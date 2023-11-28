20 удивительных фактов, которые больше похожи на вымысел

В наше время, когда так много обманчивых историй и новостей, даже настоящие, подлинные свидетельства могут показаться выдумкой. Но реальность довольно часто оказывается страшнее вымысла. В сообществе r/AskReddit опубликованы факты, которые могли бы сойти за теорию заговора. Однако все они оказались правдой.
В 1994 году Стелла Либек обвинила McDonalds в причинении ущерба её здоровью. В одном из ресторанов сети американка случайно пролила кофе себе на колени и получила ожоги третьей степени. Женщину госпитализировали, ей провели операцию по пересадке кожи.
Присяжные пришли к выводу, что McDonald’s несёт 80-процентную ответственность за инцидент, а Либек — 20-процентную вину. Суд присудил выплатить Либек компенсацию медицинских расходов в размере 160000 долларов, а также компенсацию за моральный ущерб в размере 480000 долларов.
Эрнест Хемингуэй жаловался близким, что ФБР следит за ним но ему не верили. Считается, что этот страх побудил его покончить с собой. Спустя десятилетия было обнародовано досье, доказывающее, что писатель был прав: телефоны прослушивались, а агенты отслеживали каждый его шаг.
В 60-70-е годы врачи стерилизовали тысячи коренных американок, а также чернокожих и бедных женщин без их согласия. Правительство США таким образом боролось с бедностью. Метод должен был улучшить финансовое положение женщин и качество жизни их семей.
В 1951 году Генриетта Лакс после своей смерти стала невольным источником биоматериала, который с тех пор используется для развития медицинской науки .
Во время пребывания афроамериканки в госпитале Джона Хопкинса врач отправил клетки опухоли пациентки на анализ. Оказалось, они обладают уникальными способностями: размножаются вдвое быстрее клеток из нормальных тканей, и у них отключилась программа подавления роста — они стали бессмертными. Клетки HeLa использовались при разработке множества лекарств, в том числе вакцины от полиомиелита.
Семья Лакс так и не добилась компенсации за использование клеток без согласия донора.
Идея "углеродного следа" - пропаганда, созданная британской нефтегазовой компанией BP для того, чтобы снять с себя ответственность за климатический кризис. Для этого наняли тех же рекламщиков, которые десятилетия убеждали людей, что табак не вызывает рак.
Алмазная компания De Beers держит на балансе приблизительно 50-летний запас драгоценных камней исключительно для того, чтобы создать искусственный дефицит и поддерживать высокую рыночную стоимость.
Весной 1968 года президент Линдон Джонсон заявил, что не будет переизбираться на пост президента США. Обеспокоенный тем, что мужчины в его семье обычно умирали рано, и едва пережив сердечный приступ в 1950-х годах, Джонсон заказал сверхсекретное актуарное исследование, чтобы определить вероятную продолжительность своей жизни.
Тщательно изучив историю его семьи и медицинские записи, специалисты пришли к выводу, что Джонсон вряд ли доживет до 65 лет. Политик понял, что если будет баллотироваться и победит в 1968 году, то в конце срока ему будет 64 года, и он не успеет пожить для себя. Это заставило его отказаться от участия в выборах.
Джонсон умер в 64 года.
Существует психологическая реакция, называемая "эффект обратного удара". Мы ещё яростнее отстаиваем свои заблуждения и верим в них, когда сталкиваемся с доказательствами и фактами своей неправоты.
Члены Церкви Саентологии тайно проникали в правительственные учреждения США с целью уничтожить документы и предотвратить расследования в отношении них.
После Второй мировой войны американцы проводили довольно дикие эксперименты, в том числе пытались выяснить, смогут ли они научить дельфинов говорить. Учёные считали, что этого можно добиться только путём полного погружения, поэтому построили дом, наполнили его водой и поселили женщину-исследовательницу с дельфином.
Дельфин был молодым самцом и в итоге стал одержим своей учительницей. Проект закрыли и больше не пытались его возобновить.
В середине прошлого столетия боссы сахарной промышленности проплачивали научные исследования, чтобы скрыть вред сладкого на здоровье человека и переложить вину на холестерин.
Компания Purdue Pharma, которая в одиночку вызвала опиоидный кризис, теперь не только зарабатывает на своём препарате, но ещё и на его противоядии.
В США в период с 1932 по 1972 год Центр по контролю и профилактике заболеваний намеренно не информировал сотни чернокожих американцев о том, что они заражены сифилисом. Цель заключалась в изучении последствий сифилиса у чернокожих.
Производители сознательно начали делать товары так, чтобы они ломались и переставали работать. Теперь нам чаще приходится менять вещи, а компании наращивают прибыль.
Пентагону никогда не удавалось отчитаться более чем за половину своего бюджета.
Ещё со времен Римской империи люди знали, что асбест вреден для здоровья. То же самое и со свинцом. Старых добытчиков свинца не бывает.
По статистике, атомная энергетика безопаснее солнечной, ветровой, угольной и газовой.
Операция спецслужб США "Нортвудс". В 1962 году Министерство обороны США предложило совершить теракты против американских военных и гражданского населения, а вину за них переложить на правительство Кубы и начать войну. Эти планы не одобрил президент Джон Кеннеди.
В 1968 году в преддверии Олимпийских игр в Мексике страну охватили массовые протесты. Народ требовал демократических выборов и того, чтобы правительство тратило деньги на социальную сферу, а не на стадионы.
За десять дней до открытия Олимпиады 10 тысяч студентов собрались на мирный митинг на площади Трех культур. В соседних зданиях власти в тайне расставили снайперов, которые стали стрелять в войска, следившие за порядком на площади. Те в ответ открыли огонь по толпе.
О заговоре, спровоцировавшем расправу над протестующими, мексиканцы узнали лишь спустя годы. Точное число жертв неизвестно.
В начале 20-х годов прошлого века производители ламп накаливания, в том числе Osram, Philips и General Electric, объединились в картель Phoebus. Это был сговор с целью производства недолговечных лампочек со сроком службы максимум 1000 часов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Теперь стал понятен посыл фильма "Миссия невыполнима" и чего это Том Круз такой натренированный.
Я к тому, что, думаю, адвокаты там работали просто на полную катуху. По факту наверняка всё было не так страшно.
Я не знаю, что именно имел ввиду автор, но, возможно, речь о гаджетах, например. У них действительно срок службы никакой. И тут не только в сроке службы физическом, они морально устаревают очень быстро. Так, как и компьютерная начинка.