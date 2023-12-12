Молодая семья вернулась в Киев, а через год Феликс Кривин получил приглашение на работу на Закарпатье, в Ужгород, редактором в областное издательство. В этом западном городе, где жизнь текла очень размерено, по европейскому образцу, молодой писатель получал особенное вдохновение и написал большинство своих самых известных произведений. Прожил он в Ужгороде 40 лет, не поехал по приглашению в Москву, о чем потом сожалел.

В 1962 Кривина приняли в Союз писателей УССР за книги «В стране вещей» (Московское изд. «Советский писатель») и «Карманная школа», которая была издана в Ужгороде, изд. «Карпаты».

Жанр, в котором творил Феликс Давыдович, был определен как интеллектуальный юмор, его интермедии озвучивал сам Аркадий Райкин, а Михаил Жванецкий говорил, что ему есть чему поучиться у Кривина.

В писательской среде он был известен как поэт, прозаик, сценарист, и как один из немногих в те времена фантастов. И все его сочинения пронизаны тонким юмором, а порой и едким сарказмом.

Феликс Кривин получил высшую награду как писатель-юморист — премию «Золотой теленок», которую Литературная газета присуждали за выдающиеся достижения в этой области. Это случилось в 1998 году. Также Феликс Давыдович стал лауреатом республиканской премии им. Владимира Короленко — в 1990-м.

Когда в СССР наступила перестройка, как потомственный еврей, Кривин понял, что пришло время переезжать на Землю обетованную. Вместе с семьей мужчина выехал в Израиль и поселился в небольшом городе на юге, посреди пустыни Негев — Беер-Шеве. Там он и умер в 2016 году.

Но на родине писателя не забывали — его произведения печатали, хотя часто в значительно усеченном виде из-за цензуры, его неоднократно награждали, о нем писали книги и мемуары.

В 2001 году в Москве вышло издание сочинений с биографией писателя, в 2006 году ему присвоили звание лауреата русской литературной премии Подкарпатской Руси.

Творческая карьера

Тяга к писательству у Кривина проснулась еще в подростковом возрасте. Сначала он писал патриотические стихи и любовную лирику, потом его любимым жанром стали язвительные басни и саркастические притчи. Его рассказы и миниатюры (опусы, как говорил сам автор) становились предметом обсуждения и критики во всесоюзном масштабе, при этом, к читателям доходила только половина написанного.

Не проявляя яркого диссидентства, Феликс Кривин умудрялся весьма иносказательно говорить о тех вещах, что творились вокруг, без опасности быть за это наказанным властью. Чаще всего он для этого использовал юмористические сравнения. В одном из своих последних на родине интервью он сказал:

Юмор — вообще невеселая вещь. Это защитное средство разума. Оно возникает, когда жизнь складывается неудачно. Если считать, что юмор — веселая вещь, тогда он будет соперничать со щекоткой, дурацкой хохмой, клоунадой. А настоящий юмор глубокий, всегда грустный.

Для понимания видения Феликсом Кривиным мира, предлагаем вашему вниманию несколько выдержек из его произведений.

Притчи из разных книг

Подкинуть дров. Пижаму запахнуть. Лениво ложкой

поболтать в стакане. Хлебнуть чайку. В газету

заглянуть — какая там погода в Магадане?

Когда разум пытается заменить чувство, ему требуется вся его сила, вся эрудиция, — там, где чувству достаточно одного вздоха.

За многие века Амур испробовал все виды оружия: стрелы, ружья, пушки, бомбы разных систем… И все это для того, чтоб люди полюбили друг друга.

Скорость звука не поспевает за скоростью света, поэтому лучшие краски видны в безмолвии, а лучшие звуки слышны в темноте.

Черный юмор — это не смех сквозь слезы. Это смех вместо слез.

Отрывки из книги «Хвост павлина»

СОБСТВЕННОСТЬ

Вместе с тем, что ему принадлежит, человек составляет единое целое. Поэтому чем он больше имеет, тем меньшую часть составляет сам.

И за определенным пределом он сам начинает принадлежать — тому, что ему прежде принадлежало.

ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ

Все взрослые были когда-то детьми. Они и сейчас остались детьми, хотя это скрывают, чтоб не уронить свое достоинство.

Маленькому не страшно уронить достоинство, он роняет его с небольшой высоты, а каково уронить достоинство большому, взрослому человеку? С высоты двух метров — шмяк! Пожалуй, от достоинства ничего не останется.

Так думают эти взрослые. Они ведь не знают, что достоинство — все равно, что мяч: чем с большей высоты его роняешь, тем оно выше подпрыгивает.