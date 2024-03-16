Хитрый парковщик обманывал всех более 20 лет и заработал миллионы долларов

Мужчина в Бристольском зоопарке в Великобритании собирал деньги с каждой машины на парковке, прилегающей к зоопарку. Никто точно не знает, когда он начал это делать, но точно более 20 лет назад. Он исправно выходил на "работу" каждый день и брал 3 фунта (350 рублей) с машины – его знали все вокруг и даже сотрудники зоопарка ни о чем не подозревали.

Такой, "свой парень" с улыбкой, который всем нравился.

Ну а теперь самое главное: речь идет не о десяти местах для автомобилей. Это парковка огромных размеров и она открыта каждый день. У Бристольского зоопарка есть две парковки плюс дополнительная зона, где может поместиться более 700 машин. Это весьма оживлённое место, популярное для отдыха.

Красота аферы заключается в том, что дело раскрылось, лишь потому, что однажды парковщик не пришёл на работу. Как мифический почтальон, который доставляет письма в любую погоду более 20 лет, этот честный работник был на своем месте, собирая деньги за парковку. Наличными! Он ни разу не пропустил рабочий день, а потому не возникало необходимости в расследовании ситуации.