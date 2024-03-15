Нумизмат купил древние монеты и закопал в поле, чтобы прославиться, но чуть не изменил историю Британии

64-летний Майкл Джонс купил пять редких монет на интернет-аукционе за 200 фунтов стерлингов и закопал их на ферме в небольшом населённом пункте Титли (графство Херефордшир, Британия) в июле 2021 года.
На встрече кладоискателей пожилой нумизмат инсценировал, что нашёл древние монеты, пытаясь выставить себя в хорошем свете.
Однако в то время, когда он объявил о своей находке, в этом районе не было обнаружено никаких других монет, что вызвало подозрения и послужило поводом для расследования.
Если бы артефакты, которые представляли собой редкие серебряные монеты, действительно были найдены в этой области, то, по мнению археологов, это изменило бы историю границ Уэльса и Хартфордшира, так как монеты были отчеканены между 1163 и 1201 годами в Турции, когда-то называвшейся Антиохией и их никогда раньше не находили в этом районе.
В ходе проведённого на днях расследования выяснилось, что серебряные монеты были куплены Джонсом на eBay и бывший владелец подтвердил факт купли-продажи.
«Я знаю, это было глупо, но ради славы и бравады перед коллегами я не думал об этом. Это был момент безумия», - заявил Джонс в суде, представители которого поверили пожилому нумизмату и признали его невиновным в мошенничестве.
Источник:
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