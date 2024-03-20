Пьяный Никита Кологривый укусил официантку и устроил дебош в ресторане

Никита Кологривый на данный момент один из самых ярких актеров, который снимается везде - в том числе и в культовом сериале "Слово пацана". У парня непростой характер и весьма большое самомнение. И он любит отличаться не совсем уместным поведением.
В Новосибирске, откуда звезда родом, после фестиваля «Семейные традиции», тот отправился в ресторан. Погулял там по-пацански от души, и в какой-то момент душа потребовала большего, чем просто выпить-закусить. Описывающие последующий скандал СМИ утверждают, что Кологривый принялся приставать к официанткам, одну из них якобы после отшивания нестандартных ухаживаний укусил за ногу.
За девушек-коллег вступилась охрана — и вот тут дискач перешел в полноценную стрелку. Разбушевавшегося Кощея пытались успокоить, но тот только больше распалялся, раздавал по кругу тумаки, в конце концов сорвал с себя майку и видимо продемонстрировал, что он здесь за эту улицу и культурный отдых работников искусства стоит.
Потом все же ушел — но на него написали заявление в полицию, а агент актера заверила СМИ, что конфликт уже улажен полюбовно, а СМИ все как обычно раздули..
Никиту Кологривого задержали в холле отеля. Он случайно столкнулся с сотрудниками полиции в лобби.
Актер проживал в пятизвездочном Grand Autograph Hotel и спускался по лестнице в лобби. В этот момент в здание вошли двое сотрудников полиции. Они узнали у служащих, в каком номере живет Кологривый и собирались поехать наверх на лифте, но тут увидели актера, спускавшегося в лобби.
Там полицейские Никиту и задержали, после чего попросили проехать с ними в отдел.
Источник:
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Сначала СМИ культивируют культ хамов и скандалистов, потом собирают осуждающие мнения.
Всякие кологривые, киркоровы, макаревичи, панины и весь прочий сброд нужно вычёркивать из новостных лент. Нахрена такие герои нашего времени нужны? Подобные люди достойны внимания только участкового.
А по сути он обыкновенное Новосибирское тупое быдло, синьки глотнул и всё говно наружу полезло. Кощея начал включать. Гнилая душонка
Тут же ему в бубен не прописали видимо только по одной причине - какого-никакого баблишка он себе заимел, поэтому потом за чересчур гневное порицание поведения данного товарища проблем можно себе нажить, тем более при поддержке адвокатов (бабло-то, повторюсь, есть). Поэтому из-за такого хамна статью заиметь - нафиг надо.