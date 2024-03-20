Учёные нашли способ спасти коралловые рифы

Проблему обесцвечивания кораллов заметили ещё в 1980-х годах, но она стала по-настоящему серьезной в 2016 году, когда исчезла треть кораллов на Большом Барьерном рифе. Хотя обесцвеченные кораллы ещё живы, они становятся крайне уязвимыми. Учёные со всего мира пытаются разными способами спасти деградирующие кораллы, а также призывают мировых лидеров принять более глобальные меры. Один из других вариантов защиты рифов - создание морских охраняемых территорий, где запрещены рыбалка, добыча полезных ископаемых и отдых. В охраняемых территориях рифы будут более здоровыми и устойчивыми.