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Станислав Лем: 5 интересных фактов о жизни знаменитого писателя

Станислав Лем: 5 интересных фактов о жизни знаменитого писателя (7 фото)

Автор:
27 марта 2022 19:18
Сообщество : Истории
Метки: Солярис   Станислав Лем   интернет   книги   концлагерь   писатель   тарковский   фантастика   
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Он пережил немецкую оккупацию, называл ерундой американскую фантастику и ругался с Тарковским.

Станислав Лем - один из самых ярких и самобытных фантастов XX века. От его книг невозможно было оторваться, на них выросло несколько поколений. Да что уж там, произведения Лема читают до сих пор. И будут читать - до тех пор, пока существует такой жанр как фантастика.

Творчество Лема пронизано тонким юмором, но в реальной жизни ему часто бывало не до смеха.

Оккупация

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Станислав жил и учился во Львове и когда город заняля немцы, ему пришлось туго. Он чудом пережил Львовский погром 30 июня 1941 года, тогда его заставили выносить трупы из тюрьмы “Бригидки”. Затем снова спасся, и снова чудом - теперь уже во время расстрелов на улицах Львова. Тогда помог счастливый случай: в город приехала съёмочная группа из Германии и нацисты быстро прекратили казни, чтобы не афишировать кровавую и звериную сторону той войны, которую они развязали. Кстати, сцену спасения Лем потом опишет в романе “Глас Господа”. Еще несколько месяцев он скрывался в Львовском гетто, затем ему сделали поддельные документы и он бежал. А большинство его родственников погибли во Львове или в концлагере Белжец.

Немецкие концлагеря, слепая жестокость, непроходящее чувство ужаса - всё это Лем запомнил навсегда. И если внимательно вчитаться, во многих его произведениях проскакивают нотки той жути, которую ему пришлось пережить.

Автобиография

Лем написал “Больницу преображения” и “Глас Господа” - там он напрямую затрагивал тему войны. А завуалированно - во всех остальных своих книгах. Большую часть сюжетов он черпал из собственного прошлого, но иногда использовал воспоминания выживших друзей и знакомых. К сожалению, после оккупации их практически не осталось: немцы зверски уничтожили почти 90% львовских евреев.

Ссора с Тарковским

Андрей Арсеньевич обладал непростым характером. Был упрям, не признавал ничьих авторитетов и всегда настаивал на своём. Всё это он во всей красе проявил перед съёмками “Соляриса”. Когда Тарковский решил экранизировать книгу, то пригласил Лема в Москву: хотел посоветоваться, обсудить намётки к сценарию и пообщаться с писателем. Как только они встретились, сразу возникло напряжение - Лем предлагал какие-то идеи, Тарковский сразу их отметал. Он-то считал себя гением и просто хотел, чтобы Лем выслушал концепцию будущего киношедевра и радостно зааплодировал. Вот только Станислав с этим был не согласен.

Лем убеждал “мэтра” не искажать смысл и дух книги, а перенести её на экран максимально близко к тексту. Не вышло. Они долго ругались, в конце концов Лем назвал Тарковского дураком и уехал из Москвы. Андрей Арсеньевич всё-таки снял фильм - именно так, как и хотел. Позже Лем называл это худшей экранизацией своих книг.

Презрение к американской фантастике

После войны Лем перечитал всю англоязычную фантастику, которую только смог найти. Тогда она казалась ему свежей, необычной и интересной. Затем наступило разочарование, Станислав называл ерундой всё, что вышло на западе в 1950-1970-х годах, и признавался, что просмотрел десятки и сотни фантастических книг, но в каждой смог прочитать от силы 10-20 страниц. Потом книга отправлялась на помойку.

Кстати, в США Лема заочно приняли в сообщество научных фантастов, но состоял он в нём недолго. Станислав написал разгромную статью о западной фантастической литературе, её перевели на английский, и автора сразу же исключили из сообщества. Так что свобода слова была и есть далеко не у всех.

Предсказание появления Интернета

Первые намётки появились ещё в начале 1950-х, в романе “Магелланово облако”. Ну а стройную концепцию Лем вывел в шикарнейшей книге “Сумма технологии”. Эта книга была опубликована в 1964 году, а такое ощущение, что автор писал её в наши дни. Он описал структуру мировой сети, мошенников, которые в ней промышляют, фейки,  провокации и информационный шум - когда правду невозможно отличить от лжи.

Станислав Лем был талантливейшим писателем, настоящим исследователем и пророком, который предвидел будущее на несколько поколений вперёд. Настоящий гений, который все свои амбиции направлял на создание прекрасных книг.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Солярис   Станислав Лем   интернет   книги   концлагерь   писатель   тарковский   фантастика   
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19k
ВолодИн Полчаса назад
Тарковский из Соляриса сделал несмотрибельный фильм.
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5k
Mowgley Полчаса назад
По поводу предсказания интернета Лемом:
--------
"между знакомыми домами устроены магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далеком расстоянии разговаривают друг с другом" © Владимир Одоевский, 1837 год.
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