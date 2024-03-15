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Загадка медицины: индиец с гигантской рукой

Загадка медицины: индиец с гигантской рукой

Автор:
15 марта 2024 09:30
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Загадка   Индия   деформация   заболевание   рука   синдром протея   
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Незнакомцы боятся и обходят стороной 26-летнего Малика Афтаба из Газипура, Индия. Врачи так и не смогли найти причину врождённой аномалии. Его правая рука не пропорциональна телу и весит 9 кг.

"Многие, замечая меня, сразу отводят взгляд и отходят подальше. Некоторые боятся", - поделился Малик.

Ему так и не поставили диагноз, но подобные деформации могут быть вызваны синдромом Протея. Редкое заболевание - в медицинской литературе упоминается всего 200 случаев - характеризуется чрезмерно быстрым и атипичным ростом кости, а также кожных покровов.

Оно может вызвать целый ряд серьезных осложнений, включая рак, неправильное формирование кровеносных сосудов и болезни лёгких.

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Джозеф Меррик, о жизни которого написана пьеса и снят фильм "Человек-слон", вероятно, страдал синдромом Протея.

Первые признаки обнаруживаются, когда ребёнку от 6 до 18 месяцев. Разрастание происходит неравномерно, чаще поражая одну сторону тела.


У Малика деформирована правая рука, и в детстве он побывал у нескольких врачей.

Студент признался, что семья больше не может оплачивать его лечение. Недуг причиняет ему сильную боль, вызывает усталость. Но это не помешало ему завести страницу в соцсети и стать популярным, у него уже 194 тыс. подписчиков.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Загадка   Индия   деформация   заболевание   рука   синдром протея   
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