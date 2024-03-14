FISHKINET
Сообщество Секта свидетелей Linux 17 постов • 64 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Главная > Сообщество Секта свидетелей Linux
Линуксу тридцать лет! Мемы в честь юбилея

Линуксу тридцать лет! Мемы в честь юбилея

Автор:
14 марта 2024 23:02
Сообщество : Секта свидетелей Linux
Метки: GNOME   KDE   linux   Прикол   Юмор   линукс   подборка   
1898
16
14 марта 1994 состоялся первый релиз Linux версии 1.0.0. С тех пор Linux превратился в целое семейство операционных систем, отличающихся не только менеджерами рабочих столов, пакетами приложений, но и самим подходом к созданию операционных систем.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Секта свидетелей Linux"
Метки: GNOME   KDE   linux   Прикол   Юмор   линукс   подборка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
_delphin_ 45 минут назад
Kernel panic...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
speaktr-st Минуту назад
Зато с этим импортозамещением на линукс у меня ближайшие 10 лет будет работа с нехилым заработком, и рабочих мест для молодых админов для поддержки этого зоопарка будет больше раза в 3 по сравнению с виндой.
Всю ИТ-шную жизнь с 1998 по 2022 я работал в основном с виндой и прикладами для неё: каталог, СУБД, терминалки, файлы, почта, виртуализация. Соотношение винды и линух абыл 75/25. Теперь процент в гос.секторе и около него - 10/90. Админы, разрабы, архитекторы - все требуются под линух. Поле деятельности огромное. Народу надо много. Работа на ближайшие лет 10-15 - есть и её не будет меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
alertol Полчаса назад
пробовал я ваш линукс, и правда как секс, только словно я был девушкой
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
kaboza 48 минут назад
vs Msdos 6.22 на четырех флопах, [мат] еще нортон на верх, и и автоэкзек с конфигсис руками, емс до кучи))) был пень 100... 16 [мат] мегов оперативки, и 95 летала)) пздц ща десятка с ссд осадок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

132497



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вечерний улыбатор
Вечерний улыбатор
Школьники Красногорска требуют вернуть физрука, которого несправедливо уволили из-за жалобы девятиклассника
Школьники Красногорска требуют вернуть физрука, которого несправедливо уволили из-за...
Набирающие популярность в сообществах
Двери в русской избе: значение, традиции и почему они были так важны
Двери в русской избе: значение, традиции и почему они были так важны
Форсаж 9
Форсаж 9
Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет
Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#автомир#машина#аварии#Ynews#кино#улыбнуло#фильм#Москва
#животные#автомобили#Прикол#люди#ДТП#история#позитив#Автовсячина#Еда#забавно
#Юмор#интересно#в мире#интересное#авто аварии#кот#США#природа#подборка#Спорт
Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет Знаменитости, которые выглядят моложе своих лет Бесполезные советы для любителей взломать и нагреть суровую реальность Бесполезные советы для любителей взломать и нагреть суровую реальность Приключения родителей в декретном отпуске и после Приключения родителей в декретном отпуске и после Чёткий пост о правильных пацанах Чёткий пост о правильных пацанах Юмор о Linux, который совсем не оценят любители Windows Юмор о Linux, который совсем не оценят любители Windows Пост о собачьей привязанности Пост о собачьей привязанности

На что жалуетесь?

Вернуться