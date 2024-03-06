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Чёткий пост о правильных пацанах

Чёткий пост о правильных пацанах

Автор:
06 марта 2024 19:09
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   гопники   подборка   четкие пацаны   чёткие пацанчики   
1320
16
И не только о пацанах... Время прошло, гопники выросли, но не изменили своим привычкам. Теперь их можно встретить везде: от театров до зоопарков.
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Метки: Прикол   Юмор   гопники   подборка   четкие пацаны   чёткие пацанчики   
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2  комментария
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19k
banzai7 46 минут назад
Надоела эта гопническая тема.
Биомусор.
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21k
Александр 12 минут назад
Не все кто выглядит как гопник, является им.
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