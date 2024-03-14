В «Лукойле» умер уже четвёртый ТОП-менеджер за последние 2 года

И сразу же поползли слухи о самоубийстве.
С глубоким прискорбием сообщаем, что на 54 году жизни скоропостижно скончался вице-президент Компании Робертус Виталий Владимирович.
Трудовая биография Виталия Владимировича связана исключительно с ПАО «ЛУКОЙЛ». Сразу после окончания института начал работу в Компании в должности экономиста, впоследствии пройдя все этапы профессионального роста. За 30 лет работы в ЛУКОЙЛе завоевал уважение коллег не только в Компании, но и отрасли в целом. За успехи в развитии отечественного топливно-энергетического комплекса отмечен государственными и ведомственными наградами.
В нашей памяти он останется талантливым руководителем, разносторонним человеком, отзывчивым товарищем. Коллектив ЛУКОЙЛа выражает глубокие соболезнования родным и близким Виталия Владимировича Робертуса.
Причина не уточнялась. Но это уже четвёртый случай странной смерти среди ТОП-менеджмента компании.
В 2022 году глава совета директоров, 67-летний Равиль Маганов, выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве. В том же году, от острой сердечной недостаточности скончался бывший член правления «Лукойла» Александр Субботин, ему было 44 года. Осенью 2023-го, от того же недуга скончался новый председатель директоров - 66-летний Владимир Некрасов.
Из-за того, что пока нет никаких внятных причин смерти Робертуса, появилась версия о самоубийстве.
Днём старший президент «Лукойла» Олег Пашаев обеспокоился тем, что Робертус не отвечает на телефонные звонки, хотя находился в своем рабочем кабинете. На стук в дверь тоже никто не реагировал. Тогда Пашаев вошел внутрь. Он и обнаружил в туалете тело Виталия Робертуса, который был повешен на шнурке, - сообщали в некоторых СМИ.
И ссылались на информацию из тг-каналов. А те - на какие-то анонимные источники в компании. Скорее всего, эта версия - чистейший фейк, разгоняемый в чьих-то интересах. Пока нет официальных подтверждений - нет и самоубийства.
Вероятно, эти слухи сойдут на нет, когда назовут настоящую причину смерти ТОП-менеджера. Пока руководство компании хранит молчание.
Источник:
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Но, даже если и так....почему все должны знать о его смерти и кому интересна (кроме детей и родственников) смерть олигарха из Лукоил?
Светлая память! В Североморске мы ходили в одну СЮТ, как это тогда называлось, он в авиамодельный, я на радио. Знакомы мы не были, но встречались наверняка, двери классов были напротив.
Не радуюсь этому , но предположу , скорее всего будут еще.
Пирог все меньше .