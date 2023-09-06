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Юмор о Linux, который совсем не оценят любители Windows

Юмор о Linux, который совсем не оценят любители Windows

Автор:
06 сентября 2023 19:15
Сообщество : Секта свидетелей Linux
Метки: Arch Linux   GNOME   Gentoo   KDE   linux   Терминал   Юмор   подборка   
743
23

А те кто поймут, по-настоящему насладятся иронией и странностями, происходящими в разных средах рабочего стола Linux, его всевозможных ответвлениях, проблемами с драйверами и, конечно, терминалом.

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Метки: Arch Linux   GNOME   Gentoo   KDE   linux   Терминал   Юмор   подборка   
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6k
MPEG-8 Полчаса назад
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47k
Максим Т. 6 минут назад
Этим "шуткам" лет по десять минимум.
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62k
doker Полчаса назад
Интересно, но непонятно.
Собрать другой ПК и поэкспериментировать с Linux?
Но... не люблю БДСМ, да ещё за свои деньги.
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