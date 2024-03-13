"Яндекс.Такси" накажет клиентов снижением скорости поиска машин при частых отменах поездок

Таким образом компания хочет стимулировать пассажиров не аннулировать заказы без необходимости. Как объяснили в компании, это должно сдерживать рост цен за счёт более оптимального распределения времени водителей. Об этом ТАСС сообщили в компании.
"Яндекс.Такси" накажет пользователей, часто отменяющих заказы, снижением скорости поиска машин. Таким образом компания хочет стимулировать пассажиров не аннулировать заказы без необходимости.
Учитывать соотношение совершенных и отмененных поездок для каждого пользователя будет алгоритм. На основе последних 30 заказов пассажиру присвоят один из трех статусов: "Все в порядке", "Приемлемо" или "Непорядок". Во втором случае поиск машины будет занимать больше времени, а в третьем, помимо длинного ожидания, станет недоступна опция заказа нескольких такси.
При этом агрегатор подчеркнул, что алгоритм не будет засчитывать вынужденные отмены, например, когда автомобиль едет дольше, чем рассчитывалось изначально. Сервис предупредит о нововведении в самом в приложении, там же можно будет посмотреть свой показатель отмен.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» транспортный аналитик Роберт Ян призвал Федеральную антимонопольную службу за такое решение "Яндекс.Такси" "надавать по рукам".
Эксперт счёл обновление нецелесообразным и попросил контролирующие органы обратить внимание на ситуацию.
Сейчас фактически компания признаётся, что на цену влияет то, что они раньше отрицали. Что поведение пользователя, его умение обращаться с программой, его предпочтения влияют на цену. Это возмутительно. Я думаю, что ФАС должна просто в каком-то моменте по рукам надавать и какое-то внушение сделать.
Во-вторых, компания признаётся, что алгоритм будет оценивать поведение человека. Это глобальная проблема. Уже искусственный интеллект в компании «Яндекс» оценивает водителя, насколько он был аккуратен, вежлив в поддержке, а там тоже алгоритмы.
Алгоритм оценивает человека, насколько он был корректен с алгоритмом. Сейчас ещё алгоритм будет оценивать, насколько пользователь удобен для алгоритма. Какой более удобен, с тем алгоритм будет более дружелюбен, а кто менее удобен — менее дружелюбен.
Это в принципе опасно, когда мы алгоритму отдаём не просто человеческое решение, а право управлять нами.
Источник:
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- Ок, принято, вот вам вместо извинений увеличение времени подбора авто. Неспасибо что продолжаете пытаться пользоваться нашим сервисом.
Так что ли?)))
И вообще всех косоглазых нахер!!!!
Они сами себя на@бали. Вначале, когда появился яндекс такси они дико демпинговали, говорили, что даже сами приплачивали таксистам, чтобы компенсировать им убытки от отказа работать с другими агрегаторами. Таким образом яндекс выживал с рынка другие компании. Где-то в 2018-2019 году они решили, что конкуренты все кончились и безбожно задрали цены на свои услуги... А вот тут случился сюрприз Конкуренты опять появились Более того, появились ресурсы которые выбирают из кучи агрегаторов самые выгодные предложения. И скажу вам, что цены у некоторых ниже яндекса почти в 2 раза! Водители в яндекс такси тоже пастухи из средней азии как и у других... Так нафига мне яндексу в 2 раза переплачивать?
Надо - вызываешь по телефону.
Заводишь симку для таких вот помоек вроде Яндекса и пользуешься ей.
Потом выкинул, взял новый номер.
А не пошли бы вы со своими хотелками и стимулами? Вы бы лучше на имена выших водителей посмотрели. Афиг, Орджон, Абдуллох и прочие "Поджог Сараев". Как по кишлаку на арбе. Стимуляторы. Эти абдуллохи сами в двух улицах путаются, в машине насваем воняет и так далее.
Но теперь уже нет.
2 января . ближнее подмосковье . поездка примерно 6-7 км.между городами( не в глухую деревню)
яндекс такси - 1500 рублей
местное такси- 700 руб.
Признаться , я офигел от такой разницы в цене.