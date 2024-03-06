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Удивление – восхитительная эмоция пушистых мосек

Удивление – восхитительная эмоция пушистых мосек

Автор:
06 марта 2024 13:13
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   выражение   кот   котик   морда   смешно   удивление   фото   чувство   эмоция   
879
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Наш мир способен удивлять даже нас – искушённых и циничных людей.

А милые и нежные душой пушистые создания так и вовсе могут впасть в ступор при виде чего-то неожиданного и странного. И на мосе котиков в такие моменты читается настолько неприкрытое удивление, что пройти мимо и не запечатлеть эту трогательную эмоцию просто невозможно.

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Метки: Животное   выражение   кот   котик   морда   смешно   удивление   фото   чувство   эмоция   
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АнтонПолднев Полчаса назад
Вы прочитали цитаты из словаря синонимов.
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Enigma Kuutar 3 минуты назад
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