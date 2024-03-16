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Котики, которые смогли познать дзен

Котики, которые смогли познать дзен

Автор:
16 марта 2024 20:56
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Баланс   Дзен   Животное   гармония   достижение   кот   смешно   состояние   умиротворение   фото   
682
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Они смогли познать дзен, о важности которого с целью осознанности бытия и достижения просветления и гармонии нам твердят представители самых разных областей знаний.

А пушистые всяких психолухов, мотиваторов и прочих коучей не слушают. Они и так всё знают. И просто делают. И, вообще, в качестве мотивации лучше использовать пушистые моськи. Уж они точно знают все секреты достижения гармонии.

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Метки: Баланс   Дзен   Животное   гармония   достижение   кот   смешно   состояние   умиротворение   фото   
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booz223 Час назад
и моя Ванесса
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18k
Karagi 11 минут назад
Как обычный баклажан смог создать себе такую красивую тульпу?

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