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В «Лукойле» умер уже четвёртый ТОП-менеджер за последние 2 года

В «Лукойле» умер уже четвёртый ТОП-менеджер за последние 2 года

Автор:
14 марта 2024 16:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Виталий Робертус   вице-президент   компания   лукойл   руководитель   смерть   топ менеджер   
1999
4

И сразу же поползли слухи о самоубийстве.

Вчера умер вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус. Вот пресс-релиз, посвящённой его кончине:

С глубоким прискорбием сообщаем, что на 54 году жизни скоропостижно скончался вице-президент Компании Робертус Виталий Владимирович.

Трудовая биография Виталия Владимировича связана исключительно с ПАО «ЛУКОЙЛ». Сразу после окончания института начал работу в Компании в должности экономиста, впоследствии пройдя все этапы профессионального роста. За 30 лет работы в ЛУКОЙЛе завоевал уважение коллег не только в Компании, но и отрасли в целом. За успехи в развитии отечественного топливно-энергетического комплекса отмечен государственными и ведомственными наградами.

В нашей памяти он останется талантливым руководителем, разносторонним человеком, отзывчивым товарищем. Коллектив ЛУКОЙЛа выражает глубокие соболезнования родным и близким Виталия Владимировича Робертуса.

Причина не уточнялась. Но это уже четвёртый случай странной смерти среди ТОП-менеджмента компании.

В 2022 году глава совета директоров, 67-летний Равиль Маганов, выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве. В том же году, от острой сердечной недостаточности скончался бывший член правления «Лукойла» Александр Субботин, ему было 44 года. Осенью 2023-го, от того же недуга скончался новый председатель директоров - 66-летний Владимир Некрасов.

Из-за того, что пока нет никаких внятных причин смерти Робертуса, появилась версия о самоубийстве.

Днём старший президент «Лукойла» Олег Пашаев обеспокоился тем, что Робертус не отвечает на телефонные звонки, хотя находился в своем рабочем кабинете. На стук в дверь тоже никто не реагировал. Тогда Пашаев вошел внутрь. Он и обнаружил в туалете тело Виталия Робертуса, который был повешен на шнурке, - сообщали в некоторых СМИ.

И ссылались на информацию из тг-каналов. А те - на какие-то анонимные источники в компании. Скорее всего, эта версия - чистейший фейк, разгоняемый в чьих-то интересах. Пока нет официальных подтверждений - нет и самоубийства.

Вероятно, эти слухи сойдут на нет, когда назовут настоящую причину смерти ТОП-менеджера. Пока руководство компании хранит молчание.

Источник:

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Метки: Виталий Робертус   вице-президент   компания   лукойл   руководитель   смерть   топ менеджер   
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18  комментариев
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15k
ron Час назад
инфекция какая-то )
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Минуту назад
Каким он был надо спрашивать у его подчиненных.
Но, даже если и так....почему все должны знать о его смерти и кому интересна (кроме детей и родственников) смерть олигарха из Лукоил?
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2k
ОТДЕЛ К 3 минуты назад
Как-то странно увольняют.
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1k
Я мыслю, следовательно, существую. 6 минут назад
ДТ по 65 с хвостом? (ЕКБ). Рыдать не буду.
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6k
Трям 13 минут назад
Им мстят родственники за фальсификацию смертельной аварии на Ленинском.
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20k
Дмитрий Полчаса назад
Виталий Робертус, помимо работы в Лукойле, был, не побоюсь этого слова, гением авиамоделизма. Шестикратный чемпион мира. Его Як-130 с запредельным уровнем копийности -- это шедевр. Доводилось слышать, что помимо моделизма как такового, он занимался, скажем так и "прикладными" беспилотниками. Так что очень возможно, что эта смерть неслучайна


Светлая память! В Североморске мы ходили в одну СЮТ, как это тогда называлось, он в авиамодельный, я на радио. Знакомы мы не были, но встречались наверняка, двери классов были напротив.
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171
Чубака Дмитрий 4 минуты назад
Как только времени хватало за такое хобби
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1k
Аркадий Полчаса назад
Кормушка одна и значительно меньше стала а их много, вот и расчищают...
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2k
Дмитрий 53 минуты назад
Может, когданьть задумаются, что убивать врачей плохо. Да и вообще выезжать на встречку, а потом стирать записи с камер.
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4k
Василий Афиногенов Час назад
не,непойду в топ-менеджеры,даже не зовите
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36k
БамбарбияКиргуду Час назад
Работа такая.Во благо страны трудятся.Совсем себя не жалеют.
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22k
иванов дмитрий Час назад
Меня одного это не удивляет ?
Не радуюсь этому , но предположу , скорее всего будут еще.
Пирог все меньше .
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96k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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August

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