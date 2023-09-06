Юмор о Linux, который совсем не оценят любители Windows

Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 4 сентября

30 ужасных тату, которые вызывают и смех, и слёзы

Кто же так бьёт? Футбольных страданий пост

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 августа

Всё так сложно, всё так намешано... Пост о Linux