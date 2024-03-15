На встрече кладоискателей пожилой нумизмат инсценировал, что нашёл древние монеты, пытаясь выставить себя в хорошем свете.

Однако в то время, когда он объявил о своей находке, в этом районе не было обнаружено никаких других монет, что вызвало подозрения и послужило поводом для расследования.

Если бы артефакты, которые представляли собой редкие серебряные монеты, действительно были найдены в этой области, то, по мнению археологов, это изменило бы историю границ Уэльса и Хартфордшира, так как монеты были отчеканены между 1163 и 1201 годами в Турции, когда-то называвшейся Антиохией и их никогда раньше не находили в этом районе.