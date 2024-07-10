В Мытищах бородач сломал зеркало на авто пенсионерки после замечания о парковке

Мужчина припарковался на стоянке для инвалидов, а когда его попросили освободить место, разозлился.
Очередная серия бесконечного сериала "Битва за парковку". В посёлке Мебельная фабрика (Мытищи) 70-летняя женщина-инвалид не смогла припарковать своё авто, т.к. её опередил водитель "Форда". Дама попросила уступить ей место, на что товарищ рассердился и даже стал угрожать пенсионерке.
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Потом всё-таки смилостивился, убрал своё авто, но после подошёл к машине "обидчицы" и выломал боковое зеркало. Даже вступившийся за женщину сосед ничего не смог поделать с наглецом.
Владелица повреждённой машины обратилась в Дежурную часть полиции - по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Интересно, если бы пожилая женщина была землячкой бородача, как быстро он освободил бы место?
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Получается, что такой абрек может пока его ищут ещё кого-нибудь и убить? Неужели трудно было объявить план "перехват"?
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Это примерно 50 евро? Ну-ну... Поэтому и забивают все жуй и на скорость, и на парковку и вообще на ПДД.
Вот тарифная сетка для некоторых нарушений в Нидерландах. И не говорите, что зарплаты другие - для голландцев это тоже ощутимые суммы.
В пределах населенных пунктов (в зоне 30 км/ч, во время работ и на жилой недвижимости действуют другие суммы):
5 км/ч: 43 евро
10 км/ч: 90 евро
15 км/ч: 169 евро
20 км/ч: 240 евро
25 км/ч: 325 евро
30 км/ч: 421 евро
Более 30 км/ч – штраф.
За пределами населенных пунктов (за работы взимаются разные суммы):
5 км/ч: 39 евро
10 км/ч: 84 евро
15 км/ч: 162 евро
20 км/ч: 230 евро
25 км/ч: 308 евро
30 км/ч: 401 евро
Более 30 км/ч – штраф.
Автомагистрали (за работы взимаются разные суммы):
5 км/ч: 32 евро
10 км/ч: 79 евро
15 км/ч: 150 евро
20 км/ч: 216 евро
25 км/ч: 287 евро
30 км/ч: 368 евро
35 км/ч: 495 евро
Более 40 км/ч – штраф.
Проезд на красный свет
€ 300
Нарушение запрета на обгон
€ 300
Пересечение сплошной линии
€ 180 - € 300
Нарушение правил парковки
120 евро (неправильная парковка)
Парковочное место для инвалидов 490 евро.
Непредоставление приоритета
€ 300
Вождение без ремня безопасности
€ 180
Перевозка пассажира в возрасте до 12 лет и ростом ниже 1,35 м без разрешенного детского сиденья.
€ 270
Используйте мобильное устройство во время вождения
€ 420
Вождение под воздействием
0,22-0,80 : 300 евро (распространяется только на начинающих водителей).
0,54-0,80 : € 300
0,81-1,00 : € 425
1,01-1,15 : € 550
1,16-1,30 : € 650
Для владельцев мопедов и легких мопедов действуют разные тарифы.
Нарушение экологической зоны
€ 120
** Ремонт автомобиля и моральный ущерб можно накрутить.