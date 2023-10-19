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В Испании биохимик умер от болезни, которую изучал и долго скрывал после заражения

В Испании биохимик умер от болезни, которую изучал и долго скрывал после заражения

Автор:
19 октября 2023 22:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Загадка   Испания   биохимик   болезнь Крейтцфельдта-Якоба   заболевание   исследования   смерть   
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В Барселоне расследуют смерть биохимика от редкого, дегенеративного, неврологического заболевания, изучением которого тот занимался на протяжении последних четырех лет своей жизни. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на источники в Университете Барселоны (UB).

Изучение редкой и неизлечимой болезни Крейтцфельдта-Якоба, которую ещё называют коровьим бешенством, 45-летний биохимик, имя которого не раскрывается, начал в январе 2018 года в лаборатории медицинского факультета госпиталя Льобрегат в Барселоне в качестве главного исследователя со своей собственной группой.

Ученому удалось обнаружить в спинномозговой жидкости полезные вещества для диагностики быстропротекающих деменций, которые характерны на ранних стадиях болезни Крейтцфельда-Якоба и похожи на Альцгеймер, однако в ноябре 2020 года он внезапно ушел в отпуск, сославшись на плохое самочувствие.

Позже исследователь сообщил коллегам, что симптомы его болезни схожи с симптомами Крейтцфельдта-Якоба. Ученый попросил полной конфиденциальности и скрыл диагноз. Спустя некоторое время он умер.

Сообщается, что теперь, спустя год, учреждение начало расследование, цель которого выяснить происхождение тысяч «несанкционированных» и «потенциально опасных» образцов со спинномозговой жидкостью людей с болезнью Крейтцфельдта-Якоба и другими нейродегенеративными деменциями. Образцы были найдены спустя некоторое время после смерти ученого в холодильниках лаборатории.

Лаборатория Университета Барселоны не была предназначена для работы с образцами подобных заболеваний, заявил источник издания. С такими материалами необходимо работать в специальном бункере, который находится в 30 км от учреждения. 

Известно, что болезнь Крейтцфельдта-Якоба поражает кору и подкорковые центры головного и спинного мозга, вызывая деградацию тканей. Заболевание может развиваться бессимптомно в течение нескольких лет. Наиболее распространенными ранними симптомами болезни Крейтцфельдта-Якоба являются нарушение мышечной координации, потеря памяти и спутанность сознания. После постановки диагноза продолжительность жизни составляет не более шести месяцев.

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Метки: Загадка   Испания   биохимик   болезнь Крейтцфельдта-Якоба   заболевание   исследования   смерть   
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5  комментариев
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5k
Горожанин 44 минуты назад
Сколько лет исследователю? Этой информации нет, а это значит подтверждение того, что вся эта стуация - статистическое совпадение.
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82k
Доктор Джонс 3 минуты назад
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43
ApolloOne 6 минут назад
Сгорел на работе, как говориться. А может ещё и на дом брал. Тогда вообще туши свет.
Сейчас запросто сделают из него дурачка отпущения.
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17k
Алекс 51 минуту назад
Ну что...ждёмс....
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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