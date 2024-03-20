Учёные нашли способ спасти коралловые рифы

Коралловые рифы — одна из самых разнообразных сред обитания. На коралловых рифах и вокруг них обитают 25% всех морских видов. Несмотря на их важность, кораллы по всему миру разрушаются. Роль играет потепление вод, загрязнение, закисление океана, чрезмерный вылов рыбы и физическое разрушение. К счастью, новое исследование показывает, что искусственно восстановленные коралловые рифы могут удивительно быстро расти.
Программа восстановления коралловых рифов Mars Coral Reef Restoration Program в Южном Сулавеси, Индонезия, недавно представила свой грандиозный проект - Reef Stars. Это программа восстановления рифов, которые разрушаются или находятся под угрозой. Принцип такой: эксперты скрепляют стальные конструкции в виде полукруглой клетки, и устанавливают на повреждённые кораллы. Так коралл надёжно защищён от внешнего воздействия, и со временем восстанавливается.
Учёных удивило, с какой скоростью им удалось восстановить повреждённые кораллы. Оказалось, что всего за четыре года они начинают расти так же быстро, как и здоровые.
"Рост кораллового рифа важен для поддержания роста уровня моря, защиты береговой линии от штормов и эрозии, а также обеспечения среды обитания для рифовых животных. Как это часто бывает, универсального решения не существует, но мы надеемся, что этот положительный пример станет вдохновением для других проектов по восстановлению рифов по всему миру," - говорит Инес Ланге из Эксетерского университета (Великобритания).
Пока что команда пробовала восстановить только один вид кораллов - ветвистые (Acropora florida), так как они более чувствительны к обесцвечиванию от потепления воды. Однако, учёные надеются, что со временем они смогут восстанавливать и другие виды кораллов.
Проблему обесцвечивания кораллов заметили ещё в 1980-х годах, но она стала по-настоящему серьезной в 2016 году, когда исчезла треть кораллов на Большом Барьерном рифе. Хотя обесцвеченные кораллы ещё живы, они становятся крайне уязвимыми. Учёные со всего мира пытаются разными способами спасти деградирующие кораллы, а также призывают мировых лидеров принять более глобальные меры. Один из других вариантов защиты рифов - создание морских охраняемых территорий, где запрещены рыбалка, добыча полезных ископаемых и отдых. В охраняемых территориях рифы будут более здоровыми и устойчивыми.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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