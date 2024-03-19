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Скрины из соцсетей&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Скрины из соцсетей            

Автор:
19 марта 2024 09:29
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2613
26
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Прикольные маразматические объявления,

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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41  комментарий
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683
Quantimus 4 часа назад
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Если бы... анекдот вспоминаю:

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775
Maksim 36 минут назад
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Физика слишком сложно. Среднестатистические чудеса с ютуба и тиктока мы еще на природоведении в начальных классах прошли.
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14k
KotSkripaley Час назад
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Со сладким на ночь, ещё тошнота с утра добавляется.
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14k
KotSkripaley 2 часа назад
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Мне собутыльник рассказывал, что у него телка была которая всегда вставала раньше него, чтобы сделать макияж, он её без косметики не видел.
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28k
ПаганецЪ 2 часа назад
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С каждым годом моя фигура становится всё ближе к идеальной. Геометрически.
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2k
Gadova 2 часа назад
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Звёздная моль на сапогах
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15k
Евгений 3 часа назад
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Договоримся?

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2k
Victor 4 часа назад
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И с настоечкой
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2k
Victor 4 часа назад
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Или маникюром займись