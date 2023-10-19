В Испании биохимик умер от болезни, которую изучал и долго скрывал после заражения

Изучение редкой и неизлечимой болезни Крейтцфельдта-Якоба, которую ещё называют коровьим бешенством, 45-летний биохимик, имя которого не раскрывается, начал в январе 2018 года в лаборатории медицинского факультета госпиталя Льобрегат в Барселоне в качестве главного исследователя со своей собственной группой.

Ученому удалось обнаружить в спинномозговой жидкости полезные вещества для диагностики быстропротекающих деменций, которые характерны на ранних стадиях болезни Крейтцфельда-Якоба и похожи на Альцгеймер, однако в ноябре 2020 года он внезапно ушел в отпуск, сославшись на плохое самочувствие.