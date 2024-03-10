Сколько будет стоить отметить Масленицу в этом году

Для тех кто не в курсе, масленичная неделя в этом году начинается с 11 марта (в этот понедельник) и заканчивается 17 марта. Так что самое время доставать любимые сковородки и вспоминать проверенные временем рецепты бабушек. Всего же существует более ста разновидностей этого замечательного лакомства - на молоке, кефире, с яйцами и без них, с дрожжами, на манной крупе и т.д.

Но это к слову. Главный вопрос - сколько же денег надо, чтобы отметить Масленицу.

В Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров, сделали расчет усредненной стоимости праздничного стола на семью из 4 человек и получили сумму в полторы тысячи рублей.

В составе праздничного стола — блины, икра, сливочное масло, а также сметана, мед, хлеб, колбаса, сыр и водка, куда же без нее.