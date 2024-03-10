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Сколько будет стоить отметить Масленицу в этом году

Сколько будет стоить отметить Масленицу в этом году

Автор:
10 марта 2024 05:49
Сообщество : Жить в России
Метки: блины   когда Масленица   красная икра   масленица   сколько стоит   цены   
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Время бежит незаметно, вот уже и Масленица на носу. Да-да, кочуем из праздника в праздник!

Для тех кто не в курсе, масленичная неделя в этом году начинается с 11 марта (в этот понедельник) и заканчивается 17 марта. Так что самое время доставать любимые сковородки и вспоминать проверенные временем рецепты бабушек. Всего же существует более ста разновидностей этого замечательного лакомства - на молоке, кефире, с яйцами и без них, с дрожжами, на манной крупе и т.д.


Но это к слову. Главный вопрос - сколько же денег надо, чтобы отметить Масленицу.

В Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров, сделали расчет усредненной стоимости праздничного стола на семью из 4 человек и получили сумму в полторы тысячи рублей.


В составе праздничного стола — блины, икра, сливочное масло, а также сметана, мед, хлеб, колбаса, сыр и водка, куда же без нее.


Дешевле всего обойдутся традиционные блины. Их стоимость составит 106 рублей. В рецепт вошли 130 граммов пшеничной муки, 300 миллилитров молока, три яйца, 30 граммов сахара и 10 граммов сливочного масла. В прошлом году на блины надо было потратить 86 рублей.

Дороже всего выйдет красная икра к блинам — почти 563 рубля за 95 граммов— это треть всех расходов. На втором месте по тратам крепкий алкоголь: пол-литра водки будет стоить 357 рублей 70 копеек.

Третье и четвертое места по доле в расходах делят сыр и колбаса: покупка 200 граммов сыра обойдется в 156,5 рубля, такого же количества колбасы — в 130,2 рубля (было 153,6 рубля и 118,9 рубля).

Конечно, вопрос в том, что в эти самые блины заворачивать. Если блины со сметанкой — то это вполне себе даже и недорого, а если блины с трюфелями, то дешевле еще одно 8 Марта отметить.


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Метки: блины   когда Масленица   красная икра   масленица   сколько стоит   цены   
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4  комментария
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46k
Игорь 17 минут назад
А кто решает, что праздники надо отмечать именно ТАК, а не как-то по другому? Я считаю, что праздники надо отмечать по карману, а не как в последний раз, а после праздника зубы на полку складывать.

Есть возможность в блины чёрную икру заворачивать, без ущерба для семейного бюджета, - удачи вам и всех благ.

Нет такой возможности, отмечайте по средствам, чтобы потом не сожалеть о потраченных деньгах.

(Это всех праздников касается.)
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971
no. 47 секунд назад
ассоциация производителей и поставщиков слишком много смотрит голливудских фильмов с клюквой.
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5k
Peter Griffin 3 минуты назад
В составе праздничного стола блины, икра, сливочное масло, а также сметана, мед, хлеб, колбаса, сыр и водка, куда же без нее,шашлыки,зелень,суши,пивка конечно(куда уж и без него),квашенная капуста,пару пицц,сок томатный,устрицы из Лозанны и винегрет.
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7k
newegg 13 минут назад
Очень странный расчет.
Н 4-х человек 500 г. водки, 200 г. колбасы, 200 г. сыра и 10 блинов.
Они блины есть собрались или блинами водку закусывать?
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