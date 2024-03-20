Пьяный Никита Кологривый укусил официантку и устроил дебош в ресторане

В Новосибирске, откуда звезда родом, после фестиваля «Семейные традиции», тот отправился в ресторан. Погулял там по-пацански от души, и в какой-то момент душа потребовала большего, чем просто выпить-закусить. Описывающие последующий скандал СМИ утверждают, что Кологривый принялся приставать к официанткам, одну из них якобы после отшивания нестандартных ухаживаний укусил за ногу.





За девушек-коллег вступилась охрана — и вот тут дискач перешел в полноценную стрелку. Разбушевавшегося Кощея пытались успокоить, но тот только больше распалялся, раздавал по кругу тумаки, в конце концов сорвал с себя майку и видимо продемонстрировал, что он здесь за эту улицу и культурный отдых работников искусства стоит.





Потом все же ушел — но на него написали заявление в полицию, а агент актера заверила СМИ, что конфликт уже улажен полюбовно, а СМИ все как обычно раздули..