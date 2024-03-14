Как создали жаброчеловека в «Твари из Чёрной Лагуны»

Над созданием монстра работала целая команда. Внешний вид чудовища был разработан американской актрисой, визажистом и художником по спецэффектам Милисент Патрик. Источником её вдохновения послужили изображения Морского монаха — вид глубоководных рыб и мифического существа Морского епископа. В европейском фольклоре говорится, что оно обитает в Балтийском море.

Слепок головы создал Крис Мюллер, над формовкой деталей работал Бад Уэстмор, потомственный голливудский визажист. Над телом монстра трудилось около девяти человек. В том числе руку к созданию чудовища приложил Джек Пирс — выдающийся американский голливудский художник-гримёр, пионер кинематографа, известный по ряду самых узнаваемых монстров в истории мирового кино.