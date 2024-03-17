Какого наказания больше всего страшились наложницы в гареме

Но самые известные гаремы были у турецких султанов и арабских халифов. Вот они точно не жаловались на недостаток женского внимания - бывало, что особо ретивый султан окружал себя сотнями наложниц. Как у него хватало на всех сил - вопрос отдельный. Хотя многим из них такое количество девушек нужно было только для того, чтобы показать своё могущество и подчеркнуть статус.

А часто виделись они с двумя-тремя женщинами. Остальные были “для галочки”.