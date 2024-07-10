В Мытищах бородач сломал зеркало на авто пенсионерки после замечания о парковке

Потом всё-таки смилостивился, убрал своё авто, но после подошёл к машине "обидчицы" и выломал боковое зеркало. Даже вступившийся за женщину сосед ничего не смог поделать с наглецом.

Владелица повреждённой машины обратилась в Дежурную часть полиции - по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".