наше национальное богатство! Россия - родина африканских сервалов!
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19k
sos1960sos 54 минуты назад
Им требуется особое питание, лечение и витамины, совсем как мне...
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