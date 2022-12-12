Всё так сложно, всё так намешано... Пост о Linux

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Кто-то предпочитает Gnome, кто-то без ума от KDE или XFCE... А те, у кого не установлена операционная система Linux, понятия не имеют, о чём вообще идёт речь.
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10.
Если вы устанавливали Linux, и у вас не было проблем со звуком, то вы мало устанавливали Linux
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а такие как ты - ставят линух, юникс, и прочую дрочь усложняющую жизнь и существование обычных любителей потрахаться