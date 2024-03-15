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Нумизмат купил древние монеты и закопал в поле, чтобы прославиться, но чуть не изменил историю Британии

Нумизмат купил древние монеты и закопал в поле, чтобы прославиться, но чуть не изменил историю Британии

Автор:
15 марта 2024 09:27
Сообщество : Истории
Метки: Майкл Джонс   в мире   история   клад   люди   монеты   
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64-летний Майкл Джонс купил пять редких монет на интернет-аукционе за 200 фунтов стерлингов и закопал их на ферме в небольшом населённом пункте Титли (графство Херефордшир, Британия) в июле 2021 года.

На встрече кладоискателей пожилой нумизмат инсценировал, что нашёл древние монеты, пытаясь выставить себя в хорошем свете.

Однако в то время, когда он объявил о своей находке, в этом районе не было обнаружено никаких других монет, что вызвало подозрения и послужило поводом для расследования.

Если бы артефакты, которые представляли собой редкие серебряные монеты, действительно были найдены в этой области, то, по мнению археологов, это изменило бы историю границ Уэльса и Хартфордшира, так как монеты были отчеканены между 1163 и 1201 годами в Турции, когда-то называвшейся Антиохией и их никогда раньше не находили в этом районе.

В ходе проведённого на днях расследования выяснилось, что серебряные монеты были куплены Джонсом на eBay и бывший владелец подтвердил факт купли-продажи.

«Я знаю, это было глупо, но ради славы и бравады перед коллегами я не думал об этом. Это был момент безумия», - заявил Джонс в суде, представители которого поверили пожилому нумизмату и признали его невиновным в мошенничестве.

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Метки: Майкл Джонс   в мире   история   клад   люди   монеты   
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4  комментария
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165
Navygator Час назад
"Мне моя глупость по самой дорогой цене обойдётся. Глупость и жадность. Хотелось деньжат немножко по-лёгкому срубить. Вот я чувствую, вы меня ими досыта и накормите." (с) Шарапов
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1k
beshh 10 минут назад
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29k
Егор Час назад
В суд подал же кто-то... У нас бы просто вломили.
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Идиот
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