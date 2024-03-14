Как создали жаброчеловека в «Твари из Чёрной Лагуны»

Американский фильм ужасов о таинственном существе похожем на Ихтиандра вышел 5 марта 1954 года. Лента не стала такой популярной, как другие более известные картины о монстрах студии Universal, например «Дракула» или «Франкенштейн», но всё же оставила заметный след в истории кинематографа и жанра ужасов, а также обзавелась значительным числом фанатов.
В материале о том, как создавался главный герой экранизации.
По сюжету учёные отправляются в дебри Амазонки, чтобы найти древние окаменелости. Но там их ждёт сюрприз. Они сталкиваются с обитателем Черной Лагуны — доисторической рептилией.
Над созданием монстра работала целая команда. Внешний вид чудовища был разработан американской актрисой, визажистом и художником по спецэффектам Милисент Патрик. Источником её вдохновения послужили изображения Морского монаха — вид глубоководных рыб и мифического существа Морского епископа. В европейском фольклоре говорится, что оно обитает в Балтийском море.
Слепок головы создал Крис Мюллер, над формовкой деталей работал Бад Уэстмор, потомственный голливудский визажист. Над телом монстра трудилось около девяти человек. В том числе руку к созданию чудовища приложил Джек Пирс — выдающийся американский голливудский художник-гримёр, пионер кинематографа, известный по ряду самых узнаваемых монстров в истории мирового кино.
За маской главного персонажа скрывались два актёра Бен Чепмен и Рику Браунинг. Один из них работал только в наземных сценах, другого снимали под водой. Костюмы создавали специально под каждого актёра, для этого заранее сняли слепки тел. Несмотря на то, что творческая команда, работавшая над воплощением образа жаброчеловека, пыталась сделать идентичное облачение, костюмы всё равно получились немного разными. Правда отличия оказались столь незначительными, что их можно заметить только если одновременно смотреть на оба изделия.
Исполнителям необычной главной роли было необходимо следить за калориями — важно, чтобы одеяние плотно прилегало к телу. В наряд жаброчеловека был встроен специальный механизм, который при поднятии головы актёра открывал пасть существа. Из мимики это всё, на что было способно странное создание, и в этом оно сильно уступало другим знаменитым монстрам. Однако несмотря на этот недостаток образ получился довольно удачный.
После выхода фильм собрал почти 2 миллиона долларов. Шведский режиссёр Ингмар Бергман, признался, что пересматривал «Тварь из Чёрной Лагуны» на каждый свой день рождения. Фильм получил несколько сиквелов, но они оказались не такими успешными.
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