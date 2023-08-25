Вандеру: стойкий львиногривый привереда

Когда у пары рождается малыш, новоиспечённая мамаша полностью растворяется в крохе, игнорируя интересы партнёра (что неудивительно с такой избирательностью). Первые полгода отпрыск не отлипает от мамы, катаясь на её спине или сидя в обнимку. Но спустя указанное время родительница постепенно ослабляет поводья, предоставляя наследнику всё больше свободы.

Подросшие самочки остаются в семье-колонии. А вот мальчишкам приходится испытывать себя и мир на прочность, ибо стае не нужно огромное количество представителей сильной половины – конкуренция. Поэтому самцы организуют сначала холостяцкую группу, а потом прибиваются к другим стаям или организуют свои собственные.