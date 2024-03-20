Самые необычные потопы в мировой истории

Когда речь заходит о наводнениях, в представлении многих главным актором процесса выступает вода. Она может выходить из русла рек из-за длительных дождей, может прорывать гидротехнические сооружения, а в тропиках и вовсе обрушиваться на берега мощными океанскими цунами.
Но причиной затопления могут быть и любые другие субстанции, находящиеся в жидком состоянии. И в мировой истории есть немало тому подтверждений. Сироп, ядовитый шлам, пиво, пульпа, нефть и даже обычный сок — все эти жидкости однажды вырывались из емкостей хранения и причиняли немало бед людям. Не все они приводили к человеческим жертвам, но самый смертоносный из "неводяных" потопов унес жизни 145 человек. Вот с Куреневской трагедии и начнем обзор необычных затоплений в истории.
"Помпеями XX века" назвали западные радиоголоса Киев 13 марта 1961 года. И было за что — рано утром, когда люди спешили на работу, из оврага Бабий Яр на улицы вырвался огромный вал пульпы (смесь воды, глины и грязи) высотой с пятиэтажный дом. Он накрыл трамвайное депо, стадион "Спартак", несколько улиц и ринулся под уклон в рабочий район Куреневка, покрывая все вокруг слоем жидкой грязи и глины.
По официальным данным погибло 145 человек, однако этим цифрам вряд ли можно доверять, поскольку по советской традиции масштаб трагедии был сильно преуменьшен, а в газеты информация попала только через три дня скупыми строками нейтральных сообщений.
Куреневская трагедия, как ее назвали позже, стала классическим примером техногенной аварии и вопиющих инженерных просчетов. Ее фундамент был заложен еще в 1950 году, когда руководивший Украинской ССР Никита Хрущев распорядился ликвидировать печально известный овраг Бабий Яр, в котором нацисты за годы оккупации Киева расстреляли от 70 до 200 тысяч человек. На месте оврага решили разбить громадный парк, но для начала его необходимо было засыпать. Для этого Бабий Яр стали наполнять отходами производства Петровского кирпичного завода — вязкой пульпой. Расчет был на то, что за несколько лет благодаря намыву овраг перестанет существовать.
За более, чем 10 лет Бабий Яр превратился в огромное болото глинистой пульпы. Удерживала эту громаду одна лишь дамба, но не бетонная, а земляная. Как потом выяснили, дамба была на 8 метров ниже необходимого уровня, и за все 10 лет за ее состоянием никто не следил. В результате вода подточила основание, что и стало причиной прорыва.
Нефть. Канада, 2013 год
Разливами нефти сложно сейчас удивить. Достаточно вспомнить прорыв емкости с дизтопливом, случившийся в мае 2020 года в Норильске. Но 21 тысяча тонн топлива из прохудившегося резервуара хоть и нанесли непоправимый ущерб природе, не стали причиной гибели людей. А вот нефтяная катастрофа 2013 года в Канаде произошла почти в центре города Лаг-Мегантик, полностью разрушив его и оборвав жизни полусотни человек.
На сей раз причиной затопления стал поезд. Состав из 73 нефтяных цистерн остановился на станции недалеко от города. Машинист задействовал ручные тормоза на вагонах и отправился в отель. За время его отсутствия воздух постепенно вышел из тормозной магистрали, а поскольку станция стояла на уклоне, то оставшись без торможения, состав пришел в движение и вкатился в город Лаг-Мегантик, находившийся в трех милях от станции.
На скорости 105 км/час вагоны сошли с рельсов на кривом участке пути как раз в центре города. Причем, 63 вагона не просто сошли, они упали на бок, и нефть из них затопила улицы населенного пункта (к тому же находившегося в низине). Мало того, произошло возгорание, и Лаг-Мегантик в один момент заполыхал. Город тушили два дня. По официальным данным погибло 47 человек и несколько десятков пропало без вести.
А это лондонское пивное наводнение за много лет обросло большим количеством баек, из которых сложно вычленить правдивое зерно. Но вкратце события развивались следующим образом.
Самая на тот момент большая пивоварня в мире имела у себя в бродильном цеху 7-метровые емкости, сделанные из дубовых досок, стянутых обручами. Произошло так, что одна из 29 стяжек лопнула, вызвав перераспределение нагрузки на другие крепления. Это привело к тому, что главная бродильная емкость завода, содержавшая 610 тысяч литров портера, не выдержала и взорвалась. Сработал эффект домино — следом разрушились бочки поменьше. Пробив стену пивоварни, на улицу в общей сложности вырвалось 1,5 миллиона тонн пива.
Завод находился в бедном районе, в котором жители селились не только в домах, но и в их подвалах. Вот они-то и приняли на себя удар пивной стихии. Колоссальный поток, словно наждачка, содрал фасады домов и затопил все трущобы. Погибло 9 человек, которые не смогли выбраться и захлебнулись в пенном напитке.
С алкоголем связана и следующая техногенная авария, случившаяся в Бостоне на заводе по производству этилового спирта. Его в то время делали из ферментированной мелассы — густой сладкой патоки. На фабрике она хранилась в емкостях наподобие тех, что стоят в современных топливохранилищах.
15 января 1919 года стальные бока 15-метрового резервуара не выдержали давления и разошлись. На улицы Бостона вырвалось девять тысяч кубометров мелассы, которая образовала волну выстой с двухэтажный дом. Она опрокинула паровоз с вагонами, разрушила эстакаду железной дороги и, как и пиво столетие назад в Лондоне, затопила первые этажи домов и подвалы в них.
Погибло 20 человек, причем смерти случились не только от того, что люди захлебнулись в патоке, но и потому, что не смогли выбраться из нее, накрепко увязнув в сладкой массе.
А эта авария похожа на Куреневскую трагедию в Киеве. В Венгрии на заводе по производству глинозема отходы — чрезвычайно токсичный красный шлам — хранились в резервуарах, которые представляли сбой открытые пруды, защищенные земляными дамбами. Одна из не выдержала и разрушилась 4 октября 2010 года. В результате произошла утечка более миллиона кубометров красного шлама.
Его токсичность вызвана высокой щелочностью и при соприкосновении с кожей концентрированный раствор шлама способен вызвать ожог. Ядовитый поток залил низко расположенные участки трех населенных пунктов и стал причиной гибели 10 человек. А общее число пострадавших в результате разлива ядохимиката превысило 400 человек.
И это еще без учета вреда природе — раствор, разлившись по территории в 40 кв. км, попал в реки, а через них в Дунай, став причиной гибели рыбы в Хорватии, Сербии и Украине.
И в завершение самая безобидная по последствиям авария, случившаяся в городе Лебедянь Липецкой области 25 апреля 1917 года. Там находился крупнейший логистический центр компании PepsiCo, где хранились фруктовые и овощные соки. В один момент его крыша обрушилась и 28 миллионов литров напитков оказались на улицах города.
Случившееся, конечно, нельзя назвать наводнением, но мультифруктовый поток разлился по улицам Лебедяни немного причинив неудобство пешеходам и водителям. Никакого вмешательства не потребовалось — сок частью впитался в землю, а частью ушел через дренажную систему в Дон. Кстати, ухудшения экологии эксперты не зафиксировали — экосистема реки пережила соковое вторжение без особых последствий.
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