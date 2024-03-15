Повелители туч, властелины туманов: как человечество пыталось управлять погодой

Она была похожа на рожок от мороженного или на вытянутую трубу от граммофона. Стреляло орудие клубами дыма на высоту до 300 метров. Изобретатель был уверен, что поток воздуха вкупе с дымом нарушит формирование града. И, о чудо — при демонстрации орудия во время начавшегося града он действительно прекратился, и небо быстро рассеялось. Разумеется, это было простой случайностью, но изобретение Штайгера мгновенно обрело большую популярность.

Однако, чем больше становилось таких орудий, тем сильнее народ стал в них разочаровываться. Стреляли эти "рожки" с задержкой, часто промахивались, а то и вовсе выстреливали всего метров на 10–15. В общем, со временем от этой идеи полностью отказались.

Нужен дождь? Подожги лес

Но что мы все о прекращении осадков? Ведь часто существовали и ситуации, когда, наоборот, нужно было вызвать дождь во время затяжной засухи. В этом аспекте преуспели США, где один за другим родилось два весьма необычных проекта по вызову дождя.

Хочешь, чтобы пошел дождь? Нет ничего проще — нужно просто устроить большой пожар. Так утверждал ученый Джеймс Эспи в 1816 году, на минуточку, главный метеоролог при правительстве США.

В его рассуждениях имелось здравое зерно. Ведь дождь возникает оттого, что теплые восходящие потоки воздуха охлаждаются в верхних слоях атмосферы, затем конденсируются и выпадают в виде осадков. С помощью расчетов Эспи показал, что наиболее простая и надежная методика образования дождевых облаков сводится к разведению огня на достаточно большой площади в подходящий момент.