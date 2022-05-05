50 приступов парейдолии, настигшей людей в самых неожиданных местах

Когда мы видим лица, смотрящие на нас из розеток или поджаренных тостов, это означает одно: нас накрыла парейдолическая иллюзия. Можно сказать, что люди запрограммированы видеть лица практически везде, куда бы ни посмотрели. А если уж это случилось, следующий логичный шаг — поделиться своим открытием со всеми в Интернете!

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1. "Мой лосьон выглядит как кошка" 0 Источник:

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2. Морской дьявол 0 Источник:

3. Дормамму (один из самых мощных магов вселенной Marvel) 0 Источник:

4. "Я пришла помыть твой пол" 0 Источник:

5. Гиппопотам 0 Источник:

6. "Кусочек мороженого выпал из ложки, когда я его черпал, и он похож на крошечную акулу" 0 Источник:

7. "Это растение выглядит как некое живое существо" 0 Источник:

8. Пригорюнился 0 Источник:

9. "Вы слышите этот крик?" 0 Источник:

10. "Пятно воды на моей раковине выглядит как танцующая дама в платье и цилиндре" 0 Источник:

11. Старичок-морковичок 0 Источник:

12. "Сделал этот снимок и обнаружил, что также случайно заснял цветочную фею (жук слева от нарцисса)" 0 Источник:

13. Сосулька в форме колибри 0 Источник:

14. "Белое пятно шерсти на груди моего щенка выглядит как птица" 0 Источник:

15. Тень от корзины с бельём похожа на чей-то гордый профиль 0 Источник:

16. "Моё масло сегодня утром выглядит как счастливый голый мужчина" 0 Источник:

17. "Я вышел из дома в 5 утра и увидел человека с тростью, которому явно нехорошо. Я подошёл ближе и спросил, всё ли у него у порядке. Оказалось это батутная сетка на стене висит" 0 Источник:

18. "Мой скомканный свитер смотрит на меня" 0 Источник:

19. Внутри этого дерева спрятана рыба 0 Источник:

20. Птица Феникс над Тбилиси 0 Источник:

21. Дружелюбный лабрадор очень рад встрече 0 Источник:

22. Сморщенный чеснок, похожий на птицу без ног 0 Источник:

23. Игривая морковь 0 Источник:

24. Зелёный слон 0 Источник:

25. "Моё лицо, когда я вижу первый снег" 0 Источник:

26. Стоматологический светильник выглядит как дикий азиатский буйвол 0 Источник:

27. Огненный олень 0 Источник:

28. Жутковатое дерево 0 Источник:

29. Облако, похожее на парня, собирающегося съесть бутерброд 0 Источник:

30. Так вот какой ты, Посейдон! 0 Источник:

31. Обезьянья орхидея (сорт "Дракула). Цветёт раз в 20 лет 0 Источник:

32. Кукурузная леди 0 Источник:

33. "Только что оторвал дверную ручку, можно с уверенностью сказать, что она была так же удивлена, как и я" 0 Источник:

34. "У кого-то в нашем вагоне ручной белый медведь" 0 Источник:

35. Это скопление золотых вешенок выглядит как Covid-19 0 Источник:

36. В Северной Норвегии есть гора с неофициальным названием "Спящий солдат" 0 Источник:

37. "Мои кактусы выглядят как пещерный человек, собирающийся убить кролика" 0 Источник:

38. "Я почти уверен, что мой папа не смотрел ни одной серии «Симпсонов» или «Футурамы», но эти его ворота напоминают сразу и Гомера, и Бендера" 0 Источник:

39. "Тени, отбрасываемые занавесками, выглядят как дракон, атакующий деревню" 0 Источник:

40. "Мой рододендрон выглядит так, будто пытается сбежать" 0 Источник:

41. Не ешь меня! 0 Источник:

42. "Этот кусок фольги, который я нашёл на улице, выглядит как воин-самурай" 0 Источник:

43. "На моём игровом кресле появилось лицо" 0 Источник:

44. Огненный дракон 0 Источник:

45. Лицо в облаках 0 Источник:

46. Злобная троица 0 Источник:

47. Кусок коряги, похожий на гуся 0 Источник:

48. Стоять! Руки вверх! 0 Источник:

49. "Вижу эти жуткие лица на работе каждый день" 0 Источник: