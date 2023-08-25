Вандеру: стойкий львиногривый привереда

Львинохвостая макака – вандеру – личность во всех смыслах выдающаяся. Эндемик Западных Гат, что на западе Индии, действительно напоминает царя зверей – роскошной гривой и кисточкой на хвосте.
Повадки у вандеру тоже царские. Обезьяны гордые и ведут уединённый образ жизни, настороженно относясь и к двуногим, и к представителям других видов. Что вполне оправданно, ведь из огромной популяции на сегодняшний день осталось чуть больше трёх тысяч зверьков. Сказывается урбанизация, в ходе которой люди медленно, но верно захватывают исконно обезьяньи территории.
Но не только прогресс оказывает действие на ухудшение демографической ситуации этого вида. Дело в том, что лихие приматы, способные даже разрабатывать и реализовывать дерзкие планы по ограблению продовольственных складов кожаных, в делах душевных те ещё привереды.
Самцы долго присматриваются и принюхиваются к потенциальной даме сердца. Процесс осложняется ещё и довольно поздним половым созреванием: озарение на парней с львиным хвостом снисходит только после седьмого года жизни.
Когда у пары рождается малыш, новоиспечённая мамаша полностью растворяется в крохе, игнорируя интересы партнёра (что неудивительно с такой избирательностью). Первые полгода отпрыск не отлипает от мамы, катаясь на её спине или сидя в обнимку. Но спустя указанное время родительница постепенно ослабляет поводья, предоставляя наследнику всё больше свободы.
Подросшие самочки остаются в семье-колонии. А вот мальчишкам приходится испытывать себя и мир на прочность, ибо стае не нужно огромное количество представителей сильной половины – конкуренция. Поэтому самцы организуют сначала холостяцкую группу, а потом прибиваются к другим стаям или организуют свои собственные.
Стандартный состав семейки – 2-3 взрослых самца, один из которых обязательно альфа, самки в количестве 20-30 и малыши. При таком изобилии прелестей вандеру ещё ухитряются непозволительно долго выбирать даму сердца, делая свою львиногривую морду. Тем более что самки – существа молчаливые и покорные. И лишнего звука не произнесут (это прерогатива самцов). Разве что только во время брачных игр или при подзывании ребёнка.
Обезьяны обожают фрукты, за право слопать которые разворачиваются настоящие нешуточные баталии. Но и мелкими животинками типа грызунов тоже не брезгуют, ибо белок организму нужен.
Львинохвостые макаки – существа очень древние. Они потомки первых макак, прибывших из Африки. А с того момента минуло уже больше 5 млн лет. И человек, освоивший эти территории гораздо позднее, постепенно отвоёвывает исконный ареал обитания обезьян. Аутентичные симпатяги гибнут под колёсами машин и от ударов тока, пытаясь перемещаться по линиям электропередач как по веткам деревьев.
Вандеру должны жить. Они не заслужили участи попасть в категорию вымерших. Поэтому нужно прилагать усилия для сохранения этого вида, чтобы сохранить весь этот удивительный мир в полном его многообразии.
Источник:
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