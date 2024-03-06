Удивление – восхитительная эмоция пушистых мосек

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Наш мир способен удивлять даже нас – искушённых и циничных людей.
А милые и нежные душой пушистые создания так и вовсе могут впасть в ступор при виде чего-то неожиданного и странного. И на мосе котиков в такие моменты читается настолько неприкрытое удивление, что пройти мимо и не запечатлеть эту трогательную эмоцию просто невозможно.
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