Загадка медицины: индиец с гигантской рукой

"Многие, замечая меня, сразу отводят взгляд и отходят подальше. Некоторые боятся", - поделился Малик.

Ему так и не поставили диагноз, но подобные деформации могут быть вызваны синдромом Протея. Редкое заболевание - в медицинской литературе упоминается всего 200 случаев - характеризуется чрезмерно быстрым и атипичным ростом кости, а также кожных покровов.

Оно может вызвать целый ряд серьезных осложнений, включая рак, неправильное формирование кровеносных сосудов и болезни лёгких.