Линуксу тридцать лет! Мемы в честь юбилея

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14 марта 1994 состоялся первый релиз Linux версии 1.0.0. С тех пор Linux превратился в целое семейство операционных систем, отличающихся не только менеджерами рабочих столов, пакетами приложений, но и самим подходом к созданию операционных систем.
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4. Я хоть и не программист, но тоже сижу на Линуксе... Извините, не мог не поделиться этой новостью, которая будет интересна абсолютно всем
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Всю ИТ-шную жизнь с 1998 по 2022 я работал в основном с виндой и прикладами для неё: каталог, СУБД, терминалки, файлы, почта, виртуализация. Соотношение винды и линух абыл 75/25. Теперь процент в гос.секторе и около него - 10/90. Админы, разрабы, архитекторы - все требуются под линух. Поле деятельности огромное. Народу надо много. Работа на ближайшие лет 10-15 - есть и её не будет меньше.