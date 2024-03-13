"Очень многие им пользуются, и на меня гнать не надо!": Дана Борисова заставила16-летнюю дочь принять опасный препарат, чтобы та похудела

Девочка никак не могла похудеть - вот добрая мама и показала максимально простой способ сбросить лишние килограммы. Об этом дочь Борисовой рассказала в программе "Звезды сошлись" на НТВ.

Полина на тот момент весила около 60 килограммов, и добрая мама решила, что это слишком много для её возраста. В результате ребёнку прокололи 4 инъекции (раз в неделю). девочке удалось похудеть. При этом её тошнило от самого вида еды. О других побочных эффектах (а их у Оземпика немало) Борисова предпочла не сообщать.

Сама Полина понимает, что этот способ ужасен, и следовать её примеру не стоит.

Смотреть с 53 минуты.