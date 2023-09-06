Юмор о Linux, который совсем не оценят любители Windows

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А те кто поймут, по-настоящему насладятся иронией и странностями, происходящими в разных средах рабочего стола Linux, его всевозможных ответвлениях, проблемами с драйверами и, конечно, терминалом.
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Собрать другой ПК и поэкспериментировать с Linux?
Но... не люблю БДСМ, да ещё за свои деньги.
Синька зло - хоть на работу, блин, устрайвайся...
оно должно быть минимум лет на 5 старше самого линукса, чтоб он "взлетел искаропки" определив большинство(не все) компонентов