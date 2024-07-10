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В Мытищах бородач сломал зеркало на авто пенсионерки после замечания о парковке

В Мытищах бородач сломал зеркало на авто пенсионерки после замечания о парковке

Автор:
10 июля 2024 14:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   авто   битва за парковку   бородач   конфликт   мытищи   парковка   порча имущества   
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Мужчина припарковался на стоянке для инвалидов, а когда его попросили освободить место, разозлился.

Очередная серия бесконечного сериала "Битва за парковку". В посёлке Мебельная фабрика (Мытищи) 70-летняя женщина-инвалид не смогла припарковать своё авто, т.к. её опередил водитель "Форда". Дама попросила уступить ей место, на что товарищ рассердился и даже стал угрожать пенсионерке.


Потом всё-таки смилостивился, убрал своё авто, но после подошёл к машине "обидчицы" и выломал боковое зеркало. Даже вступившийся за женщину сосед ничего не смог поделать с наглецом.


Владелица повреждённой машины обратилась в Дежурную часть полиции - по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Интересно, если бы пожилая женщина была землячкой бородача, как быстро он освободил бы место?


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Метки: Подмосковье   авто   битва за парковку   бородач   конфликт   мытищи   парковка   порча имущества   
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80  комментариев
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6k
Peter Griffin 12 часов назад
А может лучше освободить страну от этих бородатых инвалидов?
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−9
13k
butata 3 часа назад
Вместе с никабами надо запретить бороды. Обезьян отправить в их обезьяностаны
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5k
Chuna 3 часа назад
Видимо очень хочет стать инвалидом.
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5k
Андрей 3 часа назад
Раз он любит место инвалида, то его пора сделать настоящим инвалидом
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5k
Просто Федя 4 часа назад
Меня поражает другое. Бородатый среди бела дня проявляет агрессию и спокойно уезжает. А полиция только принимает меры к его поиску. Хотя думаю на камерах везде есть его номер машины.
Получается, что такой абрек может пока его ищут ещё кого-нибудь и убить? Неужели трудно было объявить план "перехват"?
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17k
_delphin_ 4 часа назад
Горячая кровь, отсутствие мозгов - основной признак этого этноса. К сожалению.
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631
sever84 4 часа назад
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2k
Флоки 4 часа назад
Нашкодил и трусливо смылся. На счёт парковки на месте для инвалидов, снять на фото, видео, отправить в ГАИ. За парковку под этим знаком штраф 5000. А вот блокировать ему выезд конечно нельзя. Но с другой стороны хз, может потому и заблокировали, что он наотрез отказался уступать место, да ещё послал подальше
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3k
Klinmor 4 часа назад
На лицо искажение информации на самом деле водителем был дядька И он приехал и увидев автомобиль обезьяны на своём месте решил не попросить его освободить, а он его перекрыл и похоже хотел вызвать эвакуатор наверное или ГАИ, или что-нибудь такое, он его не выпускал. Тоже на самом деле далеко не умный поступок.
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6k
Сергей Борисов 4 часа назад
Ждём слёзных извинений ?
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54k
smakido 5 часов назад
Если бы не русские,то нынешние "безценные" специалисты ездили,катались и парковались на ослах и ишаках у себя в кишлаках и аулах!Неблагодарные существа.
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132k
БрОдЯгА 6 часов назад
Дикий. Жить ему надо в клетке
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7k
мемфрид 6 часов назад
Больше. Больше этих ценных специалистов со всей их родней. Нам, русским в России не прожить ни дня без этих прекрасных, чутких и добрых людей.
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4k
Дмитрий 7 часов назад
Никого не оправдываю, а зачем она выезд перекрыла. Он бы уехал, Она встала на его место. Делов то.
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2k
Shurovik 8 часов назад
Через пару дней будет видео с "извинениями"....
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63k
Мойша 8 часов назад
Так, штраф за неправильную парковку, возмещение за ремонт машины**, моральный ущерб** и депортация.
** Ремонт автомобиля и моральный ущерб можно накрутить.
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20
Александр Николаевич 8 часов назад
Большие сомнения, что его накажут.
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12k
Zhora 9 часов назад
Ну так его нужно было сделать инвалидом. Например, переломать руки и ноги.
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15k
кот базилий 9 часов назад
В Москве во дворах есть такие места и знаки и никто на них не ставит.
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15k
кот базилий 9 часов назад
Опять дикий человек. Вах! сильна сердился!, ну что за говнистый паскудный народ, даже бабке уступить - считают для себя унижением. Скоты двуногие вы черные.
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Schreibikus
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