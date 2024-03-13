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"Яндекс.Такси" накажет клиентов снижением скорости поиска машин при частых отменах поездок

"Яндекс.Такси" накажет клиентов снижением скорости поиска машин при частых отменах поездок

Автор:
13 марта 2024 22:12
Сообщество : Жить в России
Метки: алгоритмы   водители   компания   отмены поездок   скорость поиска   яндекс такси   
1038
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Таким образом компания хочет стимулировать пассажиров не аннулировать заказы без необходимости. Как объяснили в компании, это должно сдерживать рост цен за счёт более оптимального распределения времени водителей. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Яндекс.Такси" накажет пользователей, часто отменяющих заказы, снижением скорости поиска машин. Таким образом компания хочет стимулировать пассажиров не аннулировать заказы без необходимости.

Учитывать соотношение совершенных и отмененных поездок для каждого пользователя будет алгоритм. На основе последних 30 заказов пассажиру присвоят один из трех статусов: "Все в порядке", "Приемлемо" или "Непорядок". Во втором случае поиск машины будет занимать больше времени, а в третьем, помимо длинного ожидания, станет недоступна опция заказа нескольких такси.

При этом агрегатор подчеркнул, что алгоритм не будет засчитывать вынужденные отмены, например, когда автомобиль едет дольше, чем рассчитывалось изначально. Сервис предупредит о нововведении в самом в приложении, там же можно будет посмотреть свой показатель отмен.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» транспортный аналитик Роберт Ян призвал Федеральную антимонопольную службу за такое решение "Яндекс.Такси" "надавать по рукам".

Эксперт счёл обновление нецелесообразным и попросил контролирующие органы обратить внимание на ситуацию.

Сейчас фактически компания признаётся, что на цену влияет то, что они раньше отрицали. Что поведение пользователя, его умение обращаться с программой, его предпочтения влияют на цену. Это возмутительно. Я думаю, что ФАС должна просто в каком-то моменте по рукам надавать и какое-то внушение сделать.

Во-вторых, компания признаётся, что алгоритм будет оценивать поведение человека. Это глобальная проблема. Уже искусственный интеллект в компании «Яндекс» оценивает водителя, насколько он был аккуратен, вежлив в поддержке, а там тоже алгоритмы.

Алгоритм оценивает человека, насколько он был корректен с алгоритмом. Сейчас ещё алгоритм будет оценивать, насколько пользователь удобен для алгоритма. Какой более удобен, с тем алгоритм будет более дружелюбен, а кто менее удобен — менее дружелюбен.

Это в принципе опасно, когда мы алгоритму отдаём не просто человеческое решение, а право управлять нами.

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Метки: алгоритмы   водители   компания   отмены поездок   скорость поиска   яндекс такси   
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19  комментариев
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172
Yoburguy Час назад
- Почему вы отказываетесь от заказа?
- Долго не назначают авто, я опаздываю! Заказываю где-то еще...
- Ок, принято, вот вам вместо извинений увеличение времени подбора авто. Неспасибо что продолжаете пытаться пользоваться нашим сервисом.

Так что ли?)))
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2k
Е24 Минуту назад
В мск я с Кузьминок на работу в центр не мог выехать на такси как-то. А все потому что таксисты принимали заказ, а как узнавали, что в центр, отказывались ехать. Там же теперь надо Москву знать))) жпс не работает))) Благо, что при отказе при указании причины есть теперь возможность выбрать такую причину, как "По просьбе водителя". Благо четвертый таксист москвич попался, отвез спокойно. Говорит, что теперь работы не впроворот))), чернявые и раскосые не едут, а мне это только на руку))
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6k
Трям 16 минут назад
Мудайобы! Пусть организуют сначала выбор такси и маршрутов, которые к тебе едут, а не в другую сторону. Сколько раз уже было.. вижу такси, на знаю, что на развороте он простоит 30мин. Вот .нахуй он мне нужен???? И запретите косоглазым принимать заказа и ехать на заправку!
И вообще всех косоглазых нахер!!!!
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32k
Юрьевич Полчаса назад
Я уже лет 5 не пользуюсь яндекс такси. Раньше да... цены у них были адекватные. Но теперь там ценник раза в 2 выше других.
Они сами себя на@бали. Вначале, когда появился яндекс такси они дико демпинговали, говорили, что даже сами приплачивали таксистам, чтобы компенсировать им убытки от отказа работать с другими агрегаторами. Таким образом яндекс выживал с рынка другие компании. Где-то в 2018-2019 году они решили, что конкуренты все кончились и безбожно задрали цены на свои услуги... А вот тут случился сюрприз
Конкуренты опять появились
Более того, появились ресурсы которые выбирают из кучи агрегаторов самые выгодные предложения. И скажу вам, что цены у некоторых ниже яндекса почти в 2 раза! Водители в яндекс такси тоже пастухи из средней азии как и у других... Так нафига мне яндексу в 2 раза переплачивать?
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395
Гепатит С Юрьевич 10 минут назад
Насчет доплаты таксистам правда. Сам спрашивал не раз у таксеров, мне вот ехать кварталов 6, цена 68 рублей! Это как, невыгодно же. Таксисты рассказывали, что при норм выработке им доплачивали сверху после смены. Что-то типа 12 часов на линии надо быть или как-то так.
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60k
dima423 50 минут назад
Ну а почему нет? Если какой то мудак заказывает и отменяет постоянно его надо наказывать...но как по мне лучшее наказание это рублем... сделать 5 отмен в месяц бесплатными остальное платное, например 50% от суммы заказа) Это как с маркет-плейсами... надо наказывать мудаков, которые 100 заказов наберут и 1 купят, а остальное возврат, давать макс 10 бесплатных возвратов в месяц, остальные платные, как в ВБ например, 100руб за возврат... надо уважать чужой труд и чужие деньги.
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89k
Taras Kozalupko Час назад
Просто не пользоваться приложением яндекс-такси и все.
Надо - вызываешь по телефону.
Заводишь симку для таких вот помоек вроде Яндекса и пользуешься ей.
Потом выкинул, взял новый номер.
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395
Гепатит С Час назад
"Компания хочет стимулировать". Хочет. Стимулировать.
А не пошли бы вы со своими хотелками и стимулами? Вы бы лучше на имена выших водителей посмотрели. Афиг, Орджон, Абдуллох и прочие "Поджог Сараев". Как по кишлаку на арбе. Стимуляторы. Эти абдуллохи сами в двух улицах путаются, в машине насваем воняет и так далее.
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395
Гепатит С dima423 20 минут назад
Может быть и так. По крайней мере можно хотя бы по безналичной оплате через это приложение проехать, не обмолвясь ни словом с кудаберды, это уже хорошо. А то уже подташнивает, чесслово, но это оффтоп.
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22k
иванов дмитрий 2 часа назад
раньше считал яндекс одним из самых недорогих такси.
Но теперь уже нет.
2 января . ближнее подмосковье . поездка примерно 6-7 км.между городами( не в глухую деревню)
яндекс такси - 1500 рублей
местное такси- 700 руб.
Признаться , я офигел от такой разницы в цене.
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KlyaksaZ
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