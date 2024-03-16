Котики, которые смогли познать дзен

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Они смогли познать дзен, о важности которого с целью осознанности бытия и достижения просветления и гармонии нам твердят представители самых разных областей знаний.
А пушистые всяких психолухов, мотиваторов и прочих коучей не слушают. Они и так всё знают. И просто делают. И, вообще, в качестве мотивации лучше использовать пушистые моськи. Уж они точно знают все секреты достижения гармонии.
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