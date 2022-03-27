Станислав Лем: 5 интересных фактов о жизни знаменитого писателя

Станислав Лем - один из самых ярких и самобытных фантастов XX века. От его книг невозможно было оторваться, на них выросло несколько поколений. Да что уж там, произведения Лема читают до сих пор. И будут читать - до тех пор, пока существует такой жанр как фантастика.

Творчество Лема пронизано тонким юмором, но в реальной жизни ему часто бывало не до смеха.

Оккупация