19 снимков дикой природы, в которых животные предстали во всей своей смешной красе

Наблюдая за поведением диких созданий в природе, мы можем увидеть невероятные моменты их жизни, которые заставляют нас улыбаться, а в некоторых случаях и громко хохотать. Это могут быть эпизоды игр и шалостей, нелепые выражения мордочек, необычные позы животных, а также многие другие комичные ситуации.
Почему бы всё это не запечатлеть на фото? Фотографы-натуралисты уверены, что неожиданные кадры, поймавшие забавные мгновения из жизни обитателей природы, могут вызывать гораздо больше эмоций, чем серьёзные снимки. Давайте проверим их утверждение!
Кажется, спор находится с самом разгаре!
Эту фотографию можно использовать в качестве отличной основы для мемов.
Эта квакушка знает, как правильно расслабляться и брать от жизни всё.
Выражение лица, когда увидел цены в магазине.
Кажется, сейчас этот парень очень доволен своей жизнью.
Это, наверное, одна из немногих фотографий, где мордашка черепахи не выглядит сварливой.
Когда облизнул лимончик.
Вы ведь точно не хотите проблем?
Кажется, у этой лисички наблюдается небольшая орнитофобия.
Наверняка этот парень видит потрясающие сны.
На самом деле, вероятно, этот олень зовёт самку или пытается отпугнуть недоброжелателей.
Источник:
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