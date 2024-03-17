Добрый волшебник с запада — Клиффорд Саймак и его книги⁠⁠

Ещё более остро идея столкновения человека обычного со своим более продвинутым «альтер эго», перешедшим на следующую ступень эволюции, развернута в одном из лучших романов писателя «Что может быть проще времени?». А «Принцип оборотня» во многом пересекается со знаменитым «Чужаком в чужой стране» Роберта Хайнлайна, рассказывая о найдёныше, в чьём сознании человеческое начало борется с иноразумным. В этих книгах чётко проглядывают две основополагающие грани творчества Саймака — истинного сына своего времени и определённой среды: с одной стороны — оптимистическая вера в человека, в самые лучшие черты его естества, с другой — изрядная доля идеализма на грани наивности.

Не всегда Контакт ведёт к миру, достаточно часто это конфликт, однако и тут есть варианты. Не обязательно ведь доводить дело до смертоубийства, разумный компромисс — тоже выход. Перекликающийся с рассказами о роботах Айзека Азимова роман Саймака «Снова и снова» показывает конфликт людей и созданных ими андроидов. Впрочем, чего ещё могут ожидать люди, много лет использовавшие «чад своих» как рабов? Вздумалось поиграть в Создателя? Но ведь это колоссальная ответственность! С другой стороны, позиция восставших андроидов тоже небезупречна, тем более в игру вмешивается «третья сила». Герой книги оказывается между молотом и наковальней столкнувшихся интересов, вместе с читателем отчаянно пытаясь найти мостик взаимопонимания, по которому смогут пройти все, и «волки», и «овцы». Иногда приходится делать выбор — кто сказал, что это легко?