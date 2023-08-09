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Автомобиль протаранил второй этаж частного дома

Автомобиль протаранил второй этаж частного дома

Автор:
09 августа 2023 08:16
Сообщество : Автомир
Метки: авария   авто   машина   парковка   пенсильвания   спальня   фото   
895
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Водитель эффектно “припарковался" прямо в спальне в Пенсильвании.

Уточняется, что никто не пострадал. Однако полицейские подозревают, что управлявший машиной мужчина действовал преднамеренно. Как и зачем, остаётся загадкой…

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Метки: авария   авто   машина   парковка   пенсильвания   спальня   фото   
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1  комментарий
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Copycat Полчаса назад
вот как всегда фотографировали что угодно кроме того что послужило авто трамплином
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