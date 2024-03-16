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Хитрый парковщик обманывал всех более 20 лет и заработал миллионы долларов

Хитрый парковщик обманывал всех более 20 лет и заработал миллионы долларов

Автор:
16 марта 2024 08:32
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Гений   авто   история   машина   обман   парковка   парковщик   
3146
5

Невероятная история из Англии, которая заставит вас завидовать изобретательности мошенника.

Этот парень мог бы быть идеальным Робином Гудом, только... он оставлял все деньги себе. Его гениальный секрет успеха был очень прост. Настолько, что никто не мог даже предположить обман.

Эта история лишний раз показывает несовершенство системы в любой точке планеты от Владивостока до Нью-Йорка или другого города. Даже как-то радостно за смельчака, который провернул столь простую и прибыльную схему.

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Мужчина в Бристольском зоопарке в Великобритании собирал деньги с каждой машины на парковке, прилегающей к зоопарку. Никто точно не знает, когда он начал это делать, но точно более 20 лет назад. Он исправно выходил на "работу" каждый день и брал 3 фунта (350 рублей) с машины – его знали все вокруг и даже сотрудники зоопарка ни о чем не подозревали.

Такой, "свой парень" с улыбкой, который всем нравился.

Ну а теперь самое главное: речь идет не о десяти местах для автомобилей. Это парковка огромных размеров и она открыта каждый день. У Бристольского зоопарка есть две парковки плюс дополнительная зона, где может поместиться более 700 машин. Это весьма оживлённое место, популярное для отдыха.

Красота аферы заключается в том, что дело раскрылось, лишь потому, что однажды парковщик не пришёл на работу. Как мифический почтальон, который доставляет письма в любую погоду более 20 лет, этот честный работник был на своем месте, собирая деньги за парковку. Наличными! Он ни разу не пропустил рабочий день, а потому не возникало необходимости в расследовании ситуации.

Этот парень просто сливался с местностью и был очень привычным для всех явлением ровно до тех пор, пока не исчез.

Кто же не имеет при себе жалких 3 фунта? По британским меркам это ничто. У людей не возникало вопросов к парковщику только потому, что он брал жалкие копейки.

Сколько он заработал?

Конечно, это большая загадка. Но если предположить, что у него было всего 500 машин в день в течение хотя бы 170 дней в году, а затем разделить это число пополам (на всякий случай), это составляет около 5000 фунтов (583 494 рублей) в неделю. Без налогов. За 20 лет это 2 550 000 фунтов. Это примерно 3.2 млн долларов или 297 миллионов рублей. Опять же, без налогов и при самом худшем раскладе!

Наверняка были дни, когда он мог "обслужить" более 1500 машин на парковке. Одно парковочное место также могло использоваться 3 или 4 раза в день.

Он сделал лишь два вложения в свою работу: яркий жилет и дешевый знак. Гениально.

В понедельник утром, когда мужчина не явился на работу, на этом самом знаке висело объявление: "Парковщик ушел на пенсию в Испанию".

Только в этот момент местные власти узнали о нём, потому что люди стали спрашивать кому оставлять деньги за парковку. После проверки власти сообщили зоопарку, что у них никогда не было человека на постоянной зарплате, собирающего парковочные сборы. Всё это время парковка была бесплатной для всех посетителей зоопарка.

Никто не знает об этом человеке вообще ничего, кроме того, что он был очень вежлив и отзывчив. Если кто-то не мог заплатить, он просто улыбался и шутливо говорил: "Я тебя запомнил, в следующий раз заплатишь в два раза больше". И люди возвращались, чтобы соблюсти это соглашение.

Миссис Бетти Крокер, пострадавшая от действий мошенника, рассказала, что отдала парковщику 6 фунтов, когда приехала в следующий раз в зоопарк с детьми. Она была потрясена новостью о том, что мужчина оказался обманщиком.

Мистер Л. Прайд, владелец паба "Красный Лев" в Бристоле, рассказал, что парковщик часто приносил ему монеты, которых постоянно не хватало в кассе для сдачи. Также монеты нужны были для игровых автоматов и бильярдных столов в пабе. Владелец иногда угощал мужчину едой бесплатно за то, что тот регулярно приносил монеты. Это экономило время и не приходилось ездить за ними в банк.

Этот человек, кем бы он ни был, усердно работал парковщиком в Бристольском зоопарке более 20 лет, а сегодня он отдыхает где-то на пляже в Испании, наслаждаясь заслуженной пенсией. Как вам такая история?

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Метки: Гений   авто   история   машина   обман   парковка   парковщик   
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19  комментариев
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78k
Viktor Час назад
Ну что тут скажешь - гений!

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1k
asd 2 минуты назад
Надо было написать, что "С такого-то числа парковка бесплатная". Но кроме денег захотелось славы.
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98
Александр 4 минуты назад
Деньги на ремонт "Провала".
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478
Глюк 12 минут назад
В Москве в 90х такие парковщики появлялись.
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8k
perekrestok 15 минут назад
Есть такая старая итальянская комедия СЛУГА ДВУХ ГОСПОД. На грани стыковки двух собственников всегда есть неопределенность: Одни думали что он сотрудник зоопарка а другие что сотрудник муниципалитета. И место такое куда не ходят каждый день. Наверное все придумали журналисты, потому что главный фигурант исчез, даже если он был.
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1k
Алексей Matr 16 минут назад
Деньги на ремонт провала.
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4k
Василий Афиногенов 18 минут назад
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132
Комнатный Сибиряк 23 минуты назад
Верится с трудом, неужели он за двадцать лет ни разу не заболел , не вышел на работу, не мог человек за такой длинный срок не пропустить ни одного дня.
Во вторых, 700машин в день, даже по минуте на каждую машину это почти 12 часов, про 1500 машин в день вообще лучше не считать. Самим работникам зоопарка, нужен какой-то пропуск на бесплатную стоянку, его бы тоже нужно было выписать и всё бы вскрылось
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8k
Владимир Полчаса назад
Гениально и не обидно для людей - это копейки
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3k
Старожил Полчаса назад
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83
Доцент Полчаса назад
Красава!!!
Где-то четверть века назад работал я на трассе под Сызранью. Был там рынок на котором продавали всякую резину для авто - полики-коврики итд. Напротив рынка стоянка. Ходил по этой стоянке парень Влад весь в камуфле городской с барсеточкой и вежливо говорил: стоянка платная 10 рублей, если не хотите платить - проедте дальше, там бесплатно. Кто-то платил, кто-то прокатывал чуть дальше. Ну а тем кто не платил и начинал быковать Влад прокалывал шилом (в барсетке лежало куда он червонцы складывал) все четыре колеса.
В двух шагах шиномонтаж где ребята говорили: Влад, побольше клиентов нам подгоняй!
Работал он конечно же не сам по себе - долю малую на верх братве засылал.
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132
Комнатный Сибиряк Полчаса назад
Кота с лампой в студию
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2k
Gadova 39 минут назад
Самозанятый
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1k
Аарон Чупа 48 минут назад
Пахнет [мат]
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132
Комнатный Сибиряк Аарон Чупа 19 минут назад
Вы хотели сказать звездёжь
, согласен
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16k
Андрей 48 минут назад
Молодец! Нашёл как использовать систему)
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2k
Никита Сергеевич 52 минуты назад
Трындёж какой-то...
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3k
Andy Birkin 53 минуты назад
Молодец!
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