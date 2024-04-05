Венок на венцах творения

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Весна – пора цветения и благоухания. Буквально на глазах одни цветы сменяют другие.
Эти волшебные мгновения так хочется запомнить и сохранить. Поэтому некоторые плетут из полевых и луговых цветов и трав венки и фотографируются в них. Но есть способ не хуже запечатлеть волшебные весенние моменты и совместить два в одном – венок и котика. Более весенней и волшебной картины просто невозможно себе представить.
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