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Всё так сложно, всё так намешано... Пост о Linux

Всё так сложно, всё так намешано... Пост о Linux

Автор:
12 декабря 2022 17:52
Сообщество : Секта свидетелей Linux
Метки: GNOME   Windows   debian   linux   macos   ubuntu   Прикол   Юмор   подборка   
1430
15
Кто-то предпочитает Gnome, кто-то без ума от KDE или XFCE... А те, у кого не установлена операционная система Linux, понятия не имеют, о чём вообще идёт речь.
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Метки: GNOME   Windows   debian   linux   macos   ubuntu   Прикол   Юмор   подборка   
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9  комментариев
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2k
poбт 24 минуты назад
лучше этой картинки тут уже не будет

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17
synco 7 минут назад
Блин, я читал и ждал когда-же автор уже сделает пируэт в сторону ура патриотизма, предательства и всего вот этого, чего сейчас на Фишках выше крыши) Но нет, это оказался просто интересный пост про Линух. Хорошечно
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373
Михаил Полчаса назад
"Интересная" аналогия с бесполезным но футуристическим велом. Линукс не для работы, а для "покрасоваться"?
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8k
Владимир 39 минут назад
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16k
Александр 42 минуты назад
Кому охота потрахаться, те ставят линукс.
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102
twincam Александр 4 минуты назад
кому охота потрахаться - встают и идут трахаться.
а такие как ты - ставят линух, юникс, и прочую дрочь усложняющую жизнь и существование обычных любителей потрахаться
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59k
pynh 47 минут назад
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