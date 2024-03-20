Самые необычные потопы в мировой истории

"Помпеями XX века" назвали западные радиоголоса Киев 13 марта 1961 года. И было за что — рано утром, когда люди спешили на работу, из оврага Бабий Яр на улицы вырвался огромный вал пульпы (смесь воды, глины и грязи) высотой с пятиэтажный дом. Он накрыл трамвайное депо, стадион "Спартак", несколько улиц и ринулся под уклон в рабочий район Куреневка, покрывая все вокруг слоем жидкой грязи и глины.

По официальным данным погибло 145 человек, однако этим цифрам вряд ли можно доверять, поскольку по советской традиции масштаб трагедии был сильно преуменьшен, а в газеты информация попала только через три дня скупыми строками нейтральных сообщений.

Куреневская трагедия, как ее назвали позже, стала классическим примером техногенной аварии и вопиющих инженерных просчетов. Ее фундамент был заложен еще в 1950 году, когда руководивший Украинской ССР Никита Хрущев распорядился ликвидировать печально известный овраг Бабий Яр, в котором нацисты за годы оккупации Киева расстреляли от 70 до 200 тысяч человек. На месте оврага решили разбить громадный парк, но для начала его необходимо было засыпать. Для этого Бабий Яр стали наполнять отходами производства Петровского кирпичного завода — вязкой пульпой. Расчет был на то, что за несколько лет благодаря намыву овраг перестанет существовать.

За более, чем 10 лет Бабий Яр превратился в огромное болото глинистой пульпы. Удерживала эту громаду одна лишь дамба, но не бетонная, а земляная. Как потом выяснили, дамба была на 8 метров ниже необходимого уровня, и за все 10 лет за ее состоянием никто не следил. В результате вода подточила основание, что и стало причиной прорыва.