Сколько будет стоить отметить Масленицу в этом году

Время бежит незаметно, вот уже и Масленица на носу. Да-да, кочуем из праздника в праздник!
Для тех кто не в курсе, масленичная неделя в этом году начинается с 11 марта (в этот понедельник) и заканчивается 17 марта. Так что самое время доставать любимые сковородки и вспоминать проверенные временем рецепты бабушек. Всего же существует более ста разновидностей этого замечательного лакомства - на молоке, кефире, с яйцами и без них, с дрожжами, на манной крупе и т.д.
Но это к слову. Главный вопрос - сколько же денег надо, чтобы отметить Масленицу.
В Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров, сделали расчет усредненной стоимости праздничного стола на семью из 4 человек и получили сумму в полторы тысячи рублей.
В составе праздничного стола — блины, икра, сливочное масло, а также сметана, мед, хлеб, колбаса, сыр и водка, куда же без нее.
Дешевле всего обойдутся традиционные блины. Их стоимость составит 106 рублей. В рецепт вошли 130 граммов пшеничной муки, 300 миллилитров молока, три яйца, 30 граммов сахара и 10 граммов сливочного масла. В прошлом году на блины надо было потратить 86 рублей.
Дороже всего выйдет красная икра к блинам — почти 563 рубля за 95 граммов— это треть всех расходов. На втором месте по тратам крепкий алкоголь: пол-литра водки будет стоить 357 рублей 70 копеек.
Третье и четвертое места по доле в расходах делят сыр и колбаса: покупка 200 граммов сыра обойдется в 156,5 рубля, такого же количества колбасы — в 130,2 рубля (было 153,6 рубля и 118,9 рубля).
Конечно, вопрос в том, что в эти самые блины заворачивать. Если блины со сметанкой — то это вполне себе даже и недорого, а если блины с трюфелями, то дешевле еще одно 8 Марта отметить.
Источник:
- Быстро и очень вкусно: лучшие рецепты блинов на каждый день
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- Во Владимире скончался участник конкурса по поеданию блинов
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- Самый жир: масленичная неделя удалась
Есть возможность в блины чёрную икру заворачивать, без ущерба для семейного бюджета, - удачи вам и всех благ.
Нет такой возможности, отмечайте по средствам, чтобы потом не сожалеть о потраченных деньгах.
(Это всех праздников касается.)
Н 4-х человек 500 г. водки, 200 г. колбасы, 200 г. сыра и 10 блинов.
Они блины есть собрались или блинами водку закусывать?