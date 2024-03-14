В «Лукойле» умер уже четвёртый ТОП-менеджер за последние 2 года

Причина не уточнялась. Но это уже четвёртый случай странной смерти среди ТОП-менеджмента компании.

В 2022 году глава совета директоров, 67-летний Равиль Маганов, выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве. В том же году, от острой сердечной недостаточности скончался бывший член правления «Лукойла» Александр Субботин, ему было 44 года. Осенью 2023-го, от того же недуга скончался новый председатель директоров - 66-летний Владимир Некрасов.

Из-за того, что пока нет никаких внятных причин смерти Робертуса, появилась версия о самоубийстве.

Днём старший президент «Лукойла» Олег Пашаев обеспокоился тем, что Робертус не отвечает на телефонные звонки, хотя находился в своем рабочем кабинете. На стук в дверь тоже никто не реагировал. Тогда Пашаев вошел внутрь. Он и обнаружил в туалете тело Виталия Робертуса, который был повешен на шнурке, - сообщали в некоторых СМИ.

И ссылались на информацию из тг-каналов. А те - на какие-то анонимные источники в компании. Скорее всего, эта версия - чистейший фейк, разгоняемый в чьих-то интересах. Пока нет официальных подтверждений - нет и самоубийства.