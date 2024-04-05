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Сообщество Без кота и жизнь не та 2217 постов • 510 подписчиков подписаться
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Венок на венцах творения

Венок на венцах творения

Автор:
05 апреля 2024 15:26
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   венок   весна   время года   котик   кошка   нежность   трогательно   фото   цветок   
666
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Весна – пора цветения и благоухания. Буквально на глазах одни цветы сменяют другие.

Эти волшебные мгновения так хочется запомнить и сохранить. Поэтому некоторые плетут из полевых и луговых цветов и трав венки и фотографируются в них. Но есть способ не хуже запечатлеть волшебные весенние моменты и совместить два в одном – венок и котика. Более весенней и волшебной картины просто невозможно себе представить.

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Метки: Животное   венок   весна   время года   котик   кошка   нежность   трогательно   фото   цветок   
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RaiJu Полчаса назад
Такие все нежные
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Шелковый 10 минут назад
кто мог поставить не нравится?)))
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2323 поста (2059 в горячем)

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