20 удивительных фактов, которые больше похожи на вымысел

В 1994 году Стелла Либек обвинила McDonalds в причинении ущерба её здоровью. В одном из ресторанов сети американка случайно пролила кофе себе на колени и получила ожоги третьей степени. Женщину госпитализировали, ей провели операцию по пересадке кожи.

Присяжные пришли к выводу, что McDonald’s несёт 80-процентную ответственность за инцидент, а Либек — 20-процентную вину. Суд присудил выплатить Либек компенсацию медицинских расходов в размере 160000 долларов, а также компенсацию за моральный ущерб в размере 480000 долларов.