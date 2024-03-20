FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8674 поста • 907 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Пьяный Никита Кологривый укусил официантку и устроил дебош в ресторане

Пьяный Никита Кологривый укусил официантку и устроил дебош в ресторане

Автор:
20 марта 2024 09:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Никита Кологривый   актер   драка   конфликт   официантка   укусил   
6169
1
2

Никита Кологривый на данный момент один из самых ярких актеров, который снимается везде - в том числе и в культовом сериале "Слово пацана". У парня непростой характер и весьма большое самомнение. И он любит отличаться не совсем уместным поведением.

В Новосибирске, откуда звезда родом, после фестиваля «Семейные традиции», тот отправился в ресторан. Погулял там по-пацански от души, и в какой-то момент душа потребовала большего, чем просто выпить-закусить. Описывающие последующий скандал СМИ утверждают, что Кологривый принялся приставать к официанткам, одну из них якобы после отшивания нестандартных ухаживаний укусил за ногу.


За девушек-коллег вступилась охрана — и вот тут дискач перешел в полноценную стрелку. Разбушевавшегося Кощея пытались успокоить, но тот только больше распалялся, раздавал по кругу тумаки, в конце концов сорвал с себя майку и видимо продемонстрировал, что он здесь за эту улицу и культурный отдых работников искусства стоит.


Потом все же ушел — но на него написали заявление в полицию, а агент актера заверила СМИ, что конфликт уже улажен полюбовно, а СМИ все как обычно раздули..

Никиту Кологривого задержали в холле отеля. Он случайно столкнулся с сотрудниками полиции в лобби.

Актер проживал в пятизвездочном Grand Autograph Hotel и спускался по лестнице в лобби. В этот момент в здание вошли двое сотрудников полиции. Они узнали у служащих, в каком номере живет Кологривый и собирались поехать наверх на лифте, но тут увидели актера, спускавшегося в лобби.

Там полицейские Никиту и задержали, после чего попросили проехать с ними в отдел.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Видео   Никита Кологривый   актер   драка   конфликт   официантка   укусил   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
100  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Александр Ломовицкий 5 часов назад
Быдло актер из быдло сериала устроил пьяный дебош .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
810
Олег Мещеряков 16 минут назад
ой дурааааак))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
723
Purple_Bear 39 минут назад
Предать анафеме этого утырка. Ни культуры, ни уважения, ни примера для подражания - ничего нет в нем. Мерзкий тип с раздутым самомнением.
Сначала СМИ культивируют культ хамов и скандалистов, потом собирают осуждающие мнения.
Всякие кологривые, киркоровы, макаревичи, панины и весь прочий сброд нужно вычёркивать из новостных лент. Нахрена такие герои нашего времени нужны? Подобные люди достойны внимания только участкового.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Злобный 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Сергей 57 минут назад
жаль ему никто колом по гриве не настучал!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
A Час назад
Очередной лицемерный выкидыш из круга шутов и лицедеев. На камеру в интервью говорить одно, а жить по тем же принципам- другое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
МихА 2 часа назад
Он же звезда йопты, а мы все простолюдины и холопы...
А по сути он обыкновенное Новосибирское тупое быдло, синьки глотнул и всё говно наружу полезло. Кощея начал включать
. Гнилая душонка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Garpia121 2 часа назад
Более талантливого актера за подобное загнобили, а эта выскочка отмажется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120k
dotcomma 2 часа назад
Любит пиариться чувак... Реклама нового фильма?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
jnkbxybr 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Василий Афиногенов 2 часа назад
о,новый Панин намечается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Vampire 2 часа назад
На видео какое-то чмо быкует. В заведении охраны нет? А если есть - гнать нафиг, не умеют работать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
alex 2 часа назад
Звёздную походу словил, второй Панин растёт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ho;'k 2 часа назад
История знает много "ярких актеров со сложным характером" карьера которых быстро закончилась от бухла и звездной болезни. Кто то просто не вникает в истории считая себя исключением.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Ntvl 2 часа назад
какой он, бл.ять яркий актёр? Чепуха какая та еб.аная снялась в говно сериале и чё сразу мега звездой стал? это он сам придумал или ему это кто-то сказал? пху, бля.ть...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Anubis17 2 часа назад
Пацаны не извиняются
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
849
Maxim Russo 2 часа назад
"Я не узнаю вас в гриме!" (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Дмитрий 2 часа назад
А чего звезде в морду не дали? Надо было дать и добавить ещё! Звёзды б....ь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
294
BKV Дмитрий 12 минут назад
Ну тут в своем стиле выступила охрана. Мало того что "знаменитость", так еще он еще и с боксом на ты, вот и решили не рисковать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
Alex L. 2 часа назад
Кто это?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Aleksandr 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Гулевич 2 часа назад
и не втащил никто - снова вокалом взял )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 23 комментария (из 67)
Показать ещё
Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3374 поста (3073 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

843314



Другие посты автора
Популярное в сообществах
После 80 лет рабского труда слониха по имени Бабушка Сомбун наконец-то нашла покой в приюте
После 80 лет рабского труда слониха по имени Бабушка Сомбун наконец-то нашла покой в...
30 занимательных фактов для вашей копилки знаний
30 занимательных фактов для вашей копилки знаний
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 марта
Форд-совместимый автомобиль
Форд-совместимый автомобиль
Не свободные и не честные
Не свободные и не честные
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 марта

Лучшие демотиваторы
Еще чуть-чуть и он продаст тебе арбуз

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#люди#факты#позитив#забавно#дети#Автовсячина#милота
#животные#интересно#Юмор#интересное#аварии#авто аварии#кино#Ynews#собака#США
#в мире#автомобили#машина#кот#ДТП#история#фильм#улыбнуло#Китай#полиция
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс Никита Кологривый устроил скандал на шоу "Закрытый показ", а Александр Гордон выгнал его Никита Кологривый устроил скандал на шоу "Закрытый показ", а Александр Гордон выгнал его Боевая дама: коня на скаку остановит, неадеквату морду набьет Боевая дама: коня на скаку остановит, неадеквату морду набьет Массовая драка с участием подростков у торгового центра в Санкт-Петербурге Массовая драка с участием подростков у торгового центра в Санкт-Петербурге Потасовка на митинге феминисток Потасовка на митинге феминисток Омич подрался с сотрудником пункта выдачи Омич подрался с сотрудником пункта выдачи

На что жалуетесь?

Вернуться