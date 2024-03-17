Какого наказания больше всего страшились наложницы в гареме

Их жизнь была не такой уж простой и беззаботной.
Гаремы существовали по всему миру. Во многих странах это считалось чуть ли не нормой: когда правитель обзаводится сотнями прекрасных наложниц. Например, в средневековом Китае количество женщин было косвенным признаком силы и мужественности государя. Чем больше - тем лучше.
Но самые известные гаремы были у турецких султанов и арабских халифов. Вот они точно не жаловались на недостаток женского внимания - бывало, что особо ретивый султан окружал себя сотнями наложниц. Как у него хватало на всех сил - вопрос отдельный. Хотя многим из них такое количество девушек нужно было только для того, чтобы показать своё могущество и подчеркнуть статус.
А часто виделись они с двумя-тремя женщинами. Остальные были “для галочки”.
И вот это огромное количество женщин обитало в отдельных покоях, под присмотром евнухов. Заняться им было нечем, поэтому в гареме была своя атмосфера: интриги, сплетни и скандалы. За всем этим клубком красавиц присматривала мать государя, её называли валиде-султан. Она ставила на место выскочек, следила, чтобы наложницы не дрались и не портили друг другу внешность.
Бывало, что она приказывала высечь девушку за неповиновение или дерзость. Другим урезала паёк и на какое-то время отселяла отдельно от других.
Но самым страшным наказанием для наложницы было изгнание.
Применяли его крайне редко, например, если девушка нанесла сопернице увечья. Ну или серьёзно оскорбила управляющую гаремом. После изгнания, судьба девушки была очень печальна - как правило, с ней никто уже не хотел связываться из-за страха перед султаном, и она умирала в нищете. Ну или шла в “древнейшую профессию”, для многих гордых дам это было ещё хуже, чем смерть от голода.
Источник:
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