Венок на венцах творения

Эти волшебные мгновения так хочется запомнить и сохранить. Поэтому некоторые плетут из полевых и луговых цветов и трав венки и фотографируются в них. Но есть способ не хуже запечатлеть волшебные весенние моменты и совместить два в одном – венок и котика. Более весенней и волшебной картины просто невозможно себе представить.