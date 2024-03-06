Чёткий пост о правильных пацанах

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И не только о пацанах... Время прошло, гопники выросли, но не изменили своим привычкам. Теперь их можно встретить везде: от театров до зоопарков.
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