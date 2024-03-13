"Очень многие им пользуются, и на меня гнать не надо!": Дана Борисова заставила16-летнюю дочь принять опасный препарат, чтобы та похудела

"Оземпик" стал палочкой-выручалочкой для многих звёзд, не желающих садиться на диету. Препарат творит чудеса, правда, мало кто хочет думать о побочных последствиях от его применения.
В последний год многие звезды резко сбросили вес. И не потому что внезапно сели на диету и занялись спортом - селебрити открыли для себя препарат "Оземпик". Его обычно используют для лечения диабета второго типа. Средство, содержащее семаглутид в качестве активного вещества, внезапно стало популярным сначала в США.
Недешёвый и рецептурный препарат (стоимость одного шприца, т.е. одной дозы для подкожного введения составляла примерно $1 тыс.) начал пользоваться спросом у голливудских и прочих звёзд. На "Оземпике" похудела Ким Кардашьян, его аналог использовал Илон Маск и Опра Уинфри, которая десятилетиями пребывала в образе пышки, а за короткое время внезапно вернула стройную фигуру.
После этого триумфа об "Оземпике" узнали и наши представители шоу-бизнеса - и понеслось... Многие из звезд подсели на "волшебное лекарство", а Дана Борисова и вовсе лишилась ума, предложив "Оземпик" своей 16-летней дочери.
Девочка никак не могла похудеть - вот добрая мама и показала максимально простой способ сбросить лишние килограммы. Об этом дочь Борисовой рассказала в программе "Звезды сошлись" на НТВ.
Полина на тот момент весила около 60 килограммов, и добрая мама решила, что это слишком много для её возраста. В результате ребёнку прокололи 4 инъекции (раз в неделю). девочке удалось похудеть. При этом её тошнило от самого вида еды. О других побочных эффектах (а их у Оземпика немало) Борисова предпочла не сообщать.
Сама Полина понимает, что этот способ ужасен, и следовать её примеру не стоит.
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Узнав об этом, на телеведущую набросились её коллеги и стали критиковать. В ответ Борисова заметила, что "Оземпиком" пользуются многие, практически вся тусовка шоу-бизнеса. Однако речь-то шла об использовании препарата ребёнком, да еще без консультации с врачом.
Кстати, саму Дану Борисову, увлекшуюся похудением на препарате, даже госпитализировали после того как она упала в обморок. Прибывшие врачи сумели привести ее в чувства, после чего Борисова пожаловалась на тошноту, головокружение, скачки давления и тахикардию.
Медики отмечают, что подобная беспечность чревата дисбалансом эндокринной системы, т.к. "Оземпик", точнее его активное вещество семаглутид имитирует действие гормона ГПП-1,, который вырабатывается организмом, когда человек сыт. Это стимулирует выброс инсулина в поджелудочной железе, который снижает уровень сахара в крови. Перистальтика кишечника замедляется, человек чувствует сытость, при этом даже не поев. Некоторые и вовсе ощущают тошноту, лишь взглянув на пищу. Препарат воздействует на пищевой центр в гипоталамусе, и человек легко пропускаете приемы пищи. В результате люди худеют, но какой ценой!
Противопоказаний к приёму "Оземпика" довольно много: панкреатит, диабет 1 типа, беременность и кормление грудью, заболевания эндокринной системы, проблемы с поджелудочной железой и почками и др. И уж конечно, его нельзя принимать несовершеннолетним без контроля врача.
Производитель заявляет, что среди побочек при приёме семаглутида - тошнота, диарея, запор, головокружение и выпадение волос. Кроме того, может развиться почечная недостаточность, панкреатит, опухоль щитовидной железы и кишечная непроходимость. Еще один нюанс: препарат используется недавно, поэтому неизвестно, какими отдалёнными последствиями обернётся ему бездумный приём. Но кого волнуют такие мелочи, если на кону несколько килограммов?
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