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50 приступов парейдолии, настигшей людей в самых неожиданных местах

50 приступов парейдолии, настигшей людей в самых неожиданных местах

Автор:
05 мая 2022 15:26
Сообщество : Картинка дня
Метки: Юмор   забавно   зрительная иллюзия   зрительные иллюзии   картинка дня   не верь глазам   обман зрения   парейдолия   
4499
51
Когда мы видим лица, смотрящие на нас из розеток или поджаренных тостов, это означает одно: нас накрыла парейдолическая иллюзия. Можно сказать, что люди запрограммированы видеть лица практически везде, куда бы ни посмотрели. А если уж это случилось, следующий логичный шаг — поделиться своим открытием со всеми в Интернете!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   зрительная иллюзия   зрительные иллюзии   картинка дня   не верь глазам   обман зрения   парейдолия   
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17  комментариев
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582
Gamak 2 часа назад
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18k
Karagi 5 минут назад
Крика не слышу, но тоже захотелось чихнуть.

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8k
a_komolow Час назад
На ковре, который на стене висит, и не такое увидеть можно!
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1k
Агафон Час назад
Классный пост.! Автор спасибо!
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2k
Владимир 2 часа назад
Спящий Саян. Горы Саяны, Ермаковский район, Красноярский край.
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3k
Lexan 2 часа назад
Пизрак Вольфыча?
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 3 часа назад
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙏 3 часа назад
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2k
Григорий Водениктов 4 часа назад
морква на гомера смахивает
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52
Евгений Трапезников Григорий Водениктов 2 часа назад
Не вижу никакого сходства...
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3k
Алексей Лыков 4 часа назад
Комментарий к фото
Это же Гомер Симпсон!
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45k
dima423 4 часа назад
Комментарий к фото
Симпсон)
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6k
Mowgley 4 часа назад
В далеком далеком детстве я прочитал "Всадника без головы" М. Рида, а мать в тот вечер сложила большую стопку глаженого белья на подоконник.
Проснувшись ночью, в свете луны в окне пятого этажа я увидел.. ну дальше же всем все понятно ))
Щетаю картинки фигня по сравнению с тем, как я тогда очканул
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1
Добрыня 4 часа назад
Ну, блин, кто ж мандрагору-то не знает?)))
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