Легенда американского гольфа Пейдж Спиранак объявила о завершении карьеры и уходе в стриптиз

Красотка Пейдж Спиранак, не одержавшая за свою спортивную карьеру ни одной крупной победы, заваливающая одни соревнования за другими, не показывающая никаких выдающихся результатов, но из-за внешности прослывшая легендой американского гольфа, объявила о завершении спортивной карьеры и уходе в стриптиз. Потому что обиделась. Но есть нюанс.
Американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim самой красивой спортсменкой мира, психанула и объявила об уходе в стриптиз.
Пейдж родилась 26 марта 1993 года в Вит-Ридже, штат Колорадо, в семье хорватского происхождения.
У красавицы нет титулов, мало побед, а спортивные результаты удручают её тренеров. Но прекрасную блондинку это не сильно беспокоит. Гораздо больше Пейдж раздражает то, что на протяжении всей карьеры к ней относились, как к «кукле с обложки», а не как к профессиональной спортсменке.
После того как бывший парень выложил в сеть её интимные фото, спортсменка ушла в тяжелую депрессию, из которой смогла выбраться весьма необычным способом: в 2018 году гольфистка согласилась на фотосессию для издания Sports Illustrated. Результат понравился и читателям журнала и ей самой:
В том же 2018 году Пейдж вышла замуж за Стивена Тиноко, однако, что-то пошло не так и семья развалилась - пара объявила о разводе уже через год.
В 2022 году другой известный журнал MAXIM назвал Пейдж «самой сексуальной женщиной из ныне живущих».
В мае 2023 года Спиранак выложила на YouTube видео, в котором заявила, что устала от постоянных упреков в излишней сексуальности, заканчивает карьеру гольфистки и уходит...нет, не в монастырь. В стриптиз.
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Тем более, что тренированные руки не подведут во время вращений, а изготовленный по особому заказу шест, повторяющий привычные формы клюшки для гольфа, облегчит привыкание к новой профессии.
Пейдж заявил, что даже выбрала себе псевдоним – Сэнди Маундс.
Вскоре выяснилось, что гольфистка таким образом решила потроллить хейтеров, критикующих ее внешний вид – Спиранак продолжит карьеру в гольфе.
Пейдж Спиранак - тот ещё троль. В 2022 году она объявила, что уходит из профессионального спорта и идет в блогеры. Не в Onlyfans пока, конечно, но всё же: начала активно учить людей гольфу (в основном мужчин), набирая многомиллионные просмотры своими роликами и фотографиями:
Так что о завершении карьеры пока говорить рано.
Как говорится, не дождётесь!
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