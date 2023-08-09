Автомобиль протаранил второй этаж частного дома

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Водитель эффектно “припарковался" прямо в спальне в Пенсильвании.
Уточняется, что никто не пострадал. Однако полицейские подозревают, что управлявший машиной мужчина действовал преднамеренно. Как и зачем, остаётся загадкой…
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