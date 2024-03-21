Гнездование и гнездовальщики

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Весна ступает по стране всё более уверенным шагом. Пройдёт ещё немного времени, и пернатые, заливистые трели которых оглашают округу, образуют пары и начнут вить гнёзда.
Или восстанавливать прошлогодние. Правда, для этого им придётся постараться выгнать оттуда новых жителей. Которые уютно угнездили свою пушистую пятую точку и всем своим видом демонстрируют, что продолжат котование-гнездование и никуда уходить не собираются.
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