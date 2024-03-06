Чёткий пост о правильных пацанах

И не только о пацанах... Время прошло, гопники выросли, но не изменили своим привычкам. Теперь их можно встретить везде: от театров до зоопарков.

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1. Гопник отправляется в отпуск 0 Источник:

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2. Потребляйте информацию из интернета правильно 0 Источник:

3. Аргументация посыпалась 0 Источник:

4. Есть такие же, но с семечками? 0 Источник:

5. А вы точно психолог? 0 Источник:

6. А компьютер этот чёткий пацанчик не отожмёт? 0 Источник:

7. Гопошиловский стрелок 0 Источник:

8. Нарочно не придумаешь 0 Источник:

9. Какое-то неправильное будущее 0 Источник:

10. Кепка особо хорошо смотрится 0 Источник:

11. Доступненько 0 Источник:

12. А самое забавное то, что есть свободные места 0 Источник:

13. И ведь помогло 0 Источник:

14. Удивительные приключения шимпанзе 0 Источник: