50 приступов парейдолии, настигшей людей в самых неожиданных местах

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Когда мы видим лица, смотрящие на нас из розеток или поджаренных тостов, это означает одно: нас накрыла парейдолическая иллюзия. Можно сказать, что люди запрограммированы видеть лица практически везде, куда бы ни посмотрели. А если уж это случилось, следующий логичный шаг — поделиться своим открытием со всеми в Интернете!
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12. "Сделал этот снимок и обнаружил, что также случайно заснял цветочную фею (жук слева от нарцисса)"
17. "Я вышел из дома в 5 утра и увидел человека с тростью, которому явно нехорошо. Я подошёл ближе и спросил, всё ли у него у порядке. Оказалось это батутная сетка на стене висит"
33. "Только что оторвал дверную ручку, можно с уверенностью сказать, что она была так же удивлена, как и я"
38. "Я почти уверен, что мой папа не смотрел ни одной серии «Симпсонов» или «Футурамы», но эти его ворота напоминают сразу и Гомера, и Бендера"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор забавно зрительная иллюзия зрительные иллюзии картинка дня не верь глазам обман зрения парейдолия
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Проснувшись ночью, в свете луны в окне пятого этажа я увидел.. ну дальше же всем все понятно ))
Щетаю картинки фигня по сравнению с тем, как я тогда очканул