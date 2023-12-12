В советские времена писателей-юмористов, как и фантастов, можно было посчитать на пальцах. Достойное место среди известных имен занимает Феликс Кривин, биография которого, как и его уникальные произведения, сейчас мало известны широкой публике. А зря! Творчество этого удивительного человека настолько неординарно, что после беглого знакомства с ним вам точно захочется найти книжку писателя и прочесть ее одним махом.
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Биография Феликса Кривина
В семье уважаемых мариупольских евреев Кривиных в июне 1928 года родился долгожданный мальчишка, которого назвали красивым именем Феликс. Папа мальчика был высокопоставленным военным, а мама работала секретаршей в милиции.
Но уже через 5 лет счастливая семейная жизнь закончилась — в результате несчастного случая отец погиб (утонул во время отдыха в Гаграх). Мама вынуждена была вернуться в родной дом в Конотоп, но там сложно было с работой — и она с сыном и старшей дочерью перебралась в Одессу, оттуда по работе в Измаил. Там их и застала война. Вместе с работой и детьми мама была эвакуирована в Ташкент. Они вернулись домой в 1945.
Во время эвакуации мальчику пришлось работать на заводе токарем и ему в глаз попала металлическая стружка. Это впоследствии стало причиной серьезного заболевания, с которым врачи не смогли справиться — всю жизнь писатель пользовался, по сути, только одним глазом.
Уже подростком Феликс стал подрабатывать мотористом в пароходстве на Дунае, и помогал маме — по ночам подрабатывал корректором в издательстве. В газете «Дунайская правда» были напечатаны первые стихи юного дарования. После обучения в вечерней школе парень поступил в Киевский педагогический институт, получил диплом учителя-филолога. По направлению попал в родной Мариуполь, там женился на однокурснице, украинке Наталке.
Молодая семья вернулась в Киев, а через год Феликс Кривин получил приглашение на работу на Закарпатье, в Ужгород, редактором в областное издательство. В этом западном городе, где жизнь текла очень размерено, по европейскому образцу, молодой писатель получал особенное вдохновение и написал большинство своих самых известных произведений. Прожил он в Ужгороде 40 лет, не поехал по приглашению в Москву, о чем потом сожалел.
В 1962 Кривина приняли в Союз писателей УССР за книги «В стране вещей» (Московское изд. «Советский писатель») и «Карманная школа», которая была издана в Ужгороде, изд. «Карпаты».
Жанр, в котором творил Феликс Давыдович, был определен как интеллектуальный юмор, его интермедии озвучивал сам Аркадий Райкин, а Михаил Жванецкий говорил, что ему есть чему поучиться у Кривина.
В писательской среде он был известен как поэт, прозаик, сценарист, и как один из немногих в те времена фантастов. И все его сочинения пронизаны тонким юмором, а порой и едким сарказмом.
Феликс Кривин получил высшую награду как писатель-юморист — премию «Золотой теленок», которую Литературная газета присуждали за выдающиеся достижения в этой области. Это случилось в 1998 году. Также Феликс Давыдович стал лауреатом республиканской премии им. Владимира Короленко — в 1990-м.
Когда в СССР наступила перестройка, как потомственный еврей, Кривин понял, что пришло время переезжать на Землю обетованную. Вместе с семьей мужчина выехал в Израиль и поселился в небольшом городе на юге, посреди пустыни Негев — Беер-Шеве. Там он и умер в 2016 году.
Но на родине писателя не забывали — его произведения печатали, хотя часто в значительно усеченном виде из-за цензуры, его неоднократно награждали, о нем писали книги и мемуары.
В 2001 году в Москве вышло издание сочинений с биографией писателя, в 2006 году ему присвоили звание лауреата русской литературной премии Подкарпатской Руси.
Творческая карьера
Тяга к писательству у Кривина проснулась еще в подростковом возрасте. Сначала он писал патриотические стихи и любовную лирику, потом его любимым жанром стали язвительные басни и саркастические притчи. Его рассказы и миниатюры (опусы, как говорил сам автор) становились предметом обсуждения и критики во всесоюзном масштабе, при этом, к читателям доходила только половина написанного.
Не проявляя яркого диссидентства, Феликс Кривин умудрялся весьма иносказательно говорить о тех вещах, что творились вокруг, без опасности быть за это наказанным властью. Чаще всего он для этого использовал юмористические сравнения. В одном из своих последних на родине интервью он сказал:
Юмор — вообще невеселая вещь. Это защитное средство разума. Оно возникает, когда жизнь складывается неудачно. Если считать, что юмор — веселая вещь, тогда он будет соперничать со щекоткой, дурацкой хохмой, клоунадой. А настоящий юмор глубокий, всегда грустный.
Для понимания видения Феликсом Кривиным мира, предлагаем вашему вниманию несколько выдержек из его произведений.
Притчи из разных книг
Подкинуть дров. Пижаму запахнуть. Лениво ложкой
поболтать в стакане. Хлебнуть чайку. В газету
заглянуть — какая там погода в Магадане?
Когда разум пытается заменить чувство, ему требуется вся его сила, вся эрудиция, — там, где чувству достаточно одного вздоха.
За многие века Амур испробовал все виды оружия: стрелы, ружья, пушки, бомбы разных систем… И все это для того, чтоб люди полюбили друг друга.
Скорость звука не поспевает за скоростью света, поэтому лучшие краски видны в безмолвии, а лучшие звуки слышны в темноте.
Черный юмор — это не смех сквозь слезы. Это смех вместо слез.
Отрывки из книги «Хвост павлина»
СОБСТВЕННОСТЬ
Вместе с тем, что ему принадлежит, человек составляет единое целое. Поэтому чем он больше имеет, тем меньшую часть составляет сам.
И за определенным пределом он сам начинает принадлежать — тому, что ему прежде принадлежало.
ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ
Все взрослые были когда-то детьми. Они и сейчас остались детьми, хотя это скрывают, чтоб не уронить свое достоинство.
Маленькому не страшно уронить достоинство, он роняет его с небольшой высоты, а каково уронить достоинство большому, взрослому человеку? С высоты двух метров — шмяк! Пожалуй, от достоинства ничего не останется.
Так думают эти взрослые. Они ведь не знают, что достоинство — все равно, что мяч: чем с большей высоты его роняешь, тем оно выше подпрыгивает.
Библиография
За свою творческую карьеру Феликс Кривин написал тысячи произведений в разных жанрах. С 1960 по 2001 год было 26 изданий его сочинений, в том числе 20 книг, сборников шуток и сказок в очень популярной «Библиотечке Крокодила» и два тома «Избранного».
Осуществлено 4 экранизации его произведений — две юмористические рассказы для тележурнала «Фитиль», сказки для взрослых «Бабушкин козлик», снят фильм «Короткие истории».
В наработке автора также сценарии к таким произведениям:
- художественной картинки «Чипполино»
- анимационным фильмам «Бабушкин козлик», «Одуванчик — толстые щеки» и «Злостный разбиватель яиц».
Как переводчик выпустил русское издание книги «Сказки Верховины». Собрал произведения разных авторов в сборник «Юмор серьезных писателей».
Часть произведений так и не была издана, сейчас находится в семейном архиве. Родные ищут возможность опубликовать полное собрание сочинений.
Личная жизнь
Биография писателя не сложилась бы так удачно, если бы не его жена. Свою вторую половинку Феликс Кривин встретил в студенческие годы. Его однокурсница, киевлянка Наталья стала бессменной спутницей и музой на всю жизнь. У пары родилась единственная дочь Елена, которая тоже стала филологом. Ее сын Саша, внук писателя, выбрал армейскую стезю.
Источник:
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