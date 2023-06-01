Легенда американского гольфа Пейдж Спиранак объявила о завершении карьеры и уходе в стриптиз

FISHKINET
7 комедий с Де Ниро, рекомендуемых для поднятия настроения 7 комедий с Де Ниро, рекомендуемых для поднятия настроения Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 июня Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 июня 25 любопытных фактов о самых разных вещах 25 любопытных фактов о самых разных вещах Специалисты оценили российское эскимо и обнаружили кое-что интересное Специалисты оценили российское эскимо и обнаружили кое-что интересное АвтоВАЗ предложил поднять утильсбор сразу на 70 % АвтоВАЗ предложил поднять утильсбор сразу на 70 % «Я категорически против этого»: российский гроссмейстер отказался участвовать на чемпионате мира без русского гимна и флага «Я категорически против этого»: российский гроссмейстер отказался... Это многое объясняет Это многое объясняет Интересные и малоизвестные факты о фильме "Коммандо" Интересные и малоизвестные факты о фильме "Коммандо" В мире животных Джеральда Даррелла В мире животных Джеральда Даррелла Люди, спасибо: 30 фото спасённых животных, которые согревают Люди, спасибо: 30 фото спасённых животных, которые согревают Сотрудники ДПС жёстко задержали мотоциклиста Сотрудники ДПС жёстко задержали мотоциклиста Такие разные 90-е: атмосфера, люди и вещи того времени Такие разные 90-е: атмосфера, люди и вещи того времени Белорусские пограничники потроллили украинцев, предложив им настоящий борщ Белорусские пограничники потроллили украинцев, предложив им... "Хочу свалить от мужа": о девушках, которые знакомятся в интернете "Хочу свалить от мужа": о девушках, которые знакомятся в интернете Знаменитости за 50+ в отличной форме, которые не стесняются показать себя в купальнике Знаменитости за 50+ в отличной форме, которые не стесняются... Смешные названия и надписи от людей с богатой фантазией Смешные названия и надписи от людей с богатой фантазией 10 фильмов и сериалов, которые полюбились аудитории настолько, что стали источниками мемов 10 фильмов и сериалов, которые полюбились аудитории настолько, что... Специалисты-биологи помогли потерявшимся утятам найти новую семью Специалисты-биологи помогли потерявшимся утятам найти новую семью Если вы думали что подъём на Эверест это очень романтично и красиво, то готовьтесь расстроиться Если вы думали что подъём на Эверест это очень романтично и...
Легенда американского гольфа Пейдж Спиранак объявила о завершении карьеры и уходе в стриптиз

Легенда американского гольфа Пейдж Спиранак объявила о завершении карьеры и уходе в стриптиз

Автор:
01 июня 2023 23:12
Метки: Пейдж Спиранак   Спорт   гольф   завершение   карьера   легенда   стриптиз   тролинг   
1305
17
1

Красотка Пейдж Спиранак, не одержавшая за свою спортивную карьеру ни одной крупной победы, заваливающая одни соревнования за другими, не показывающая никаких выдающихся результатов, но из-за внешности прослывшая легендой американского гольфа, объявила о завершении спортивной карьеры и уходе в стриптиз. Потому что обиделась. Но есть нюанс.

Американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim самой красивой спортсменкой мира, психанула и объявила об уходе в стриптиз.

Пейдж родилась 26 марта 1993 года в Вит-Ридже, штат Колорадо, в семье хорватского происхождения.

У красавицы нет титулов, мало побед, а спортивные результаты удручают её тренеров. Но прекрасную блондинку это не сильно беспокоит. Гораздо больше Пейдж раздражает то, что на протяжении всей карьеры к ней относились, как к «кукле с обложки», а не как к профессиональной спортсменке.

После того как бывший парень выложил в сеть её интимные фото, спортсменка ушла в тяжелую депрессию, из которой смогла выбраться весьма необычным способом: в 2018 году гольфистка согласилась на фотосессию для издания Sports Illustrated. Результат понравился и читателям журнала и ей самой:

В том же 2018 году Пейдж вышла замуж за Стивена Тиноко, однако, что-то пошло не так и семья развалилась - пара объявила о разводе уже через год.

В 2022 году другой известный журнал MAXIM назвал Пейдж «самой сексуальной женщиной из ныне живущих».

В мае 2023 года Спиранак выложила на YouTube видео, в котором заявила, что устала от постоянных упреков в излишней сексуальности, заканчивает карьеру гольфистки и уходит...нет, не в монастырь. В стриптиз.

Тем более, что тренированные руки не подведут во время вращений, а изготовленный по особому заказу шест, повторяющий привычные формы клюшки для гольфа, облегчит привыкание к новой профессии.

Пейдж заявил, что даже выбрала себе псевдоним – Сэнди Маундс.

Вскоре выяснилось, что гольфистка таким образом решила потроллить хейтеров, критикующих ее внешний вид – Спиранак продолжит карьеру в гольфе.

Пейдж Спиранак - тот ещё троль. В 2022 году она объявила, что уходит из профессионального спорта и идет в блогеры. Не в Onlyfans пока, конечно, но всё же: начала активно учить людей гольфу (в основном мужчин), набирая многомиллионные просмотры своими роликами и фотографиями:

Так что о завершении карьеры пока говорить рано.

Как говорится, не дождётесь!

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Пейдж Спиранак   Спорт   гольф   завершение   карьера   легенда   стриптиз   тролинг   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Теперь стало чуть понятнее, что тянет мужиков в такой невероятно скучный вид спорта, как гольф
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Крылов Час назад
Как мне смириться о столь шокирующей новостью? Как я прожил пол века с хвостикоми и вовсе не знал об этой пи... "звезде"? Как жить дальше? :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
395
устал я от вас Час назад
То есть эта шкура работать вообще не желает в принципе...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям 2 часа назад
Дура, опять перепутала порядок профессий!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74355



Другие посты автора
Популярное
Хэвэрэст и релокент: весёлая подборка каламбуров и лингвошуток
Хэвэрэст и релокент: весёлая подборка каламбуров и лингвошуток
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 мая
Набирающие популярность
Московское метро - это не только транспортировка из точки А в точку Б
Московское метро - это не только транспортировка из точки А в точку Б
Как Новый свет от оспы прививали. Экспедиция Франсиско Хавьера де Бальмиса
Как Новый свет от оспы прививали. Экспедиция Франсиско Хавьера де Бальмиса
7 комедий с Де Ниро, рекомендуемых для поднятия настроения
7 комедий с Де Ниро, рекомендуемых для поднятия настроения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Внутренний дед

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#животные#Прикол#ДТП#Автовсячина#люди#удивительно#искусство#природа
#Юмор#автомир#в мире#позитив#факты#история#фильм#подборка#СССР#красота
#машина#интересно#интересное#аварии#авто аварии#кино#знаменитости#дети#США#забавно
7 комедий с Де Ниро, рекомендуемых для поднятия настроения 7 комедий с Де Ниро, рекомендуемых для поднятия настроения Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться