Легенда американского гольфа Пейдж Спиранак объявила о завершении карьеры и уходе в стриптиз

У красавицы нет титулов, мало побед, а спортивные результаты удручают её тренеров. Но прекрасную блондинку это не сильно беспокоит. Гораздо больше Пейдж раздражает то, что на протяжении всей карьеры к ней относились, как к «кукле с обложки», а не как к профессиональной спортсменке.