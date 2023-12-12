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О русском писателе Феликсе Кривине

О русском писателе Феликсе Кривине

Автор:
12 декабря 2023 17:30
Метки: Феликс КРИВИН   Юморист   биография   карьера   личная жизнь   писатель   
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В советские времена писателей-юмористов, как и фантастов, можно было посчитать на пальцах. Достойное место среди известных имен занимает Феликс Кривин, биография которого, как и его уникальные произведения, сейчас мало известны широкой публике. А зря! Творчество этого удивительного человека настолько неординарно, что после беглого знакомства с ним вам точно захочется найти книжку писателя и прочесть ее одним махом.


Содержание


Биография Феликса Кривина

В семье уважаемых мариупольских евреев Кривиных в июне 1928 года родился долгожданный мальчишка, которого назвали красивым именем Феликс. Папа мальчика был высокопоставленным военным, а мама работала секретаршей в милиции.

Но уже через 5 лет счастливая семейная жизнь закончилась — в результате несчастного случая отец погиб (утонул во время отдыха в Гаграх). Мама вынуждена была вернуться в родной дом в Конотоп, но там сложно было с работой — и она с сыном и старшей дочерью перебралась в Одессу, оттуда по работе в Измаил. Там их и застала война. Вместе с работой и детьми мама была эвакуирована в Ташкент. Они вернулись домой в 1945.

Во время эвакуации мальчику пришлось работать на заводе токарем и ему в глаз попала металлическая стружка. Это впоследствии стало причиной серьезного заболевания, с которым врачи не смогли справиться — всю жизнь писатель пользовался, по сути, только одним глазом.

Уже подростком Феликс стал подрабатывать мотористом в пароходстве на Дунае, и помогал маме — по ночам подрабатывал корректором в издательстве. В газете «Дунайская правда» были напечатаны первые стихи юного дарования. После обучения в вечерней школе парень поступил в Киевский педагогический институт, получил диплом учителя-филолога. По направлению попал в родной Мариуполь, там женился на однокурснице, украинке Наталке.

Молодая семья вернулась в Киев, а через год Феликс Кривин получил приглашение на работу на Закарпатье, в Ужгород, редактором в областное издательство. В этом западном городе, где жизнь текла очень размерено, по европейскому образцу, молодой писатель получал особенное вдохновение и написал большинство своих самых известных произведений. Прожил он в Ужгороде 40 лет, не поехал по приглашению в Москву, о чем потом сожалел.

В 1962 Кривина приняли в Союз писателей УССР за книги «В стране вещей» (Московское изд. «Советский писатель») и «Карманная школа», которая была издана в Ужгороде, изд. «Карпаты».

Жанр, в котором творил Феликс Давыдович, был определен как интеллектуальный юмор, его интермедии озвучивал сам Аркадий Райкин, а Михаил Жванецкий говорил, что ему есть чему поучиться у Кривина.

В писательской среде он был известен как поэт, прозаик, сценарист, и как один из немногих в те времена фантастов. И все его сочинения пронизаны тонким юмором, а порой и едким сарказмом.

Феликс Кривин получил высшую награду как писатель-юморист — премию «Золотой теленок», которую Литературная газета присуждали за выдающиеся достижения в этой области. Это случилось в 1998 году. Также Феликс Давыдович стал лауреатом республиканской премии им. Владимира Короленко — в 1990-м.

Когда в СССР наступила перестройка, как потомственный еврей, Кривин понял, что пришло время переезжать на Землю обетованную. Вместе с семьей мужчина выехал в Израиль и поселился в небольшом городе на юге, посреди пустыни Негев — Беер-Шеве. Там он и умер в 2016 году.

Но на родине писателя не забывали — его произведения печатали, хотя часто в значительно усеченном виде из-за цензуры, его неоднократно награждали, о нем писали книги и мемуары.

В 2001 году в Москве вышло издание сочинений с биографией писателя, в 2006 году ему присвоили звание лауреата русской литературной премии Подкарпатской Руси.

Творческая карьера

Тяга к писательству у Кривина проснулась еще в подростковом возрасте. Сначала он писал патриотические стихи и любовную лирику, потом его любимым жанром стали язвительные басни и саркастические притчи. Его рассказы и миниатюры (опусы, как говорил сам автор) становились предметом обсуждения и критики во всесоюзном масштабе, при этом, к читателям доходила только половина написанного.

Не проявляя яркого диссидентства, Феликс Кривин умудрялся весьма иносказательно говорить о тех вещах, что творились вокруг, без опасности быть за это наказанным властью. Чаще всего он для этого использовал юмористические сравнения. В одном из своих последних на родине интервью он сказал:

Юмор — вообще невеселая вещь. Это защитное средство разума. Оно возникает, когда жизнь складывается неудачно. Если считать, что юмор — веселая вещь, тогда он будет соперничать со щекоткой, дурацкой хохмой, клоунадой. А настоящий юмор глубокий, всегда грустный.

Для понимания видения Феликсом Кривиным мира, предлагаем вашему вниманию несколько выдержек из его произведений.

Притчи из разных книг

Подкинуть дров. Пижаму запахнуть. Лениво ложкой

поболтать в стакане. Хлебнуть чайку. В газету

заглянуть — какая там погода в Магадане?

Когда разум пытается заменить чувство, ему требуется вся его сила, вся эрудиция, — там, где чувству достаточно одного вздоха.

За многие века Амур испробовал все виды оружия: стрелы, ружья, пушки, бомбы разных систем… И все это для того, чтоб люди полюбили друг друга.

Скорость звука не поспевает за скоростью света, поэтому лучшие краски видны в безмолвии, а лучшие звуки слышны в темноте.

 

Черный юмор — это не смех сквозь слезы. Это смех вместо слез.

Отрывки из книги «Хвост павлина»

СОБСТВЕННОСТЬ

Вместе с тем, что ему принадлежит, человек составляет единое целое. Поэтому чем он больше имеет, тем меньшую часть составляет сам.

И за определенным пределом он сам начинает принадлежать — тому, что ему прежде принадлежало.

 

ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ

Все взрослые были когда-то детьми. Они и сейчас остались детьми, хотя это скрывают, чтоб не уронить свое достоинство.

Маленькому не страшно уронить достоинство, он роняет его с небольшой высоты, а каково уронить достоинство большому, взрослому человеку? С высоты двух метров — шмяк! Пожалуй, от достоинства ничего не останется.

Так думают эти взрослые. Они ведь не знают, что достоинство — все равно, что мяч: чем с большей высоты его роняешь, тем оно выше подпрыгивает.

Библиография

За свою творческую карьеру Феликс Кривин написал тысячи произведений в разных жанрах. С 1960 по 2001 год было 26 изданий его сочинений, в том числе 20 книг, сборников шуток и сказок в очень популярной «Библиотечке Крокодила» и два тома «Избранного».

Осуществлено 4 экранизации его произведений — две юмористические рассказы для тележурнала «Фитиль», сказки для взрослых «Бабушкин козлик», снят фильм «Короткие истории».

В наработке автора также сценарии к таким произведениям:

  • художественной картинки «Чипполино»
  • анимационным фильмам «Бабушкин козлик», «Одуванчик — толстые щеки» и «Злостный разбиватель яиц».

Как переводчик выпустил русское издание книги «Сказки Верховины». Собрал произведения разных авторов в сборник «Юмор серьезных писателей».

Часть произведений так и не была издана, сейчас находится в семейном архиве. Родные ищут возможность опубликовать полное собрание сочинений.

Личная жизнь

Биография писателя не сложилась бы так удачно, если бы не его жена. Свою вторую половинку Феликс Кривин встретил в студенческие годы. Его однокурсница, киевлянка Наталья стала бессменной спутницей и музой на всю жизнь. У пары родилась единственная дочь Елена, которая тоже стала филологом. Ее сын Саша, внук писателя, выбрал армейскую стезю.

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Метки: Феликс КРИВИН   Юморист   биография   карьера   личная жизнь   писатель   
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653
Каменев Владимир Час назад
Почему вы не носите очки, спросили у муравья. А зачем, ответил тот. Я должен видеть дорогу, которая ведёт неизвестно куда, солнце, которое светит, а мелочи меня не интересуют. Это навсегда. Это Полусказки. Это вечное, как и их автор. Курочку и дождь мог написать только Гений. Вечная память Великому писателю.
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17k
владимир сидорский Час назад
замечательный писатель, учитель практически!
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