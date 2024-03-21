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Сообщество Без кота и жизнь не та 2166 постов • 506 подписчиков подписаться
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Гнездование и гнездовальщики

Гнездование и гнездовальщики

Автор:
21 марта 2024 15:42
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Дерево   Животное   весна   гнездо   захват   кот   котик   птица   смешно   фото   
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Весна ступает по стране всё более уверенным шагом. Пройдёт ещё немного времени, и пернатые, заливистые трели которых оглашают округу, образуют пары и начнут вить гнёзда.

Или восстанавливать прошлогодние. Правда, для этого им придётся постараться выгнать оттуда новых жителей. Которые уютно угнездили свою пушистую пятую точку и всем своим видом демонстрируют, что продолжат котование-гнездование и никуда уходить не собираются.

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Метки: Дерево   Животное   весна   гнездо   захват   кот   котик   птица   смешно   фото   
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5  комментариев
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hairov 49 минут назад
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Бывалый 2 минуты назад
-Докаркался?
-Домяукался?
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31k
Axel 7 минут назад
А что медведям гнездится можно, а котикам нельзя что-ли? Это дискриминация!
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Григорий Полчаса назад
городской птиц опасно выглядит))
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2275 постов (2011 в горячем)

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